VIDEO: Tura de Vară Reghin-Ungheni-Chișinău bifată cu succes de AscA Reghin

A devenit o tradiție ca în fiecare an, Asociaţia Sportivă a Cicliştilor de Anduranţă (ASCA) Reghin să organizeze tradiționala Tură de Vară AscA. După un an în care organizează regulat ture pe diferite distanțe, Tura de Vară încununează un întreg an în care cicliștii de anduranță reghineni străbat sute de kilometri. Pentru acest an, cicliștii în frunte cu Claudiu Giurgiu, fondatorul AscA Reghin au ales un traseu care să iasă din granițele țării, destinația finală fiind Capitala Republicii Moldova.

Grupul a fost format din 18 persoane, din care 15 cicliști care au pornit marți, 8 iulie din Reghin. Drumul a durat 4 zile, urmat de o zi de pauza în care cicliștii s-au bucurat de o vizită în Chișinău, Capitala Republicii Moldova. Apoi au urmat alte patru zile de padalat spre casă, punctul final al Turei de Vară AscA Reghin- Chișinău atins în cursul după amiezii de miercuri, 16 iulie.

„Putem spune că avem o echipă extrem de închegată. Traseul nu contează așa de tare atunci când ești în echipă. Deși e ploaie, vânt, pantă, când ești în echipă nu contează absolut nimic. Dacă echipa e închegată bine, totul merge ok. Vorbeam și cu alții care nu înțelegeau cum de funcționează acest grup, mai ales la un traseul lung. Noi am arătat că ne înțelegem bine, în condițiile în care apar și momente tensionate. În special când intervine oboseala, dar într-un final toată lumea e bine. Am avut o singură pană, n-au fost probleme, deci pot spune că traseul a fost lipist de probleme și foarte frumos. Moldova a fost un pic altfel decât ne așteptam, dar se pare că e cal la nivelul nostru. Noi n-am văzut mare diferență acolo. E drept că nici n-a umblat prin sate, e adevărat. Una peste alta, suntem mulțumiti de cum a decurs întreaga aventură”, a precizat Claudiu Giurgiu.

Márk Endre: „Sunt o echipă minunată!”

Atât la plecare cât și la sosite, primarul Márk Endre a fost aproape de temerarii cicliști.

„Este al treilea an când acești minunați cicliști se întorc de la o cursă din Europa. Prima dată au fost în Ungaria, la Lacul Balaton, apoi în Polonia, la Auschwitz, iar acum în Republica Moldova, prilej cu care au trecut prin Ungheni, localitate înfrățită cu Reghinul. Cei din AscA Reghin sunt niște oameni minunați, și în acest an au depus un efort fantastic. Îi felicit cu orice ocazie, îi admir pentru ce fac pentru că nu e ușor să faci sute de kilometri pe zi. Ei duc vestea noastră cel mai bine prin Europa. Sunt o echipă minunată în frunte cu Claudiu. capitanul acestei echipe. El este cel care i-a îndemnat, i-a instruit, un om cu un suflet și o determinare atât de mare încât a reușit să-i facă pe colegi să parcurgă peste 100 de kilometri pe zi, respectiv peste 1000 de kilometri în cele 8 zile, un efort deosebit din partea lor”, a declarat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

2026, an aniversar ASCA Reghin

„Anul viitor Asociaţia Sportivă a Cicliştilor de Anduranţă (ASCA) Reghin aniversează un deceniu de existență, prilej pentru noi și frumoase aventuri pe două roți din partea cicliștilot de anduranță reghineni.

„Anul viitor este unul aniversar pentru AscA Reghin, sărbătorim 10 ani de activiatet prilej cu care ne-am gândit să reluăm o tură de vară extrem de dragă nouă, Aventura Transfăgășan-Transalpina. Urmează să ne consultăm cu băieții și să punem la cale acest traseu, poate cel mai frumos din țara noastră în materie de pedalat, și extrem de greu totodată. Având deja o experiență, pot spune că avem unele din cele mai frumoase zone care nu sunt cu nimic mai prejos față de cele din Europa și din întreaga lume”, a precizat Claudiu Giurgiu.

Alin ZAHARIE