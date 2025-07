OGLINDA DIN CUVINTE. Trecutul care apasă, viitorul care sperie – și farul prezentului

Dragă cititorule,

Îmi amintesc cum, la unul dintre cursurile susținute de profesorul meu Ion Dafinoiu, președintele Asociației Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, am auzit pentru prima dată sintagma „fantomele trecutului și balaurii viitorului”. Atunci, aceste cuvinte mi-au deschis ochii asupra modului în care mintea noastră se zbate între regretele de ieri și temerile pentru ziua de mâine. De-a lungul timpului, am revenit mereu la această idee și am simțit că merită explorată mai profund: cum ar fi să învățăm să trăim mai mult în prezent, acolo unde, de fapt, se află singura noastră putere?

Ne petrecem adesea viața pe două scene paralele: una în care rulăm la nesfârșit „filmul trecutului” și alta în care proiectăm scenarii despre un viitor incert. Fantomele trecutului ne șoptesc „n-ai făcut destul”, iar balaurii viitorului ne sperie cu „nu vei reuși”. În toată această furtună, uităm că prezentul e singura scenă pe care se joacă, cu adevărat, viața.

Fantomele și balaurii – cum ne țin captivi

Trecutul ne poate trage înapoi cu vinovăție, regrete sau dureri pe care le retrăim constant. Uneori, devenim prizonierii propriilor greșeli sau ale cuvintelor nespuse. Viitorul, la rândul lui, poate deveni un balaur care scuipă gânduri anxioase: „dacă nu voi fi suficient?”, „dacă totul va merge prost?”.

Este firesc să reflectăm la trecut sau să planificăm viitorul. Dar atunci când rămânem blocați în ele, pierdem singurul loc unde ne putem transforma: clipa de acum.

Prezentul ca far într-o furtună

„Prezentul este singurul moment care există.” – Eckhart Tolle, Puterea prezentului

Prezentul e ca un far: când valurile trecutului sau viitorului ne amețesc, lumina lui ne poate ghida către țărm. În mindfulness, ancorarea în prezent nu înseamnă să negăm trecutul sau să ignorăm viitorul, ci să le privim dintr-un loc de echilibru.

Povestea ceasornicarului orb

Pentru a ilustra puterea prezenței, îți împărtășesc o poveste cu tâlc.

Se spune că, demult, într-un oraș mic, trăia un ceasornicar bătrân cunoscut de toți pentru iscusința lui. La un moment dat, și-a pierdut vederea. Mulți s-ar fi oprit acolo, dar nu și el. A continuat să repare ceasuri doar cu ajutorul degetelor și al auzului. Își plimba cu grijă mâinile peste fiecare piesă minusculă, asculta atent tic-tac-ul fiecărui mecanism și simțea dacă ceva era în neregulă. Nu mai avea nevoie să vadă: învățase să simtă.

Cu timpul, oamenii au început să vină nu doar cu ceasuri stricate, ci și cu suflete obosite. Pentru că ceasornicarul orb avea o calitate rară: știa să asculte cu adevărat. Nu grăbea, nu întrerupea, nu dădea sfaturi dacă nu i se cereau. Doar stătea acolo, prezent, cald și tăcut, oferind fiecăruia senzația că, pentru câteva clipe, timpul se oprește.

Unii plecau cu ceasul reparat. Alții plecau cu inima mai ușoară.

Adevărata artă a timpului nu e să alergăm printre tic-tac-urile grijilor, ci să ne oprim pur și simplu și să ascultăm cum bate inima noastră în prezent.

Întoarcerea blândă în aici și acum

Așază-te confortabil și pune-ți o mână pe piept, cealaltă pe abdomen. Închide ochii pentru câteva secunde și observă mișcarea respirației – cum urcă și coboară pieptul, cum abdomenul se destinde ușor. Nu încerca să schimbi nimic. Doar observă. Apoi întreabă-te cu blândețe: „Ce simt în acest moment?” Poate simți neliniște, poate oboseală, poate calm. Orice ar fi, este în regulă.

Deschide ochii și rostește, în gând sau cu voce tare:

„Sunt prezent(ă) aici. Este suficient.”

„Acesta este momentul meu prezent. Îl primesc cu blândețe.”

Gânduri pentru o inimă prezentă

Înainte de a închide această scrisoare, te invit să te oprești un moment și să lași aceste întrebări să îți atingă inima:

Ce fantome ale trecutului încă îți bântuie gândurile?

Care sunt balaurii viitorului care îți provoacă teamă?

Cum ar fi să privești prezentul ca pe un far care îți luminează drumul, nu ca pe un loc de tranzit spre „atunci” sau „cândva”?

Și poate că prezentul e, uneori, cel mai frumos cadou pe care ni-l putem oferi.

Cu sinceritate și prezență,

Ramona Crăciun