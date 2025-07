Cine sunt câștigătorii Festivalului-Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți “In Memoriam Vasile Conțiu”

Vineri, 18 iulie, s-a desfășurat, în sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, cea de-a XIII-a ediție a Concursului Național de Folclor pentru Tineri Interpreți “In Memoriam Vasile Conțiu”. 19 tineri emoționați și talentați au performat în fața juriului, cu dorința de a obține trofeul festivalului, însumând 2.500 de lei și cu dorința de a fi desemnați drept cea mai bună voce.

„Fiți bineveniți cei care încă mai cred că dincolo de lumea aceasta văzută, există acele sentimente care ne leagă de cei care nu mai sunt printre noi. Astăzi îi aducem un omagiu celui care a fost Vasile Conțiu și tocmai de aceea, o ediție cu numărul XIII – sperăm noi cu foarte mult noroc pentru cel care, iată, ani de zile a ținut stindardul la ceea ce înseamnă tradițional, folclor și Mureș. Noi cei din câmpie suntem, oarecum, privilegiați de faptul că acesta s-a născut în Câmpia Transilvană, motiv pentru care, încă o dată, cu gândurile cele bune, sperăm că v-ați pregătit pentru cele patru ore de spectacol și concurs”, a transmis prezentatorul festivalului-concurs.

Juriul a fost format din specialiști în domeniu: președintele Violeta Ianculescu, realizator Societatea Română de Radiodifuzare, Maria Butilă, Dorina Oprea, Ioan Dordoi, Ion Drăgan. A fost prezent și directorul festivalului, Lia Codrina Conțiu.

Tinerii interpreți, susținuți de administrațiile locale

Organizatorii acestui eveniment sunt Primăria și Consiliul Local al comunei Râciu, Asociația pentru Dezvoltare și Cultură Mureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Printre parteneri se numără Asociația Culturală Grai Ardelean, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia.

Primăria și Consiliul Local al comunei Râciu au fost prezenți la eveniment: „Iată că suntem la cea de-a XIII-a ediție a festivalului-concurs. Este un festival pe care și în acest an am reușit să-l facem cu sprijinul Consiliului Județean Mureș – banii au provenit de acolo. Este un festival care ne dorim să continue de la an la an și ne bucurăm, iată, că în fiecare an vin interpreți de folclor tot mai pregătiți din toate județele țării noastre”, a declarat primarul comunei Râciu, Ciprian Belean.

Câștigătorii concursului

Mențiuni:

Simionca Răzvan

Tișe Diana

Popa Bianca

Locul al III-lea: Ciortea Andreea

Locul al II-lea: Moisă Grigorie

Locul I: Zgârdău Erika

Trofeul festivalului-concurs: Breban Daniel

„Vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară să ne urmăriți. Mulțumesc din suflet juriului pentru premiul acordat. Mulțumesc organizatorilor – este o muncă imensă în spatele acestor festivaluri. Vreau să spun că în această seară m-am simțit ca la o reuniune de familie, unde s-a cântat muzică bună – și nu orice fel de muzică, ci folclor, care este pe sufletul tuturor românilor”, a fost mesajul câștigătorului concursului.

„Trebuie să apreciem eforturile fiecărui concurent, pentru că au fost aproape toți de aceeași valoare, motiv pentru care, pentru noi, un premiu mare, mare de tot se duce spre toți cei care au cântat astăzi și au avut șansa să-i ascultăm. Nu prea sunt spectacole cu atâtea voci bune câte au fost în seara aceasta”, a conchis prezentatorul. Seara s-a încheiat cu recitalul marelui câștigător.

Alexandra BORDAȘ