INTERVIU cu Mara Brătian, vocea unei generații și șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș

La final de liceu, fiecare șef de promoție își așază cu mândrie medalia muncii și altrui­s­mului pe umeri. Dar dincolo de diplome, medii și recunoașteri oficiale, există o poveste mult mai profundă – o poveste despre cine suntem, ce ne pasionează și cum ne modelăm caracterul în anii aceștia decisivi. Mara Brătian, șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, este mai mult decât o elevă de excepție. Este o tânără care respiră cunoaștere, atrasă irezistibil de misterele minții umane și de complexitatea relațiilor dintre oameni. Dincolo de rafturile pline cu cărți și orele petrecute studiind, Mara găsește echilibru în sport și liniște în muzică, două constante care o ajută să rămână conectată la propriile emoții și să-și păstreze claritatea interioară.

Reporter: Povestește-ne puțin despre cine ești tu dincolo de șefa de promoție.

Mara Brătian: Dincolo de șefa de promoție, sunt o persoană pasionată de cunoaștere și dezvoltare personală. Îmi place să învăț constant, să citesc și să explorez domenii care mă fascinează, în special psihologia – am o reală pasiune pentru a înțelege mintea umană și felul în care oamenii gândesc, simt și reacționează. Mă atrag și analiza comportamentelor, relațiilor și motivațiilor din spatele alegerilor pe care le facem. Pe lângă asta, sportul ocupă un loc important în viața mea – îmi dă energie și echilibru. Iar muzica e refugiul meu, modul prin care mă relaxez și mă conectez cu emoțiile mele. Sunt o fire analitică, dar și creativă, mereu în căutare de sens și de noi perspective.

Rep.: Cum ai descrie, în cuvintele tale, ce înseamnă să fii șef de promoție?



M.B.: Pentru mine, a fi șef de promoție nu înseamnă doar o recunoaștere a rezultatelor școlare, ci și o responsabilitate. E vorba despre consecvență, echilibru și dorința de a fi un exemplu pozitiv pentru ceilalți. Înseamnă să muncești cu seriozitate, dar și cu pasiune, să fii implicat, să îți asumi greșelile și să înveți din ele. A fost o călătorie lungă, cu multe provocări, dar și cu multe momente de bucurie și împlinire. Iar dincolo de cifre și note, cred că esențial e să rămâi om – sincer, curios și deschis spre evoluție.

„Liceul nu a fost doar despre învățat, ci despre a deveni om – empatic, deschis, responsabil”.

Rep.: Dacă te uiți în urmă la acești ani de liceu, ce amintiri îți vin prima dată în minte?

M.B.: Când privesc înapoi la anii de liceu, îmi vin în minte, înainte de toate, oamenii: colegii mei de clasă, cu care am râs, am crescut și am împărțit atâtea momente speciale. M-am simțit mereu în largul meu la Pedagogic – printre zâmbete, activități, emoțiile testelor sau predărilor, dar și clipele de nebunie din pauze. Liceul nu a fost doar despre învățat, ci despre a deveni om – empatic, deschis, responsabil. Orele de practică, proiectele, profesorii care ne-au inspirat și ne-au sprijinit – toate au contribuit la cine sunt azi. A fost o perioadă unică, pe care o voi purta mereu cu mine.

Rep.: Există profesori care au lăsat o amprentă puternică asupra ta? Cum au făcut asta?

M.B.: Privind înapoi, realizez faptul că anumiți profesori au lăsat o amprentă profundă asupra mea și a colegilor mei, având privilegiul de a învăța de la cadre didactice dedicate, care nu s-au limitat doar la a preda materia, ci ne-au format caracterele, ne-au insuflat valori și ne-au învățat ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea față de copii și față de această meserie. Fiind la un profil pedagogic, i-am privit cu admirație și recunoștință. De la ei am învățat că educația nu înseamnă doar transmiterea de informații, ci mai ales construirea unei relații bazate pe încredere și respect. Cel mai puternic impact l-a avut doamna dirigintă, profesor Iliescu Gabriela – un suflet blând și plin de lumină, care a fost pentru noi ca o mamă. Ne-a iubit și ne-a ajutat necondiționat, a fost alături de noi în momentele grele și s-a bucurat sincer de fiecare reușită. Cu răbdare, căldură și înțelepciune, ne-a ghidat nu doar în drumul educațional, ci și în cel personal.

Rep.: Cum vezi tu ideea de succes? Crezi că ai atins-o deja într-o oarecare măsură?

M.B.: Pentru mine, succesul înseamnă o combinație între realizările personale și impactul pozitiv asupra celor din jur. Nu cred că este un punct fix pe care îl atingi, ci mai degrabă un drum continuu, în care fiecare pas înainte contează. Într-o oarecare măsură, simt că am atins succesul în ceea ce privește echilibrul între viața academică și cea personală, dar sunt conștientă că este doar începutul unei călătorii ample și frumoase.

Rep.: Din toate experiențele trăite în liceu, care a fost cea care ți-a schimbat cel mai mult felul de a gândi?

M.B.: O experiență care m-a marcat, a avut loc în cadrul unui proiect de voluntariat, în clasa a XII-a, când am vizitat în luna decembrie, împreună cu doamna profesoară de limba engleză, Pop Svetlana, elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 din Târgu Mureș, unde împreună cu numeroși colegi am binecuvântat sufletele unor copii, cu mici atenții și colinde. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama cât de diferite pot fi realitățile noastre și cât de important e să privim lumea cu bunătate. De atunci, am început să văd educația nu doar ca pe un instrument personal, ci ca pe o formă de responsabilitate față de ceilalți.

„Visez la o carieră în care să pot îmbina rațiunea cu empatia, în care să am curajul de a susține ceea ce este corect și să fiu un sprijin real pentru cei care au nevoie de o voce”.

Rep.: Unde te vezi peste câțiva ani și ce vise ai vrea să ţi le împlineşti?



M.B.: În anii următori, mă văd continuând drumul formării mele, de data aceasta în domeniul juridic, urmând Facultatea de Drept – un vis pe care îl port cu mine de mult timp. Îmi doresc să devin un om al echilibrului și al adevărului, să contribui la construirea unei societăți mai drepte, în care legea să fie înțeleasă și aplicată cu empatie, nu doar cu rigoare. Experiența acumulată într-un Colegiu Pedagogic m-a ajutat să înțeleg mai bine oamenii, să ascult, să fiu atentă la detalii și să îmi cultiv răbdarea – calități esențiale în orice profesie, dar mai ales în domeniul juridic. În paralel, pasiunea mea pentru psihologie și pentru înțelegerea firii umane m-a făcut să privesc dincolo de aparențe și să îmi doresc mereu să înțeleg motivațiile din spatele acțiunilor. Visez la o carieră în care să pot îmbina rațiunea cu empatia, în care să am curajul de a susține ceea ce este corect și să fiu un sprijin real pentru cei care au nevoie de o voce. Și, indiferent de drumul profesional pe care îl voi alege, îmi doresc să rămân un om integru, cu valori solide și echilibrate.

Rep.: Dacă ar fi să le transmiți colegilor tăi un gâd care să-i însoțească mai departe, care ar fi acela?

M.B.: Dragi colegi, nu uitați cine sunteți, chiar și atunci când lumea vă cere să fiți altcineva. Nu vă fie teamă să greșiți – uneori e singura cale spre adevăr. Și, mai presus de toate, rămâneți oameni buni. Într-o lume grăbită, bunătatea e un act de curaj. Fie ca toate visele voastre să se împlinească!

A consemnat Alisia BALOGH