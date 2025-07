Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimbat pașii de dans în povești vizuale

La doar 17 ani, Ilie Marian Dovan reușește să surprindă lumea printr-o pasiune care îi conturează deja un drum clar: fotografia. Fost dansator sportiv de performanță, elev la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, Ilie a transformat o perioadă de incertitudine într-un prilej de redescoperire de sine. Prin obiectivul aparatului său, caută să redea povești autentice, emoții sincere și o perspectivă personală asupra lumii. În interviul care urmează, Ilie ne vorbește despre începuturile sale în fotografie, despre provocările din acest domeniu, ce înseamnă pentru el o fotografie reușită și unde se vede în viitor, totul condimentat cu maturitatea unui tânăr care a înțeles deja cât de important este să-ți urmezi propriul drum, fără a te compara cu ceilalți.

Reporter: Spune-ne câteva lucruri despre tine?

Ilie Marian Dovan: Mă numesc Dovan Ilie Marian, elev la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, am 17 ani, sunt fost dansator sportiv de performanță, actual fotograf.

Rep.: Ce te-a atras către fotografie și când ai început să o practici?

I.M.D.: Am practicat dansul sportiv de performanță timp de aproximativ 7 ani și am ajuns chiar să îmi reprezint clubul la un campionat național. A venit însă pandemia, iar concursurile au fost anulate timp de aproape 2 ani, timp în care pregătirea a rămas la fel, însă lipsea adrenalina competițiilor. Asta și alte câteva motive, m-au făcut să renunț la acest sport, iar în căutarea unei alte ocupații, am început să stau foarte mult pe YouTube. Acum 4 ani, am dat de un videoclip interesant al actualului meu idol, videoclip care m-a făcut să mă îndrăgostesc instant, nu neapărat de fotografie, ci de arta digitală în general. Am descoperit un nou limbaj prin care poți spune povești fără să scoți măcar un cuvânt, și pentru cineva care nu a avut niciodată o vocație pentru modalitățile populare de artă, această modalitate relativ modernă de a mă exprima a devenit un punct de interes foarte rapid.

Rep.: Cum arată o fotografie reușită din punctul tău de vedere?

I.M.D.: Arta, indiferent de modalitatea prin care este obținută, este subiectivă, însă eu cred că o fotografie reușită, este reușită doar atunci când este rezultatul autenticității fotografului combinată cu sentimentele și viziunea pe care a avut-o atunci când a apăsat butonul de declanșare a aparatului.

Rep.: Care este cea mai mare provocare pe care o întâlnești în munca ta de zi cu zi?

I.M.D.: In orice domeniu, atunci când îți faci apariția pe piață vei descoperi că există câteva entități principale, care vor monopoliza un mare procentaj din posibilele oportunități existente pe piața respectivă. Acesta pot spune că a fost un obstacol la început. Această situație încă persistă, diferența o face că am învățat să nu privesc fotografii mai experimentați ca pe niște inamici, ci ca pe niște oameni de la care pot învăța. Singura persoană cu care mă compar acum sunt eu, și daca astăzi am făcut măcar ceva puțin mai bine ca și fotograf decât ieri, înseamnă că e o zi reușită în care eu am evoluat pe plan profesional.

Rep.: Ce sfaturi ai da unui fotograf aflat la început de drum?

I.M.D.: Cel mai bun sfat pe care pot sa îl ofer este că nu aparatul te face fotograf. Oricui i se pare că are o chemare pentru fotografie, poate începe în orice moment să facă poze. Cu toții avem în ziua de azi o cameră în buzunar. Eu personal, timp de 2 ani am făcut poze exclusiv cu telefonul. Nu aveam bugetul necesar pentru o cameră la momentul respectiv, însă asta m-a ajutat să scap de capcana aceasta a echipamentului și a gândului că pot să mă numesc fotograf doar dacă țin o cameră foto în mână. Nu este nimic greșit în a-ți cumpăra o cameră la început de drum, însă trebuie să fie înțeles faptul că la sfârșitul zilei camera foto este doar un instrument care reușește să prezinte viziunea, experiența și povestea pe care fotograful o trăiește. O experiență teoretică și practică care poate fi dobândită chiar și cu telefonul este mai importantă decât orice cameră foto.

Rep.: Ce ai învățat despre oameni și despre tine prin intermediul acestei arte?

I.M.D.: Prin intermediul fotografiei am învățat că daca îți dorești să ai succes în ceea ce faci, nu există scurtături și nici rețeta exactă pentru așa ceva. Succesul nu este doar punctul final. Succesul înseamnă mulțimea de experiențe care te formează profesional și mai ales personal, ca și om în societate.

Rep.: Unde te vezi peste câțiva ani din punct de vedere profesional? Există vreun vis fotografic pe care vrei să îl îndeplinești?

I.M.D.: Succesul înseamnă lucruri diferite de la persoană la persoană, de asta, ar trebui să ne oprim din a ne compara cu lumea din jurul nostru. Fiecare are propriul drum și ține de noi să îl croim către destinația dorită. În viitor, mă văd făcând asta atât de plăcere, cât și ca sursă principală de venit.

Rep.: În final, dacă ai putea fotografia orice persoană sau loc din lume, ce ai alege?

I.M.D.: Am avut mereu visul de a crea o revistă care să prezinte rămășițele vieții cu adevărat rurale. Toate aceste zone ocolite de toate noutățile tehnologiei, unde parca timpul a pus stop. Zonele rurale, în care oamenii au încercat să păstreze tradiția si autenticitatea poporului nostru, merită sa fie descoperite, documentate și arhivate pentru generațiile care vor veni si care cu siguranță vor auzi de aceste zone doar în cărțile de istorie.

A consemnat Alisia BALOGH