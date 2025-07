Crina Laszlo: „Pentru mine, Ardeal TV nu e doar un loc de muncă. E o familie în care oamenii lucrează cu sufletul”

Pe 20 iulie 2009 își făcea apariția în peisajul media din Transilvania un post de televiziune local, Gliga TV cum se numea la momentul respectiv, post ce avea să devină treptat tot mai prezent în casele mureșenilor și nu numai. Devenit între timp Ardeal TV, postul de televiziune reghinean avea să se impună pe piața de profil grație profesionalismului și oamenilor inimoși care-i dau viață. Prezenți mereu în mijlocul comunității, cei de la Ardeal TV și-au respectat acest statut și la aniversarea celor 16 ani de existență chiar în mijlocul celor pe care îi deservesc.

„20 iulie. Sfântul Ilie. Și da, e ziua noastră. Ziua în care Ardeal TV a împlinit 16 ani de activitate. În această zi, niciodată nu am făcut tort, nu am tăiat panglici, mereu o facem înainte sau după și niciodată până acum nu am reușit să ne strângem toată echipa la o poză comună. Și în acest 20 iulie am fost, ca de obicei, în teren. În emisie. În mijlocul comunității. Pentru că exact asta suntem – o televiziune cu rădăcini adânci în viața oamenilor. Scriu aceste rânduri nu doar ca și jurnalist sau parte din echipă, ci ca om care trăiește în interiorul acestei echipe încă de la început. Și în fiecare an, în preajma zilei noastre, îmi amintesc cât de mult s-a construit aici, pas cu pas, reportaj cu reportaj, între zâmbete, emoții, uneori lacrimi, și de cele mai multe ori… pe fugă. Pentru că meseria asta nu se face cu jumătate de inimă. Se face cu totul.

Anul acesta, zeci de mesaje au curs spre noi – unele scrise public, altele transmise discret, în privat. Fiecare ne-a atins. Fiecare ne-a reamintit că munca noastră are ecou. Unul dintre cele mai frumoase mesaje a venit de la o colaboratoare apropiată, și îmi doresc să vi-l împărtășesc, pentru că a surprins perfect ce înseamnă Ardeal TV pentru mulți:

„ „La mulți ani, Ardeal TV! 16 ani de emisiuni, tradiții, voie bună și suflet românesc – o vârstă frumoasă, aproape cât adolescența, dar cu mintea clară și inima mare! Vă mulțumim că ne sunteți mereu aproape o echipă unită, autentică și cu dor de neam! Într-o lume care schimbă canalele mai des decât șosetele, voi rămâneți ancora care ne leagă de ce-i al nostru, de acasă. Sunteți ca un colac împletit cu umor, tradiție și seriozitate adică exact cum ne place nouă, românilor faini! Să ne fiți aproape încă mulți ani, cu aceeași energie molipsitoare, cu horile voastre din suflet și cu acea căldură care face Ardealul să se simtă oriunde în lume ”

Am citit-o cu un nod în gât și un zâmbet larg. Pentru că da – ne străduim să fim ancora aceea. Nu doar prin imagini și microfoane, ci prin apropiere, prin curajul de a spune povești care contează. Prin răbdarea de a filma până la apus sau de a aștepta „momentul” perfect. Prin bucuria de a fi în mijlocul oamenilor.

Aniversarea ne-a prins, cum spuneam, în plin calendar de evenimente. N-am avut timp pentru discursuri, dar în ochii colegilor mei, în privirile schimbate la montaj sau în teren, era acolo o mândrie tăcută: am ajuns la 16 ani. Și nu oricum. Ci cu verticalitate. Cu rost.

Pentru mine, Ardeal TV nu e doar un loc de muncă. E o familie în care oamenii lucrează cu sufletul. O redacție în care tradițiile nu sunt doar subiecte, ci parte din ADN. O voce pentru cei care altfel poate nu s-ar auzi.

La mulți ani, Ardeal TV! Să ne rămână energia, curajul și dorul de neam. Și să avem mereu un „de ce” care ne pune în mișcare, zi de zi. ”, a fost mesajul transmis de Crina Laszlo, director marketing Ardeal TV.

Le urăm colegilor noștri de la Ardeal TV mulți ani frumoși de acum înainte, succes pe plan profesional și nu în ultimul rând putere de a continua la fel de frumos ca și până acum. La Mulți Ani, Ardeal TV!

Alin ZAHARIE