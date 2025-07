„Tindem să ne uităm în altă parte când auzim o poveste mai grea de viață”. Documentar despre tinerii instituționalizați din România, lansat la Târgu Mureș

Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș va găzdui miercuri, 23 iulie, începând cu ora 18:00, lansarea unui documentar intitulat „Vocile Nevăzute ale României”, producție dedicată tinerilor care au crescut în sistemul de protecție. Evenimentul este organizat de Asociația Școala Anei, asociație ce susține integrarea socială a tinerilor vulnerabili prin proiecte educaționale, campanii de conștientizare și sprijin direct. Seara cuprinde proiecția filmului și o degustare de vinuri locale.

Fondatoare asociației, Ioana Andreea Lupa, lucrează de peste 10 ani în proiecte dedicate comunităților vulnerabile.

„Sunt un om foarte pasionat de oameni și de schimbare, în general. Un mare obiectiv de-al meu, obiectiv la care lucrez zilnic, indiferent de orice fac, este incluziunea socială. La asta am lucrat atât în cadrul activităților organizate de Asociația Mocănița Transilvaniei – pe care am realizat-o împreună cu președintele Cristi Moldovan și colegul nostru Dani, în 2015 – cât și prin intermediul Asociației Școala Anei. Totodată, am muncit spre acest obiectiv și la nivel internațional, prin start-up-uri sociale în Malaysia”, a declarat fondatoarea Asociației Școala Anei.

Povestea din spatele Asociației Școala Anei

Ioana Andreea Lupa mi-a mărturisit că la baza interesului său uriaș pentru aceste segmente sociale defavorizate stă chiar numele asociației, aflat în strânsă legătură cu viața sa. „Am avut o relație foarte specială cu bunica mea, Lupa Ana, pe care am pierdut-o în anul 2018, dar care toată viața mi-a spus că unul dintre regretele ei este că nu a apucat să termine școala și că femeile din ziua de astăzi au șansa de a-și termina școala și de a schimba lumea din jurul lor. Mai mult decât atât, mi-a spus că e o șansă de care eu trebuie să mă folosesc. Și atunci, cumva, chiar dacă toate activitățile mele au fost mai împrăștiate în diferite contexte, le-am adus pe toate în cadrul asociației care îi poartă numele și care se dorește a fi o școală a vieții în memoria bunicii mele”, a transmis Ioana Lupa.

Documentarul – proiect „de suflet”

Documentarul care va fi lansat într-o serie de episoade este pentru fondatoarea Asociației Școala Anei un proiect „de suflet”: „Pentru mine este o durere personală; văd atât de multe lucruri negative care se aud despre sistem, despre autorități, despre tinerii care ies din sistem. Eu, în munca cu acești tineri și în munca cu acești oameni care lucrează în casele de tip familial, am întâlnit niște oameni extraordinari – atât în rândul angajaților care au grijă de tineri, cât și în rândul tinerilor. Ne dorim ca prin intermediul documentariului să aducem în lumină tocmai exemplele acestea pozitive, pentru a mai diminua stigmatizarea, pentru a-i face mai ușor acceptați de către comunitatea în care trăiesc”, a adăugat Ioana Lupa.

Documentarul spune poveștile reale ale unor tineri instituționalizați, dar și ale celor care au ales să îi sprijine – profesori, angajatori, oameni din instituții publice. Filmul aduce în prim-plan nu doar provocările, ci și soluțiile deja funcționale pentru integrarea acestor tineri în societate. „Avem un exemplu foarte fain de un tânăr care a plecat din orfelinat în anii 80 – 90 și a ajuns să fie director de casă de tip familial. Deci avem niște povești foarte faine, de asta am și decis că nu vom face un singur documentar – va fi o serie de mai multe episoade”, a declarat organizatoarea.

Totodată, cei peste 500 de participanți așteptați, se vor bucura de un concert caritabil susținut de Mihail. Intrarea este gratuită, iar cei care doresc pot susține proiectul prin donații.

„Mesajul meu pentru public este ca aceștia să rămână deschiși. Tindem să ne temem de ceea ce nu cunoaștem, să ne uităm în altă parte când auzim o poveste mai grea de viață – de aici și numele documentarului: le auzim vocile, dar nu ne uităm către ei. Să rămână deschiși și să privească spre tinerii aceștia, pentru că și noi avem foarte multe de învățat de la ei”, a conchis Ioana Andreea Lupa.

Alexandra BORDAȘ