Finalizarea investiției de la Răstolița rămâne incertă

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vizitat, vineri, Amenajarea Hidrotehnică Răstolița, investiția pe care o realizează compania Hidroelectrica, deținută majoritar de statul român, chiar prin Ministerul Energiei.

“Acolo căutăm o soluție împreună cu cei de la Ministerul Mediului, împreună cu toate autoritățile implicate, dar și cu colegii de la Hidroelectrica, pentru a pune în funcțiune cât mai rapid acel proiect de importanță strategică, pentru că noi astăzi suntem într-o situație în care subiectul legat de energie electrică e pe buzele tuturor românilor, dată fiind și liberalizarea și eliminarea schemei de plafonare-compensare de la 1 iulie și, din acest motiv, împreună cu colegii mei din Minister, cu cei doi colegi secretari de stat care sunt în această vizită de lucru, am stabilit termene foarte clare, sarcini foarte clare pentru toți colegii noștri din companiile la care statul român, prin Ministerul Energiei, este acționar unic sau majoritar. Și din acest punct de vedere urmărim toate proiectele importante care pot să ducă la creșterea capacităților de producție a energiei electrice din România și care automat pot să aducă un echilibru în piață și automat scăderea finală a prețurilor. Am spus-o încât de la început, deși pare anacronic, scopul final pe care îl am în activitatea de la Ministerul Energiei e de a găsi soluții prin care, pe termen mediu și lung, să putem scădea facturile românilor”, a arătat Ivan.

Investiția este momentan blocată, în urma suspendării autorizației de mediu la finalul lunii iunie, într-un proces derulat la Curtea de Apel Cluj-Napoca, între Asociația Declic și Hidroelectrica. Însă, Hotărârea de Guvern nr. 327/2025 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 37,5263 ha, de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” – S.A., pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” este în continuare în vigoare.

“În ultimii doi ani, predecesorul meu împreună cu echipa de la Ministerul Energiei chiar au făcut foarte multe progrese pe acel subiect, împreunul și cu colegii de la Hidroelectrica. În momentul de față, autorizația de mediu a fost atacată în instanță, am înțeles că a fost și suspendată, în contextul în care avem deja o hotărâre de guvern activă care presupune continuarea acestor lucrări. E o chestiune complicată din punct de vedere juridic”, a punctat Bogdan Ivan.

Acesta a anunțat că a avut deja discuții cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu și a mai adăugat că suprafața care ar trebui defrișată și se află într-o arie protejată este de dimensiuni reduse, iar valoarea arborilor – asemenea.

“ Am vorbit și cu doamna ministru al Mediului, doamna Buzoianu, săptămâna viitoare (n.a. aceasta) vom avea o întâlnire de lucru cu specialiștii tehnici pentru a vedea forma juridică în care vom putea să continuăm șantierul acestei exploatări, în contextul în care singura zonă care se suprapune cu Parcul Național Munții Călimani are 62 de ari, adică 0,6 hectare de suprapunere și, dată fiind acea suprapunere, acum suntem blocați. Ce înseamnă asta? Înseamnã 0,00225 din total suprafaţa arealului, pentru care nu putem să mergem mai departe cu acest proiect extrem de important, care la ultima actualizare a valorilor investite acolo ne apropiem de 1,8 miliarde de lei începând cu 1989 și până astăzi, lucru care, din punctul meu de vedere, e aberant să fim în continuare blocați, dar nu vreau să comentez anumite decizii, vreau să dau o asigurare foarte clară că ne interesează foarte mult să protejăm mediul, ne interesează foarte mult îngrijorările legate de mediu, dar nu putem să periclităm siguranța energetică națională a României atunci când vorbim despre suprafețe de 60 de ari care au fost reîmpădurite cu niște arini care cresc peste tot în toată Europa și brusc au devenit de importanță națională. Facem toate diligențele legale, transparente, corecte pentru a proteja mediul, dar și pentru a pune în funcțiune această capacitate. Și ca să putem să o punem în funcțiune, avem nevoie să terminăm toată acea zonă de defrișare, care oricum a fost a defrișată în 1994 și acum doar sunt niște copaci de dimensiuni foarte mici, urmând ca în etapa următoare să se poată face toate lucrările hidrotehnice pentru a pregăti pentru umplere prima etapă a barajului de la Răstolița. Pentru a putea face acest lucru ai nevoie de toamnă, iarnă, vară și încă o toamnă, adică un an și jumătate, pentru a umple total acel bazin, pentru a putea uzina și a face toate probele. Am văzut instalațiile sunt montate în proporție de peste 99%, turbinele sunt gata, totul este gata, așteptăm doar posibilitatea de a pune în siguranță acea zonă, de a colecta apa și de a porni turbinele”, a comentat ministrul Energiei situația de la Răstolița.

Hidrocentrala de la Răstolița are o capacitate instalată de 35 MW ceea ce ar asigura energia electrică pentru întreaga Vale a Mureșului Superior.

Ligia VORO