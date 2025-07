INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

Când vine vorba de performanță și ambiție, Briana Zokorias, absolventă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, este, cu siguranță, dovada vie că poți face orice la un nivel avansat fără să renunți la energia și entuziasmul specific vârstei. Cu o medie generală de 9,67 la încheierea studiilor liceale și o notă impresionantă de 9,30 la Bacalaureat, Briana a încheiat profilul Uman ca șefă de promoție, reușind să îmbine performanța academică cu implicarea în activități extracurriculare diverse și de impact.

În acest interviu, ne oferă o privire sinceră și detaliată asupra parcursului său educațional, a relațiilor care i-au modelat experiența liceală, dar și asupra valorilor după care se ghidează în viață. Povestea Brianei ne arată că ambiția nu înseamnă doar să vrei să fii primul, ci să fii perseverent, disciplinat și să știi să găsești echilibrul între muncă și pasiuni. Prin experiențele și sfaturile sale, ea oferă un exemplu autentic pentru elevii care acum pornesc pe drumul liceului, dar și pentru toți cei care caută să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat succesul.

Vă invităm să descoperiți în continuare motivațiile, provocările, dar și bucuriile care au conturat drumul Brianei Zokorias către excelență, o poveste despre cum munca susținută și caracterul puternic deschid uși spre un viitor promițător.

Reporter: Care a fost relația ta cu profesorii și colegii în toți acești ani și cum crezi că te-au influențat în evoluția ta?

Briana Zokorias: Încă dinainte să intru la liceu, am fost foarte încântată de acest „nou capitol”. Am fost entuziasmată să îmi cunosc colegii, și mai ales profesorii, luând în considerare modul de predare distinct față de cel din gimnaziu. Mereu am avut o relație respectuoasă cu cadrele didactice. Cu colegii însă, am avut urcușuri și coborâșuri. Bineînțeles, nu se poate să te înțelegi cu toți, am fost numeroși, dar nu mi-a fost greu să îmi fac prieteni pe care să mă pot baza și cu care să mă înțeleg la un nivel mai profund, chiar din priviri. Pot spune ca toate evenimentele la care am participat, incluzând aici olimpiade, concursuri și alte activități școlare precum scenete sau proiecte în grup, m-au dezvoltat din punct de vedere al adaptabilității, al muncii în echipă și al răbdării.

„Valorile după care ne ghidăm ne diferențiază în societate”

Rep.: Cum ai reușit să menții un nivel atât de ridicat al rezultatelor tale pe parcursul celor patru ani de liceu, într-un ritm care, pentru mulți, pare imposibil de susținut?

B.Z.: Educația și valorile după care ne ghidăm ne diferențiază în societate. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu printre primii elevi cu rezultate la învățătură. Ajunsă la liceu, clasa a IX-a a avut provocările ei, iar la final, media mea a fost 9,47. Pe atunci bursele se ofereau elevilor cu media peste 9,50 așa ca nu mi-a putut fi acordată, la limită.

Îmi amintesc și acum cât de supărată am fost, însă acest lucru m-a determinat să învăț și mai mult, așa încât să îmi mențin notele la un nivel cât mai înalt în anii ce au urmat. De atunci nu s-a mai pus problema să nu primesc bursa, și mai mult decât atât, am fost mereu pe podium. Ambiția și perseverența au fost elementele necesare unui progres mult dorit. Am prioritizat învățatul, am fost conștiincioasă și astfel am reușit mereu ceea ce mi-am propus.

Rep.: Au existat momente de îndoială, oboseală sau renunțare? Cum le-ai gestionat și ce te-a motivat să mergi mai departe?

B.Z.: Pe lângă școală, voluntariatul și sportul mi-au ocupat marea majoritate din timp, dar sunt profund recunoscătoare pentru toate experiențele acumulate. Nu mi-a fost ușor și au fost momente în care extenuarea și-a spus cuvântul. Am integrat timpul pentru activitățile din afara școlii cu timpul acordat temelor și studiului.

Am încercat să ma organizez astfel încât să mă pot implica în toate, dar mi s-a mai întâmplat să îmi rămână timp doar seara târziu pentru teme. Le făceam cu seriozitate, fiind conștientă că asta se întâmplă atunci când ai multe activități: uneori nu mai poți ține pasul. Cu toate acestea am echilibrat balanța și am trecut peste momentele mai dificile și obositoare.

Rep.: Care sunt valorile sau principiile după care te-ai ghidat în această perioadă și care crezi că te-au ajutat să devii cine ești azi?

B.Z.: 4. După cum spuneam, valorile după care ne ghidăm joacă un rol esențial în viața fiecăruia dintre noi. Onestitatea, moralitatea, asumarea și respectul sunt câteva dintre însușirile pe care mi le atribui cu mândrie. Într-o lume în care totul pare să se degradeze, caracterul omului e cel mai de preț.

Personal, fără conștiinciozitate, disciplină, perseverență și seriozitate, nu aș fi reușit să obțin astfel de rezultate. Inevitabil am avut în jur și persoane care nu erau întocmai îndreptate spre studiu, excelență disciplinară sau realizări însemnate. Ba chiar persoane care nu m-au susținut și care își doreau să nu am succes. În ciuda acestor lucruri, nu m-am lăsat nici măcar o clipă influențată și am rămas pe drumul meu.

Elevă model, voluntar ISU și fotomodel!

Rep.: Dincolo de rezultate, cum ești tu ca om? Ce te pasionează, ce te inspiră și ce te face să zâmbești într-o zi obișnuită?

B.Z.: Sunt o persoană foarte activă, adaptabilă și cooperantă. Nu există zi în care să mă plictisesc. Îmi place să mă implic în diferite activități, fiind voluntar la ISU Mureș de anul trecut și la organizația „Salvați copiii” din 2023. Sunt și model de mai bine de un an de zile: am avut prezentări de modă în țară, dar am fost selectată și la un casting important din Italia „Milano Fashion Week” unde am defilat pentru designeri mari. Îmi place să îmi petrec timpul cu familia, să călătoresc și să fac sport.

Rep.: Dacă ai putea trimite un mesaj viitorilor elevi de clasa a IX-a din liceul tău, ce i-ai sfătui sincer, dincolo de clișeele legate de „muncă și ambiție”?

B.Z.: I-aș sfătui în primul rând să nu se abată de la principiile morale, să aibă grijă ce fel prieteni au alături și să prioritizeze învățătura. Părinții mereu mi-au spus: „Învață chiar și atunci când ți se pare foarte greu, pentru ca mai apoi să o duci bine”. Nu totul constă în notele pe care le luăm la școală, ci mai degrabă în activitățile din care alegem să facem parte, felul în care abordăm diferite situații și ceea ce învățăm din ele. Să nu fie speriați! Poate pare totul ambiguu și de nedeslușit, însă e o chestiune de timp până își vor intra în ritm și se vor obișnui cu noul program și colectiv.

Rep.: Cum crezi, sau speri, că va arăta viața ta peste 10 ani?

B.Z.: Peste 10 ani, mă văd medic stomatolog, având un cabinet propriu. Nu plănuiesc să mă mut din oraș, vreau să fiu lângă familie și să îmi desfășor aici activitățile.

A consemnat Lorena PINTILIE