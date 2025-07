Interviu cu Anna Moldovan, șefa de promoție de la Arhitectură: „Determinarea a fost calitatea care m-a ajutat cel mai mult”

Anna Moldovan a absolvit recent Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș, la profilul Arhitectură, cu media finală 9.86. Rezultatul a clasat-o ca șefă de promoție, dar pentru ea performanța nu a fost niciodată un scop în sine. La 19 ani, Anna vorbește cu claritate despre muncă, organizare și motivația de a se depăși constant. În acest interviu ne povestește cum a reușit să-și mențină echilibrul între școală și pasiuni, ce metode de învățare i s-au potrivit și care sunt planurile ei pentru viitor.

Reporter: Ce te-a motivat să fii cea mai bună din generația ta?

Anna Moldovan: Motivația mea nu a fost să mă compar cu ceilalți, ci cu mine însămi. Dacă simțeam că îmi pot îndeplini un țel pe care mi l-am propus, atunci nu am renunțat la el, ci am muncit. M-am concentrat pe progresul meu, pe obiectivele mele. Faptul că am ajuns cea mai bună din generația mea a fost o consecință a muncii constante, a organizării și a dorinței de autodepășire, nu un scop în sine.

Rep.: Ce materii ți-au plăcut cel mai mult și de ce?

A.M.: Materiile legate de specializarea de arhitecutră au fost favoritele mele, am găsit multă plăcere în expimarea prin desen și creativitate, totodată în atenția la detalii și corectitudine. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult literatura, pentru că mi-a oferit libertatea de a interpreta, de a reflecta și de a-mi exprima ideiile.

Rep.: Ai avut o metodă de învățare preferată sau un program de studiu special?

A.M.: Am descoperit că învăț cel mai bine atunci când îmi organizez informațiile vizual. De aceea, folosesc scheme, culori ca să rețin mai ușor. De obicei, îmi împart materia în bucăți mai mici și stabilesc un program clar de studiu.

Rep.: Cum ai reușit să îți organizezi timpul între școală, teme și activități extracurriculare?

A.M.: Mi-am stabilit priotitățile pentru ziua sau săptămâna respectivă și m-am organizat conform acestora, astfel am putut să îndeplinesc toate responabilitățile mele, păstrând un echilibru între viața mea personală și școală.

Rep.: Ai un domeniu de studiu sau o carieră pe care o vizezi?

A.M.: Îmi doresc să urmez studii în domeniul arhitecturii. Îmi place să fiu creativă, dar în același timp să găsesc soluții practice, m-a atras complexitatea procesului de gândire a proiectelor arhitecutrale. Este o profesie care implică responsabilitate, dar și multă inspirație și cred că mi se potrivește.

Rep.: Ce planuri ai după terminarea liceului?

A.M.: O să-mi continui studiile la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj Napoca, unde o să fac față noilor provocări și mă pot concentra pe ceea ce mă pasionează.

Rep.: Ce calitate personală consideri că te-a ajutat cel mai mult să ajungi aici?

A.M.: Cred că determinarea a fost calitatea care m-a ajutat cel mai mult să ajung până aici și abilitatea de a rămâne calmă și în situații sau perioade stresante. Așa am putut performa cu maximul abilităților mele în teste și alte încercări.

Rep.: Cum definești tu succesul?

A.M.: Succesul pentru mine este de a atinge țelul pentru care am lucrat, de a mă putea bucura de roadele muncii mele și mai ales, de a fi mulțumită cu ceea ce fac și în ce îmi depun eforturile. Măsura succesului este progresul personal în opinia mea, iar eu așa am procedat în toată viața mea.

Rep.: Ce te pasionează în afara școlii?

A.M.: În afara școlii sunt pasionată de fotografie, artă cinematografică și lectură. Toate acestea mă îmbogățesc cu noi perspective și îmi oferă o formă de recreere activă. Prețuiesc timpul petrecut în natură sau cu prietenii mei. Consider că este important să ai oameni apropiați cu care să râzi, să te susții reciproc și să creezi amintiri frumoase.

Diana CĂRBUREAN