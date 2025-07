“Pionierii”, primii absolvenți ai UMFST de la Hamburg

O altă inițiativă care se dovedește de succes a managementului academic târgumureșean

Prima promoție de absolvenți ai UMFST – UMCH a fost celebrată sâmbătă, la Hamburg. “Pionierii” au încheiat anii de studenție cu veselie și încredere în destinul lor nobil – cel de medic. “Mottoul promoției 2025 a fost „Pioneer”. Și nu există cuvânt care să-i definească mai bine. Dintr-o generație de destine individuale, s-a născut o comunitate. Din acea comunitate, o nouă cultură medicală internațională. Și din ea, Universitatea noastră renaște – zi de zi”, este o parte din mesajul plin de emoție pe care Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, universitatea mamă a filialei Hamburg, l-a transmis primei generații de mediciniști internaționali ai învățământului academic târgumureșean.

Când candida pentru prima dată pentru funcția de rector al Universității de Medicină și Farmacie (UMF), actuala Universitate de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei anunța printre direcțiile strategice pe care le dorea pentru instituția de învățământ superior – internaționalizarea, un concept complex care îngloba de la stabilirea unor parteneriate valoroase cu universități de calibru de pe mapamond până la participarea la numeroase proiecte și rețele de cercetare globală, respectiv, ceea ce ne interesează acum, la exportul de know-how dinspre UMF spre lumea largă. A fost ales și inițiativa sa vizionară, consemnată într-un plan de dezvoltare strategică a universității, a devenit un proiect palpabil, iar apoi o realitate.

Primul pas spre internaționalizarea UMFST din punct de vedere al transferului de know-how târgumureșean și românesc în străinătate a fost făcut acum mai bine de un deceniu când, la inițiativa rectorului Leonard Azamfirei, a fost fondat apoi primul campus medical internațional al unei universități de medicină din România, situat la Hamburg, în Germania.

Nu a fost un demers ușor, după cum recunoștea Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei într-unul dintre interviurile pe care ni le-a acordat imediat după obținerea autorizării programului de studiu din partea ARACIS.

“Este un proiect extrem de complex și complicat, a cărui negociere și organizare a durat mai bine de patru ani. Acum, când practic este oficializat, pot să spun că este unic în România și pune UMFST Târgu Mureș pe harta Europei în cel mai frumos și performant mod cu putință.

Pentru deschiderea campusului au fost luate în calcul și cerințele specifice statului german, inclusiv autorizările. Dacă acest program va merge bine, probabil că vor exista și etape de dezvoltare, astfel încât o parte dintre studenții pe care UMFST Târgu Mureș nu îi poate asimila aici să poată fi școlarizați acolo.

Studenții din Hamburg vor avea și stagii de pregătire la Târgu Mureș, astfel încât ei vor ști care este universitatea mamă. Aș dori să se înțeleagă faptul că acest proiect este important atât pentru UMFST, cât și pentru oraș. Valoarea lui nu se cuantifică neapărat în ceea ce aduc acești studenți direct pentru universitate, ci în faptul că orașul Târgu Mureș va deveni o destinație pentru studenți, pentru familiile lor și pentru cei care vor veni după ce vor afla unde învață acești studenți”, ne spunea, la început de 2019, rectorul UMFST despre acest program de studiu.

“Pionierii” își iau zborul

Prima promoție de 150 de studenți la Medicină pleca la drum în 2019 cu visuri, încredere și unicitatea de a fi primii. Șase ani mai târziu, tinerii visători și încrezători, care și-au ales drept motto cuvântul “Pionierii”, au pus sâmbătă punct anilor de studenție pentru a se îndrepta spre una dintre cele mai frumoase și nobile cariere: cea de medic.

Celebrarea lor a fost onorată de prezența unei delegații de top din cadrul universității mame, conduse de Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei. Rectorul UMFST i-a avut alături pe Prof. Univ. Dr. Ovidiu Cotoi, prorector, pe Prof. Univ. Dr. Simona Mureșan, prorector și coordonator al campusului UMFST-UMCH, sau pe Prof. Univ. Dr. Simona Gurzu, Decanul Facultății de Medicină în Limba engleză.

Emoția primei promoții

Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei a consemnat cu emoție care transpare dinrândurile așternute acest moment unic, irepetabil la Medicina din Hamburg.

“Astăzi am trăit un moment cu totul special: am celebrat prima promoție de absolvenți ai UMCH Hamburg, extensia internațională a Universității noastre. Tineri medici au urcat pe scenă purtând pe umeri nu doar o togă, ci și greutatea și onoarea de a fi fost primii – cei care au transformat un proiect vizionar într-o realitate academică de excepție.

Au fost „pionierii” noștri.

Cei care, în 2019, au pornit la drum cu încredere într-o universitate aflată încă în construcție, dar sprijinită pe o tradiție de 80 de ani. Au studiat în două limbi, au fost formați în două sisteme medicale, în două culturi universitare. Au fost curajoși. Au fost loiali. Și au reușit.

UMCH Hamburg este astăzi rezultatul colaborării profunde dintre oameni excepționali din România și Germania – profesori, medici, parteneri instituționali și studenți care au crezut împreună într-un model educațional european unic dar autentic.

Le-am spus astăzi că îmi doresc un singur lucru de la ei: să nu uite niciodată de unde au plecat și ce valori au primit aici – curaj, responsabilitate, empatie și integritate.

Astăzi, mai mult ca oricând, am auzit rostindu-se cu emoție: Mulțumesc, România!

Mottoul promoției 2025 a fost „Pioneer”. Și nu există cuvânt care să-i definească mai bine.

Dintr-o generație de destine individuale, s-a născut o comunitate. Din acea comunitate, o nouă cultură medicală internațională. Și din ea, Universitatea noastră renaște – zi de zi.

E pluribus unum”, este mesajul rectorului care marchează finalul de drum universitar al primei promoții de absolvenți ai UMFST-UMCH.

Un scurt parcurs

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST) are printre obiectivele principale crearea de parteneriate și cooperări internaționale în scopul creșterii vizibilității în peisajul academic european.

În acest sens, UMFST a deschis în anul 2019 o filială în Hamburg, Germania (University Targu Mures Medical Campus Hamburg/Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg – sub acronimul UMCH), care oferă condiții ideale de desfășurare a activităților didactice aferente programului de studiu Medicina, Limba Engleză, Hamburg (MEH-UMCH).

Întregul proces didactic, precum și managementul academic este realizat exclusiv de către UMFST, în timp ce partea administrativă a activității (spațiile didactice, logistica, facilitățile tehnice și materiale, promovarea și relația cu autoritățile locale) necesară derulării programului de studiu în conformitate cu planul de învățământ și cu legislația română și a țării gazdă – Germania sunt asigurate prin parteneriatul încheiat cu Cendag Iberia și cu subcontractorul acestuia – CPE Europe GmbH.

Programul de studiu a fost autorizat de către ARACIS în 2018, iar în prezent oferă o cifră de școlarizare de 200 studenți/an

Studenții UMFST înmatriculați în cadrul programului de studiu Medicina, Limba Engleză, Hamburg (MEH-UMCH) se supun tuturor regulamentelor și metodologiilor aplicabile în Universitate, respectiv în Facultatea de Medicină în Limba Engleză și beneficiază de toate drepturile asigurate studenților unei universități publice acreditate din UE.

Toate detaliile referitoare la programul de studiu din Hamburg sunt oferite la următorul link: edu.umch.de/en/.

Un campus de secol XXI

Ca un campus al CPE Europe GmbH, UMFST-UMCH oferă prima diplomă completă în medicină în limba engleză din Germania, care atrage atât absolvenți de liceu germani, cât și internaționali.

Pe lângă o infrastructură fizică și digitală de pionierat, campusul din Hamburg-Bahrenfeld oferă un concept de formare inovator într-o locație universitară atractivă, care îndeplinește cerințele lumii medicale de astăzi și de mâine.

Conceptul de studiu al UMFST-UMCH oferă studenților o educație de primă clasă, orientată spre practică și știință. Pe lângă transferul de cunoștințe de către lectori renumiți, se acordă o mare importanță și promovării abilităților interpersonale. Pe lângă strânsa legătură dintre disciplinele teoretice de bază și practica clinică, acestea sunt elementare în drumul către o viață medicală profesională.