Viitorul AZO sună bine

Astăzi este ultima zi în care achiziția publică privind contractarea serviciilor de consultanță privind evaluarea Azomureș poate fi contestată, a anunțat, la Târgu Mureș, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, compania interesată să își diversifice portofoliul inclusiv în industria îngrășămintelor chimice. Dacă nu va fi depusă vreo contestație mâine, 22 iulie, va fi anunțat câștigătorul contractului. Între timp, AZO a repornit producția, la 50% din capacitate, profitând de o fereastră de oportunitate, după cum a puncat Josh Zacharias, directorul general al combinatului chimic. Preluarea AZO de către Romgaz are și susținerea Guvernului României, inclusiv prin Ministerul Energiei, însă nu oricum și nu în orice condiții, potrivit lui Bogdan Ivan, ministrul de resort. Sunt doar câteva concluzii ale vizitei ministrului Energiei în județul Mureș legate de viitorul AZO în special, respectiv al industriei fertilizanților din țara noastră în general, cum combinatul târgumureșean este ultimul bastion rămas pe piață.

Prezent vineri la Târgu Mureș pentru a participa la discuțiile tripartite (AZO – Romgaz – Ministerul Energiei) privind preluarea activelor Azomureș de către Romgaz, companie deținută majoritar de statul român, via Ministerul Energiei, Bogdan Ivan a reconfirmat intențiile Guvernului de a susține una dintre industriile strategice din țara noastră – cea a îngrășămintelor chimice – în contextul anunțat al creșterii producției de gaze naturale din 2027, odată cu demararea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, și al potențialului de valorificare superioară a acestei producții.

“Suntem pregătiți să începem discuțiile foarte clare și asumate legate de un proiect strategic pentru România. În contextul în care compania Romgaz în ultimii trei ani și-a triplat cifra de afaceri și chiar ieri (n.a. joi, 17 iulie) a ajuns la o cotație bursieră istorică, în baza proiectelor pe care le avem de exploatare a gazelor naturale din țara noastră, inclusiv în platforma continentală a Mării Negre, să folosim o cât mai mare parte a acestor gaze naturale românești pentru a stimula industria strategică din țara noastră. Unul dintre cele mai importante segmente ale industriei o reprezintă cea de îngrășăminte chimice, care automat vor aduce și un plus economic pentru agricultorii din România și toată industria alimentară, care astăzi, în ponderea finală a prețului, costurile cu energia sunt în jur de 20%. Odată ce vom ajunge să producem îngrăşăminte chimice de calitate, așa cum mi-au spus colegii mei că avem solicitări din partea agricultorilor și mă bucur că e cu noi în discuție și doamna deputat Dumitrița Gliga, avem în continuare o cerere uriașă pe piața din România, care nu e satisfăcută de importuri, avem din partea fermierilor plângeri că nivelul calitativ al produselor de import este unul sub cel produs în țară de către Azomureș și din acest punct de vedere, e strategic pentru noi să găsim o metodă, o formulă clară prin care partea din aceste gaze pot să fie aduse și folosite în România, în industria din țara noastră, într-o formă în care prețul final al îngrășămintelor chimice să fie unul mai redus pentru a face competitive companiile din agricultura din țаrа noastră, pentru ca mai departe, la final, oamenii când vor merge la raft să aibă niște prețuri mai mici decât le au în acest moment, iar companiile noastre din agricultură să fie competitive și la export atunci când vorbim despre piața agricolă și piață industrie alimentare”, a explicat amplu ministrul Energiei.

Intenția guvernanților are o justificare și în faptul că România are un deficit al balanței comerciale de peste 30 de miliarde de dolari, 70% provenind din industria petrochimică.

Cu referire directă la industria îngrășămintelor chimice, Ivan a subliniat că, anual, un miliard de euro pleacă din România în alte state pentru achiziția de fertilizanți din importuri.

În acest context, ministrul a dat asigurări că: “Avem un plan foarte clar la nivel guvernamental, suntem aliniați și cu Ministerul Agriculturii”.

Achiziția publică pentru servicii de consultanță, spre final

După acest moment guvernamental, Bogdan Ivan a revenit la momentul în care se află procesul privind analiza business-ului AZO.

“Vreau să-i felicit pe colegii mei de la Romgaz pentru faptul că au parcurs toate procedurile de achiziție și procedurile legale pentru stabilirea consultantului prin care va începe acel due diligence începând cu săptămâna viitoare, prin care se va stabili foarte clar modul în care arată business-ul, astăzi, la Azomureș, care este formula juridică prin care vom putea să intrăm cu compania Romgaz în această companie, într-o formulă corectă, într-o formulă a pieței de astăzi, ținând cont de tot ce înseamnă constrângerile de mediu și de tot ce înseamnă opinia autorităților locale și pe această care vreau să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean pentru deschidere, pentru parteneriatul pe care îl avem în acest proiect extrem de important, pentru că nu vreau să pornim pe un drum decât atunci când suntem cu toții aliniați, guvern, autorități locale, mediul privat, pentru a ne asigura că vom avea un proiect de succes. (…) Așteptăm cifrele până la finalul acestui an, pentru a lua o decizie la nivel guvernamental, când o să știm toate numerele, când o sa știm care sunt datele clare ale business-ului și cum vom putea să facem acest proiect viabil și practic pentru a ne crește capacitățile noastre de producție”, a spus Ivan.

Diversificarea portofoliului de activități al Romgaz reprezintă una dintre direcțiile strategice ale companiei pe termen mediu și lung. Încă de la începutul anului, managementul Romgaz a recunoscut că una dintre zonele de interes pentru extinderea activității este industria petrochimică.

“Romgaz deja evaluează diversificarea activității de bază prin încorporarea unui activ petrochimic. Am identificat acest activ ca fiind combinatul Azomureș, unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din România. În acest sens, am demarat o achiziție publică pentru a avea un consultant care să ne ajute să evaluăm această achiziție pe mai multe paliere. Trei mai exact. Primul palier fiind palierul tehnic, unde vom analiza fiecare linie de producție din punct de vedere tehnic a acestui combinat.

Al doilea punct și foarte important este punctul de mediu, unde va trebui, datorită reglementărilor în domeniu să avem o evaluare foarte, foarte clară atât a investițiilor pe care Rongaz ar urma să le facă în acest domeniu, cât și alinierea cu standardele europene, alinierea cu Net Zero Industry Act (NZIA), care a fost publicat de către Comisia Europeană și care, printre altele, impune producătorilor de gaze naturale și petrol injecția de CO2. Au dat-o ca și o obligativitate.

Și nu în ultimul rând, al treilea palier este palierul economico-financiar, care ne va spune sinergiile pe care Romgaz le poate avea cu un consumator de gaze și producător de îngrășăminte chimice. Ne vom uita atât la piața internă de îngrășăminte chimice, la competitorii și la competiția destul de acerbă din acest sector, există îngrășăminte care în mare parte vin din import, care au un preț competitiv pentru că ele nu sunt aliniate acelorași, să spunem, stringențe din punct de vedere al mediului și nu plătesc emisiile de CO2 pe care companiile europene le plătesc. Toate aceste lucruri trebuie luate în calcul, trebuie făcut un plan de afaceri, care acest plan de afaceri va trebui suprapus planului de afaceri pe care Romgaz îl are în acest moment și investițiile record pe care le avem în Marea Neagră, cât și finanțarea acestor investiții din partea noastră. Din acest motiv este un due diligence complex, va fi un due diligence pe care echipa de consultanți selectată o va face împreună cu echipa Romgaz. Nu va fi un lucru simplu, vrem să ne alocăm timpul necesar pentru ca acționarul majoritar să aibă o perspectivă foarte clară asupra viitorului financiar atât al companiei Romgaz, cât și al sinergiei cu compania Azomureș. Ne bucurăm că am reușit să creionăm un caiet de sarcini extraordinar de bun și de complex. Vom atribui săptămâna viitoare contractul, ultimul termen de contestații va fi luni pe 21 și de pe 22 vom putea atribui contractul de consultanță”, a completat Răzvan Popescu.

Acesta a explicat că va fi analizat inclusiv riscul de concentrare economică, deoarece Romgaz are o poziție dominantă în piața de gaze de către Consiliuș Concurenței. Însă Popescu a exclus vreun risc în ceea ce privește livrarea de gaze naturale către AZO în momentul în care preluarea activelor ar fi parafată.

“În momentul în care Romgaz achiziționează activul Azomureș putem trata acest transfer al gazului ca fiind un transfer în interiorul companiei, cum facem și cu centrala de la Iernut. Nu se pune problema de preț avantajos, se pune problema de sinergie, de faptul că există această desfacere pe care o vom avea în propriile instalații și pentru a putea să adăugăm valoare gazului și să creăm o predictibilitate de preț pentru propria companie. Deci nu este vorba de un preț preferențial, ci este doar modul în care se face acest transfer pricing între cele două societăți”, a explicat directorul general al producătorului autohton de gaze naturale.

AZO la jumătate din capacitate

Vizita ministrului Energiei s-a întâmplat exact la câteva zile de la reluarea producției la AZO, Bogdan Ivan apreciind că: “e un semnal bun pentru piața din România și îmi doresc foarte mult ca acest proiect și această companie care e fanion pentru România, care are un istoric extrem de important, să reprezinte un model de succes și după ce o să ajungem împreună cu Romgazul, o companie deținută de statul român și Ministerul Energiei, să fim parteneri în aceste proiecte strategice pentru țara noastră”.

Josh Zacharias a confirmat repornirea uneia dintre instalațiile de amoniac, urmând să repornească și fabricile de nitrat de amoniu și NPK din aval.

“Am văzut o oportunitate temporară de a cumpăra gaz pentru perioada următoare. Nu este încă o situație durabilă, dar cel puțin ne permite să producem pentru campania de toamnă pentru fermieri, așa că suntem încântați să începem. Am avut o reluare fără probleme până acum, astfel încât granulele încep să curgă, așa că acesta este primul punct. În ceea ce privește imaginea de ansamblu, care continuă să fie extrem de dificilă, nu doar în România, ci în întreaga Europă pentru industrie. Politicile energetice nu corespund realității. Așadar, ne luptăm împotriva companiilor străine care importă produse care beneficiază de un avantaj, deoarece nu plătesc pentru certificatele de carbon, nu li se cere să respecte aceleași standarde de siguranță, aceleași standarde de mediu. Așadar, acest lucru ne pune într-o poziție dezavantajoasă.

Așadar, multe dintre discuțiile noastre nu se referă la solicitarea unei subvenții sau a altor lucruri, ci doar la asigurarea unor condiții de concurență echitabile și la garantarea faptului că avem o cale de urmat și că putem continua să facem investiții. Cred că din partea noastră, din partea Azomureș, dar și din partea grupului nostru, grupul Ameropa, am făcut investiții enorme în România. Atât în cadrul Azomureș, cât și în cadrul grupului Ameropa, am cheltuit în ultimul deceniu aproximativ 300 de milioane de euro pentru a ne asigura că instalațiile țin pasul cu standardele moderne și continuă să fie la nivel mondial în ceea ce privește siguranța, mediul și eficiența. În ceea ce privește restul agriculturii, avem un sistem foarte mare de producție de cereale și suntem cel mai mare exportator de cereale. Așadar, indiferent de rezultatul discuțiilor noastre cu Romgaz, suntem dedicați agriculturii românești. Și credem că aceasta este calea către un succes durabil”, a punctat Josh Zacharias.

Acesta a readus în atenție problemele cu care s-a confruntat producătorul târgumureșean de îngrășăminte în a-și asigura principala materie primă – gazele naturale – la un preț care să îi permită ca activitatea să fie sustenabilă pe termen scurt și mediu. Imposibilitatea de a achiziționa gaze naturale în aceleași condiții ca ai săi competitori a determinat managementul AZO să ia decizia de a sista producția în mai multe perioade din ultimii ani.

“Există o problemă fundamentală cu care ne-am confruntat în ultimii trei ani. Este vorba despre accesul la gaz competitiv din punct de vedere durabil în contextul piețelor de îngrășăminte. Și aceasta este, din nou, o problemă europeană. Prețurile gazelor naturale în Europa sunt pur și simplu de patru sau cinci, uneori de zece ori mai mari decât prețul pe care îl plătesc concurenții noștri din afara Europei. Dar prețurile îngrășămintelor sunt prețuri globale. Și astfel, pentru a trece peste perioade ca aceasta, trebuie găsiți parteneri, trebuie găsite politicile potrivite, și de aceea ne-am adunat astăzi la masa negocierilor.

Credem cu adevărat că putem găsi o cale de urmat pentru a ne asigura că gazul românesc, poate chiar și cel care se află sub picioarele noastre, sub pământ, să ajungă în fabricile românești și să construiască practic unul dintre cele mai puternice lanțuri de aprovizionare din lume, deoarece, în final, sunt foarte puține țări care dispun atât de resurse naturale în domeniul energetic, cât și de resurse naturale în domeniul agricol, iar majoritatea țărilor care produc azot sunt deșerturi din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dar aici, în România, le avem pe amândouă. Iar legătura importantă între aceste două industrii este, practic, producția de îngrășăminte. Deci, suntem ultima fabrică de îngrășăminte durabilă și am dori să rămânem așa. Acesta este scopul acestor discuții. Așteptăm cu nerăbdare următoarea fază cu Romgaz. Vă mulțumim tuturor că ați venit astăzi și suntem cu siguranță încântați să vedem aburul ieșind din coșurile noastre, este întotdeauna o priveliște plăcută pentru noi”, a adăugat directorul general al AZO.

La finalul conferinței, Bogdan Ivan a subliniat că achiziția activelor nu va avea loc în orice condiții, “fără a ști foarte clar care sunt implicațiile, care sunt oportunitățile, dar și riscurile pe termen mediu și lung. Adică e interesul României, dar nu în orice condiții”.

Până la finalul analizei business-ului AZO și întrebat dacă combinatul va beneficia de un contract avantajos de gaze naturale, Răzvan Popescu a subliniat extrem de diplomat că: “Noi am fost mereu un partener atât pentru Azomureș, cât și pentru orice companie și industrie din România care a solicitat gaz și cărora am putut să le oferim acel gaz la un preț corect. Deci nu se pune problema ca Romgaz să nu susțină industria, să nu facem oferte în baza capacităților și în baza disponibilității pe care noi le avem”.

“România e pe punctul de a deveni cel mai important producător de gaze naturale din Europa și vreau să fie foarte clară viziunea pe care astăzi o are Ministerul Energiei și Guvernul, o parte cât mai mare din aceste gaze trebuie să fie folosite în România pentru industria din România, pentru a crește competitivitatea companiilor românești în industrii strategice și care depind în cea mai mare parte de consumul de gaze naturale. Așa cum a spus-o și mai devreme, peste 20 de miliarde de euro din balanța comercială negativă a României vine din industria petrochimică, care este dependentă în mod direct de resursele de gaze”, Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Ligia VORO