Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți societatea și că faci bine”

Bogdan Șandor este elev al Colegiului Național „Unirea” din Târgu Mureș, aspiră către o carieră în business și, din luna iulie, este noul președinte al clubului Interact Tîrgu Mureș Maris, un club de voluntariat, sponsorizat de Rotary Tîrgu Mureș Maris, care organizează acțiuni caritabile pentru societate. Elev în clasa a X-a, Bogdan este foarte interesat de aspectele definitorii ale termenului-umbrelă business, dorindu-și cu tărie să urmeze studii în acest domeniu. „Sunt foarte axat pe partea financiară. Sunt interesat de tot ce ține de bani, de investiții, de business – mă atrage domeniul”, a transmis președintele Interact Maris. Elevul a ajuns președinte în urma multor eforturi în cadrul clubului, acesta fiind parte a Interact de mai bine de doi ani.

„Un motto pe care l-am avut și la candidaturi și pe care vreau să-l continui propriu-zis e: Până acum eu m-am bazat pe Interact și am avut de câștigat; acum vreau să fac Interactul să se bazeze pe mine și să câștige și mai mult”, a declarat Bogdan Șandor.

Președenția Interact, tradiție în familie

„Am descoperit Interact prin intermediul fratelui meu. Atunci era vicepreședinte și m-a anunțat spontan într-o zi că peste o oră am interviu. Pe atunci, despre Interact știam doar câteva informații: că e voluntariat, că ajută societatea. Am spus: de ce nu? Am ajuns ulterior să aflu toate beneficiile pe care le ai în cadrul Interact-ului. Inițial, era vorba că aș fi vrut să candidez pe funcția de Project Manager; ulterior am decis că pot mai mult. Așa că am decis să candidez pe funcția de președinte”, a transmis acesta.

Proiectul său „de suflet” realizat în cadrul clubului este „Cleanteract”, unul dintre primele proiecte la care Bogdan a participat. „E un proiect la care merg în fiecare an cu drag. Îl voi ține minte tot timpul – am și tricou cu evenimentul”, a declarat președintele Interact Maris.

Cel mai frumos aspect în a face parte din Interact Maris, pentru Bogdan, se leagă de emoțiile simțite în cadrul evenimentelor de voluntariat: „Sentimentul că ajuți societatea și că faci bine – cel mai frumos lucru. E și motivul pentru care am intrat în Interact, neștiind de alte activități. Totuși, cea mai dificilă parte este reprezentată de domeniul creativ – să vin cu idei de proiecte. Nu sunt o persoană foarte creativă sau cel puțin nu mă consider eu, deși mi s-a spus că sunt. Mai degrabă, aș organiza, manageria, ajuta în cadrul unui proiect, decât să vin cu ideea. Pe partea de logistică mă descurc”, a mărturisit acesta.

Organizarea timpului, un atuu al președintelui

„Momentan merg la sală și, după cum am spus, fiind axat pe business și așa mai departe, studiez piețe, mă mai informez, vorbesc cu fratele meu și cu tatăl meu despre investiții și lucruri financiare. În rest, am practicat și vreau să mă reapuc de kickbox, dar timpul nu prea îmi permite. Dar în mare parte – Interact: mă dedic cu sufletul și timpul Interactului”, a devoalat elevul.

„Jonglarea” între toate activitățile sale, alături de studiile pe care nu le neglijează, se bazează strict pe o bună organizare. „Am avut norocul să mă nasc cu un talent în manageriat – mă descurc tot timpul. Totul este calculat, în fiecare zi”, a adăugat acesta.

Un președinte iubit

„Mi s-a pus întrebarea și la candidaturi: vreau să fiu un președinte respectat sau iubit? Eu vreau să fiu un președinte iubit, pentru că odată ce ești iubit, ești implicit și respectat. E foarte greu să te iubească lumea, dar să nu te respecte în același timp. Vreau să ajut fiecare membru să se dezvolte. Vreau, inclusiv, membrii mai introverți să ajungă la nivelul la care pot să vorbească cu oricine fără nicio problemă. Mă văd pe mine, chiar la început, când am intrat în Interact: eram foarte timid. După doi ani de experiență în comunicare cu lumea, nu mai am nicio problemă”, a transmis Bogdan.

Pe lângă dezvoltarea aptitudinilor sale comunicative, experiența sa în cadrul clubului l-a ajutat în ceea ce privește relațiile interumane, ajungând să înțeleagă fiecare persoană din perspective diferite, lucru care duce, implicit, la o mai bună conexiune. „Pot să mă împrietenesc cu lumea mult mai ușor”, a declarat președintele Interact Maris.

În ceea ce privește planul său pentru viitor ca președinte, Bogdan are ca scop o mai bună coagulare și implicare a membrilor. „Avem activitate, avem oameni care se implică, dar, în același timp, avem oameni care nu prea se implică. Vreau să îi motivez să se implice și, mai ales, să le placă ideea”, a adăugat elevul. Planul său se bazează pe organizarea de teambuilding-uri – activități care vor transforma Interact-ul într-o familie, „nu doar un grup de colegi. Fiind o familie, vom fi mult mai eficienți când facem proiecte”, a explicat acesta.

Totodată, un alt scop pe care noul președinte vrea să-l atingă este „depășirea” atât a mandatului precedent, cel al Alexiei Precup, fost președinte Interact Maris, cât și cel al fratelui său, Patric-Andrei Șandor. „Aceste mandate sunt recunoscute ca unele dintre cele mai bune de când există Interact Maris. Vreau să le întrec în proiecte, în membri, în experiențe, în distracție – tot ce ține de mai bine”, a transmis elevul.

Interact deschide porți pentru tinerii mureșeni…

„Pot să ajungi foarte departe cu Interact – bineînțeles, asta depinde de cât de implicat ești. Poți să fii un membru, poți ajunge în board, poți ajunge președinte, poate chiar președinte în board-ul districtual. Clubul ne ajută foarte mult în ceea ce privește viitorul nostru: foștii președinți pe tot Interactul din România și din Republica Moldova sunt la facultăți prin străinătate. Deci ne sunt deschise foarte multe porți”, a explicat Bogdan.

… și inimile societății

Cea mai recentă activitate marca Interact Târgu Mureș Maris, „Povești cu rost”, s-a desfășurat la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Târgu Mureș, unde membrii voluntari au petrecut două zile alături de vârstnicii bucuroși de vizită.

„Am fost alături de ei în două ture. Am mers, am petrecut timp cu ei. Eu, de exemplu, am jucat cărți cu încă patru vârstnici, discutând despre tot felul de lucruri: i-am întrebat despre ce sfaturi ar avea pentru generația mai tânără, le-am oferit flori doamnelor și am încercat să-i facem să se simtă din nou tineri. Printre sfaturile lor s-au numărat următoarele: să iubim și să ne iubim; să ne respectăm; să învățăm, să punem accent pe școală și pe educație și să nu uităm să ne și distrăm”, a conchis Președintele Bogdan Șandor.

Printre proiectele acestei veri se numără și o vizionare publică a finalei Formula 1, dar și o petrecere „Back to School”, urmând ca, din toamnă, Interact Târgu Mureș Maris să accepte noi membri, care vor veni cu noi idei de proiecte cu și pentru societate.

Alexandra BORDAȘ