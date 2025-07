FOTO – „Spre stele prin greutăți”: Festivitatea Facultății de Economie și Drept din Târgu Mureș

În data de 22 iulie, curtea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a fost martora unui moment memorabil: festivitatea de absolvire a studenților Facultății de Economie și Drept, în cadrul unei întâlniri a generațiilor, a visurilor împlinite și a drumurilor ce abia încep.

Sub razele puternice ale soarelui, absolvenții de la programele de licență și masterat au pășit, emoționați și mândri, pentru ultima dată în calitate de studenți, însoțiți de profesori, familie, prieteni și colegi. Au răsunat aplauze, s-au împărtășit zâmbete, dar mai ales, s-au rostit cuvinte pline de înțelepciune.

Deschiderea festivității și emoția unei generații

Evenimentul a fost deschis de cătreconf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, prorector al UMFST Târgu Mureș, cadru didactic al facultății, care și-a exprimat emoția profundă față de acest moment simbolic.

„Permiteți-mi să vă mărturisesc că sunt deosebit de emoționată penru că am șansa de a mă adresa promoției 2025 a Facultății de Economie și Drept în calitate de prorector al universității fiind, însă, cadru didactic al facultății pe care tocmai o absolviți. (…) Faptul că sunteți astăzi aici demonstrează că aveți calitățile pe care le cere societatea în care trăim, tenacitate, perseverență, spirit de sacrificiu, că aveți curajul să vă asumați riscuri și să finalizați ceea ce ați început. (…) Prin toate aceste trăsături demonstrați că sunteți, cu toții, învingători. (…) Să înfruntați cu curaj și demnitate încercările vieții, să vă apărați ideile și principiile care vă călăuzesc și să trăiți din plin fiecare clipă a vieții. (…) Permiteți-mi să vă amintesc puternicul mesaj Reinhold Niebuhr, care spune așa: „Viața să vă dea curajul să schimbați ceea ce poate fi schimbat, seninătatea de a accepta ceea nu poate fi acceptat și înțelepciunea de a face diferența dintre ele”. Drum ascendent să aveți și să ne revedem cu bine peste 10 ani”, a explicat aceasta.

Un decan mândru de oamenii pe care i-a format

Prof. univ. dr. Daniel Ștefan, decanul facultății, a subliniat transformarea interioară a studenților.

„Parcursul vostru universitar a fost, pentru fiecare în parte, un drum unic. Au fost momente de efort, de incertitudine, dar și clipe de lumină, confirmări că astăzi sunteți pe drumul cel bun. Iar astăzi, iată-vă, culegeți aceste roade. (…) Mai important decât orice diplomă este ceea ce ați devenit. Ați învățat nu doar definiții și teorii, ci ați învățat să fiți oameni. (…) Promoția facultății noastre va rămâne mereu în istoria universității noastre, nu doar prin realizările voastre, ci prin povestea pe care o purtați cu voi. Oriunde veți merge, luați cu voi gândul: ușile acestei unități vor fi întotdeauna deschise pentru voi. (…) Suntem mândri de voi! Mergeți și construiți o lume mai bună!”, a menționat decanul în discursul său.

Decanii de suflet: mentorii din umbră care au luminat drumul

În continuarea festivității, decanii de suflet ai fiecărei specializări au oferit cuvinte de încurajare și reflecție, fiecare cu o notă personală, plină de umor, profunzime și sinceritate. Decanii de suflet ai Secției Drept au fost următorii: pentru programul de licență Drept (învățământ la zi), asistent universitar dr. Roxana Truța; pentru programul de licență Drept (învățământ la distanță), lector universitar dr. Raul Miron; pentru programul de masterat Instituții Judiciare și profesii liberale, conferențiar universitar dr. Daniela Valea; iar pentru programul de masterat Achiziții publice, dr. Marlena Boancă-Ivan.

Asist. univ. dr. Roxana Truța i-a privit pe absolvenții de la Drept ca pe niște oameni „gata să schimbe lumea”. „Astăzi vă privesc și văd niște specialiști în devenire. Specialiști pe care Dreptul i-a învățat să gândească critic, i-a învățat să asculte cu empatie și i-a învățat să aibă curajul ca atunci când ceilalți spun „da”, ei să poată să spună „nu”. (…) Închei cu un citat simplu și profund: spre stele prin greutăți. Asta a fost facultatea, dar așa va fi și viață. Ce e mai importante este că acum știți urcați, să mergeți mai departe și știți pentru ce luptați. (…) Să fiți demni, să fiți drepți, să fiți curajoși, niciodată să nu uitați cine sunteți și de unde ați plecat. Oriunde ați merge, să mergeți cu încredere, nu cu aroganță, să luptați pentru cei care nu au voce și să aveți curajul de a tăcea atunci când dreptatea vă cere fapte, ci nu vorbe”, a rostit Roxana Truța.

Apoi a urmat discursul lect. univ. dr. Adrian Boantă, decan de suflet pentru programul de licență Administrație Publică, cât și pentru programul de masterat Administrație Publică și Politici Europene. Lect. univ. dr. Adrian Boantă a vorbit cu sinceritate despre drumul studenților săi.

„De fiecare dată am emoții la astfel de evenimente. Și vă spun și de ce. Pentru că, sincer, ne pasă de studenți și de familiile din spatele lor care fac eforturi substanțiale pentru ași atinge visele. (…) În anul terminal (studenții) au început să înțeleagă că Administrația Publică nu este despre hârtii, ci despre oameni, și că fiecare paragraf de lege este, de fapt, o promisiune făcută oamenilor. Mai mult, unii dintre studenți au continuat pe acest drum și la programul de masterat. (…) Tânărul a realizat că un funcționar public nu este cel care stă cuminte într-un birou și spune „nu se poate”, ci e cel care ridică telefonul, caută o soluție, își asumă un răspuns, face un pas în plus. (…) Voi sunteți cei care pot schimba fața administrației, nu prin revoluții ci prin modul în care veți face ca lucrurile mici să fie făcute cu respect, cu bun simț și cu inimă. (…) Nu uitați: binele se face în liniște, restul este doar zgomot”, a menționat lect. univ. dr. Adrian Boantă.

A continuat apoi prezentarea decanilor de suflet ai secției Contabilitate. Pentru programul de licență Contabilitate și informatică de gestiune, atât pentru învățământul la zi, cât și pentru învățământul la distanță, lector universitar dr. Moreno-Doru Reș, iar pentru programul de masterat Contabilitate și audit, lector universitar dr. Ovidiu Spătăcean.

Lect. univ. dr. Moreno-Doru Reș și-a păstrat stilul direct și jovial în discursul său. „Puilor, iată! Ați reușit! Ceea ce părea un eveniment foarte îndepărtat la început de an I, a fost împlinit. (…) Eu mi-am ținut, în toți acești ani, promisiunea pe care v-am făcut-o la primul curs din anul I, și anume, că eu nu pic pe nimeni decât dacă insistă. An de an sunt tot mai puțini „insistenți”, spre bucuria mea. (…) Am observat, de asemenea, că „noaptea” dinspre luni spre joi e foarte grea pentru unii din voi. (…) (Acum) Începe pregătirea pentru viața „reală” care vă așteaptă în firme. Dacă tot am ajuns la acest capitol, dați-mi voie să vă dau câteva sfaturi de bunce practici pentru viața dumneavoastră profesională: când intrați într-un colectiv nou găsiți-vă un tutore, coleg la care să puteți merge cu întrebări fără să aveți rețineri. (…) În proiecția carierei nu uitați de una din legile lui Murphy care spune: „Un om tinde în profesie să-și atingă nivelul propriei incompetențe”. Veți întâlni oameni care au reușit, voi să aveți grijă să țintiți un pic mai jos. (…) Viața este o sumă de întâmplări care pot fi transformate în oportunități. Din nefericire, cele pozitive nu se mai întorc. Vă doresc să aveți curajul să faceți schimbări în viața voastră, astfel încât să răspundeți la întrebarea „ce faci?”, cu răspunsul „peste medie”. Vă mulțumesc pentru tot!”, a spus acesta printre zâmbete, râsete și emoții.

Management: despre umanitate și blândețe

Decanii de suflet ai secției Management au fost: pentru programul de licență Management, atât învățământ la zi, cât și învățământ la distanță, lector universitar dr. Kinga-Emese Zsido; pentru programul de masterat Managementul resurselor umane, profesor universitar dr. Maria Georgescu; iar pentru programul de masterat E-Business Management și Marketing, conferențiar universitar dr. Liviu Ciucan-Rusu.

Lect. univ. dr. Kinga-Emese Zsido a transmis un mesaj despre autenticitate și frumusețea imperfecțiunii. „Ca decan de suflet am avut ocazia să vă cunosc nu doar rezultatele, ci și eforturile, nu doar reușitele, ci și îndoielile. (…) Nu suntem perfecți și nici nu trebuie să fim. Adevărata frumusețe nu stă în ceea ce reușim fără greșeli, ci în ceea ce dăruim chiar și prin „fisurile” noastre. (…) Vă doresc să alegeți să fiți prezenți, să fiți blânzi, să înfloriți oriunde mergeți. (…) Bunătatea nu se predă în programa universitară, dar este una dintre cele mai înalte forme de inteligență, iar cei care știu să o practice vor rămâne mereu frumoși în ochii celorlalți și în propria conștiință”, a povestit lectorul universitar.

Evenimentul a continuat cu discurul decanului de suflet al secției Finanțe, conferențiar universitar dr. Elena Bunduchi, pentru programul de licență Finanțe și bănci.

„M-am gândit la trei cuvinte-cheie pe care, poate, le-ați putea folosi în cariera dumneavoastră. În primul rând, încercați să vă bucurați de ceea ce faceți și nu pierdeți timp îngrijorându-vă cum ar trebui să arate cariera dumneavoastră. (…) Investiți în dezvoltarea dumneavoastră, acest lucru vi-l spuneam la fiecare oră pe care o aveam împreună. Investește în a fi cel mai bun lider și/sau membru al echipei. (…) Niciun efort depus în propria dezvoltare nu va fi în zadar. Învățați să spuneți „da”, dar învățați să spuneți și „nu”. (…) Nu uitați că noi, cadrele didactice, suntem alături de dumneavoastră și vă vom susține cu tot ce aveți nevoie”, au fost sfaturile pe care le-a oferit Elena Bunduchi absolvenților ei.

Pentru secția Administrarea afacerilor, decanii de suflet au fost: pentru programul de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor, asistent universitar dr. Bogdan Bacoș, iar pentru programul de masterat Afaceri inovative în turism și servicii, profesor universitar dr. Manuela Rozalia Gabor.

Asist. univ. dr. Bogdan Bacoș a adus o notă de originalitate și actualitate în discursul său, interacționând cu studenții săi la un nivel de prietenie rar întâlnit în asemenea contexte. „Mi-aș dori să vă văd pe toți oameni autentici. Oriunde ne vom vedea, să văd în voi acei oameni care oferă respect tuturor persoanelor din jur. În al doilea rând, aș vrea să fiți autentici și să vă creați voi propriile valori cu încredere. Și în al treilea rând, voi vorbi împreună cu prietenul vostru bun, ChatGPT. Să știți că mi-a spus ceva azi dimineață, lucru pe care vreau să vi-l transmit: să folosiți inteligența artificială cu inteligența umană. Dacă e să adaug un gând de-al meu aici aș spune că ar trebui să vă demonstrați vouă, în primul rând, și apoi oamenilor din jur că utilizarea inteligenței artificiale nu ne face mai puțini valoroși, ci ne face mai puternici doar dacă știm cum să îl folosim”.

Șefii de promoție: vocea tinerei generații

În final, vocea promoției a fost reprezentată de cei mai buni dintre cei buni. Șefii de promoție de la licență și masterat au vorbit în numele colegilor lor. Înainte, însă, de prezentarea celor mai sincere gânduri ale absolvenților cu cele mai mari note din generația lor, a fost prezentată lista tuturor șefilor de promoție, atât pentru programul de licență, cât și pentru programul de masterat.

Șefii de promoție ai Facultății de Economie și Drept de la programul de licență au fost: Ionela Florina Moldovan, Andreea Mădălina Florescu, Mark Cerer, Henrietta Kiss, Crina Vaida, Szilard Nadrag, Ana Raisa Macarie, Andrada Alexandra Moldovan și Roxana Gabriela Truța.

Henrietta Kiss, șefa de promoție la programul de licență: „Dragi colegi, privind în urmă îmi dau seama că ce-am trăit împreună nu se rezumă la niște ani de facultate. Este începutul unei povești. De acum, fiecare dintre noi va merge pe drumul său cu visurile sale, cu lecțiile învățate aici. (…) Vă spun cu toată inima: mergeți și străluciți! Fiți voi inspirația din care alții au nevoie, pentru că lumea are nevoie de oameni ca voi!”.

Șefii de promoție ai Facultății de Economie și Drept de la programul de masterat au fost: Alexandra Maria Janosi, Maria Cazan, Dianora Buculei, Maria Herțeg, Beata Csiki, Zsolt Feher, Alina Aldea și Lucian Dan Axente.

Maria Herțeg, șefa de promoție la programul de masterat: „Suntem aici pentru că am ales să mergem mai departe, să învățăm mai mult și să construim, cu responsabilitate, drumul către ceea ce urmează. (…) Traseul fiecăruia a fost unic, dar ne-au legat aceleași valori: dorința de cunoaștere, ambiția de a ne autodepăși și perseverența de a continua. (…) Închei cu un citat care spune: nu renunța niciodată la un vis doar din cauza timpului pe care îl va lua îndeplinirea lui. Timpul va trece oricum. Așadar, noi absolvenții suntem dovada faptului că răbdarea, curajul și încrederea în propriile visuri merită fiecare efort”.

Final cu muzică, baloane și speranță

După încheierea emoționantelor discursuri susținute de cadrele universitare și șefii de promoție, decanul Facultății de Economie și Drept a dat startul unuia dintre cele mai așteptate momente ale zilei: ceremonia de înmânare a diplomelor de absolvire, fiecare dintre acestea fiind oferită cu mândrie și emoție de către decanii de suflet. În continuare, absolvenții au surprins audiența cu un moment artistic muzical intitulat „Imnul absolvenților FED”, o expresie a unității și bucuriei colective.

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare și speranță, cu lansarea simbolică a baloanelor către cerul senin, marcând astfel începutul unei aventuri numită viață.

Text & foto: Lorena PINTILIE

