International Summer Law School la a 18-a ediție

În perioada 18 – 24 iulie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și SOROCAPP, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, organizează ediția a 18-a a Școlii de vară „Dreptul și Oenologia” – parte a ISLS. Evenimentul reunește dreptul, patrimoniul cultural și oenologia într-un cadru interdisciplinar, aducând împreună studenți, profesori și practicieni din diverse domenii.

„Consecvența îl definește pe Raul Felix Hodoș, care a adus International Summer Law School la majorat, organizând această școală de vară an de an, fără întrerupere, de 18 ediții. A fost o reală plăcere să revin la tema tezei mele de doctorat – proprietatea intelectuală în relațiile internaționale – și să o abordăm împreună cu profesorii și studenții acestei ediții. Am explorat împreună noile provocări ce se conturează asupra sistemului internațional de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, în contextul noilor jocuri de putere și al transformărilor geopolitice din sistemul relațiilor internaționale”, a transmis conferențiar univ. dr. habil. Mihaela Daciana Natea al UMFST Târgu Mureș, prezentă în cadrul evenimentului.

Activitățile școlii de vară cuprind ateliere tematice captivante, sesiuni speciale de discuții și vizite la crame emblematice din județul Alba.

(A.B.)

sursa foto: Facebook Mihaela Daciana Natea