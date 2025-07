O nouă promoție a Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”: „Voi sunteți expresia vie a unui viitor încrezător”

„Gaudeamus igitur” s-a auzit din nou în Amfiteatrul în aer liber al campusul UMFST Târgu Mureș, luni, 22 iulie. Absolvenții Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” au pășit emoționați în fața profesorilor care i-au îndrumat ani întregi și în fața părinților care i-au susținut pe tot parcursul drumului lor academic.

Prezidiul cursului festiv a însumat prezența decanului facultății, prof. univ. dr. Giordano Altarozzi, alături de prodecan, lect. univ. dr. Corneliu-Cezar Sigmirean și de prorectorul prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi. Cuvântul de deschidere i-a revenit decanului, care a felicitat absolvenții pentru meritele lor de-a lungul anilor, subliniind importanța „umanioarelor” în mediul academic – și nu numai.

„Dragi absolvenți, stimați colegi, distinși părinți, prieteni și invitați, astăzi ne aflăm într-un moment cu o încărcătură simbolică și emoțională profundă: sărbătorim împreună finalul unei etape importante din viața voastră. Dragi absolvenți ai promoției 2025, ne aflăm într-un an care poartă o semnificație specială pentru întreaga noastră comunitate academică – aniversarea a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”. Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, parte integrantă a acestei universități își asumă cu mândrie rolul de a forma gândirea critică, spiritul științific și sensibilitatea umanistă a generațiilor viitoare. În sălile noastre de curs, în bibliotecile în care v-ați petrecut ore întregi, în proiectele de cercetare și în dezbaterile academice ați crescut nu doar ca studenți, ci și ca oameni. Anul 2025 este despre voi, dar și despre o moștenire pe care o ducem mai departe împreună. 80 de ani de educație, cercetare și dăruire ne obligă să privim spre viitor cu responsabilitate, dar și cu încredere. Voi sunteți expresia vie a acestui viitor. Ați demonstrat că știința și cultura pot merge mână în mână; cultura nu este doar un refugiu în fața incertitudinii, ci și motor de înțelegere și progres. Fiecare dintre voi pleacă de aici cu un set de valori și cunoștințe esențiale pentru societatea de azi. Într-o lume în care dialogul devine tot mai important, iar discernământul tot mai necesar, vocile voastre vor conta”, a fost mesajul decanului Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Din sălile facultății în lumea posibilităților infinite

Cuvântul i-a revenit apoi prodecanului facultății, lect. univ. dr. Corneliu-Cezar Sigmirean, care a scos în evidență aportul profesorilor în cadrul dezvoltării personale și academice a studenților.

„Trebuie să recunosc, ziua de astăzi este una dintre cele mai dragi momente din întregul calendar academic; este ziua în care an de an am bucuria să privesc în fața mea chipuri luminate de o emoție specială – bucuria autentică a finalizării unei etape din parcursul vostru. În interiorul acestei emoții, aș vrea să vă opriți pentru o clipă și să fiți conștienți de ceva important: voi sunteți o generație cu adevărat remarcabilă. Aveți claritate în gândire, sunteți conectați la realitate, orientați spre acțiune; sunteți o generație care a învățat să caute sens și coerență într-un timp în care reperele par adesea instabile. Gândiți rapid, dar nu superficial. Sunteți prezenți, curioși, adaptați la context și, în același timp, hotărâți să vă construiți propriul drum. Aportul profesorilor nu se vede încă, dar acel moment va veni; va veni într-un interviu de angajare, când accentul vostru impecabil în limba engleză va face diferența, când veți fi nevoiți să înțelegeți o altă cultură, când veți fi puși în fața unei decizii dificile, iar cadrul etic interior vă va ajută să alegeți cu luciditate sau când, redactând un raport, un discurs veți simți claritate și o finețe a limbajului care nu vin din instinct, ci din anii de formare”, a transmis lect. univ. dr. Corneliu-Cezar Sigmirean.

Discursul prodecanului s-a centrat apoi pe importanța fiecărui program al facultății, subliniind meritele și eforturile absolvenților și raportând experința academică dobândită în cadrul UMFST la experiența reală, de viață care se apropie cu pași repezi de foștii studenți emoționați.

Cei mai buni dintre cei mai buni

Șefii de promoție ai fiecărui program au fost celebrați de multitudinea de absolvenți, profesori și elevi. „Ei sunt studenții care, prin muncă, perseverență și dedicare, au devenit un exemplu pentru întreaga generație”, a transmis moderatorul cursului festiv, asistent univ. dr. Sonia Maloș. Programele de licență Comunicare și Relații Publice, Educație fizică și sportivă, Istorie, Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, Limbi moderne aplicate, Pedagogia învățământulu primar și preșcolar, Studii de Securitate și programele de master Educație fizică și consiliere sportivă, Istorie și turism cultural, Medical Humanities, Scriere creatoare și compoziție digitală, Traducere multimodală și-au celebrat absolvenții care s-au remarcat în mod deosebit prin munca depusă și motivația neclintită.

Predarea ștafetei

Șeful de promoție al întregii facultăți, Mailat Lavinia-Emanuela, reprezentant al programului Comunicare și relații publice, s-a adresat cu emoție colegilor, profesorilor și părinților.

„Când am pășit pentru prima dată în facultate, fiecare dintre noi avea propriile temeri și visuri; unii se gândeau la cât de grea va fi materia, alții la cum vor fi colegii. Cu toții ne-am întrebat măcar o dată: oare chiar voi reuși? Astăzi suntem aici, dovada vie că am reușit cu toții. Acești ani au fost mai mult decât cursuri și seminarii; au fost nopți târzii cu proiecte și prezentări, emoții înainte de examene, prietenii, glume. Fiecare dintre voi a adus ceva unic în această generație. Suntem atât de diferiți și tocmai asta ne face să fim speciali. Nu suntem doar absolvenți, suntem o familie mai mare. Dragi profesori, vă mulțumim pentru toate răspunsurile, îndrumarea și pentru că ați crezut în noi, în potențialul nostru”, a fost mesajul transmis de șeful de promoție.

Alexandra BORDAȘ