Reportaj din Miheșu de Câmpie, locul unde timpul s-a oprit și o femeie a fost omorâtă cu violență

Gânj Emil, presupusul criminal al tinerei Anda, este de negăsit de aproape două săptămâni în ciuda resurselor enorme alocate de MAI

E aproape mijlocul zilei de luni, 14 iulie, iar în localitatea Miheșu de Câmpie zace o tăcere nenaturală. Încă de la intrarea în localitate simți că te iau fiorii pe șira spinării, nu din pricina ploii care stă să cadă și nici din cauza temperaturii care a scăzut destul de mult în ultimele zile, ci din cauza recentelor întâmplări care au pus Miheșu de Câmpie pe o hartă a unei Românii negre, marcată de violență, crime și femicid.

Trei mașini de poliție te întâmpină la capătul comunei, chiar lângă tabla pe care scrie mare „Miheșu de Câmpie”. Polițiștii stau ca niște santinele și scanează fiecare mașină aflată în trecere, alegând, după cine știe ce criteriu, să mai tragă pe dreapta câte un autoturism care pare suspect, bănuiesc.

Pe noi nu ne-au oprit. Cel mult puteau să găsească câteva ziare și cutii cu reviste în dubița noastră de serviciu, dar, cu siguranță, nici urmă de Gânj în portbagaj. „Uite-i cum stau…”, spune colegul, încetinind dinadins ca să mă pot „documenta” rapid, ochiometric. „Îl caută prin mașini”, continuă el, „slabe șanse să îl prindă în zonă”, adaugă. Așa e, simt că sunt de acord cu el, căci în mintea mea, un criminal niciodată nu ar rămâne „prea aproape de casă”, sau poate că da și nu știu eu bine.

Fantomele unui sat pătat de crimă

Ne îndreptăm încet spre secția de poliție din localitate, dar până acolo mai trag cu ochiul în stânga și dreapta să văd cum se prezintă bucățica aceasta de lume unde s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire. Dar nu văd nimic ieșit din comun. Case mici, îngrijite, ici-colo câte un copac văruit, o băncuță în fața gardului, dar… nici urmă de om pe stradă. Straniu, m-am gândit inițial. Apoi am realizat că atunci când are loc un asemenea incident într-o comunitate atât de mică se instalează și frica odată cu nedumerirea.

Am ajuns într-un final lângă Secția de Poliție Rurală Miheșu de Câmpie, în centrul localității, nu departe de primărie și de biserică. Nici nu am zărit bine secția, aflată „strategic” pe un deal, că ne-am „lovit”, din nou, de un tablou cu zeci de polițiști, jandarmi și autospeciale. După ce am parcat, am stat preț de câteva minute în mașină, punându-mi cap la cap informațiile. „Oare cu ce să încep? Pe cine să întreb? Unde să mă duc?”, mă întrebam. Însă, înainte să dați cu piatra, momentul acela de semi-panică a fost cauzat de multitudinea de informații care îmi treceau prin minte, nicidecum din pricina documentării precoce. Mi-am făcut într-un final curaj și am coborât din dubiță. Mergând spre intrarea secției de poliție trec pe lângă mai multe figuri cunoscute din poliție, șefi și chestori ale căror nume nu le puteam dibui în acele momente, dar a căror prezență acolo o „datoram”, bineînțeles, gravității cazului. Salut frumos și merg mai departe.

Așteptarea care toacă nervii

Chiar lângă secție am dat, neașteptat oarecum, de un grup de localnici care stăteau la cafea în fața unui magazin cu terasă. Gură-cască, unul mai curios ca altul, așteptau să afle informații „direct de la sursă”. Au rămas dezamăgiți, la fel ca mine, căci nu au primit nimic, dar asta e o poveste pentru puțin mai târziu. Lângă cetățenii deloc discreți, dacă mă întrebați pe mine, își împart păreri mai mulți colegi de breaslă, sătui și ei de așteptat după informații de actualitate. Mă strecor pe lângă ei în speranța că poate mai prind ceva noutăți.

Prin mini-alaiul adunat în fața magazinului o zăresc și pe purtătoarea de cuvânt a IPJ Mureș. O abordez sperând că voi primi răspunsul la câteva întrebări pregătite din timp. „Revin cât de repede cu răspunsurile”, îmi spune ea. Se scuză și pleacă. Așteptând să primesc informațiile cerute purtătoarei de cuvânt de la IPJ Mureș… surpriză-surpriză! Aud o sirenă în depărtare. Toți cei din jur se activează, sar ca arși, varsă cafele pe jos și se agață de camerele de filmat. Se apropie o mașină de poliție. Oprește la baza dealului și coboară doi agenți. În urma lor? Nimeni. Dezamăgitor. Ne-am alarmat degeaba.

Autorități (in)competente? Nuuu… Se ascunde prea bine omul

„Nu ne anunță nimic!”, spune o colegă care așteaptă de ore bune să primească măcar o firimitură din ce s-a mai întâmplat. O înțeleg. Însă nu pot să fiu 100% de acord cu ea, căci eu aflasem cu câteva minute înainte că „mai multe efective de poliție caută fugarul în pădurile din apropierea localității” și că „ponturile primite de la cetățenii care au apelat autoritățile prin 112 nu s-au confirmat”. Sunt ironică, sper că v-ați prins. Se reciclează aceeași poveste, același comunicat și aceleași discursuri de zile bune încoace. Ce să facem? Dacă s-a ascuns bine omul? Nu-s de vină autoritățile, ci fugarul, că s-a pitit prea bine.

Plictisită deja de proptit pereți pe lângă secție, decid să plec în căutarea casei unde a avut loc odioasa crimă. Mă urc în mașină și dusă am fost. La aproximativ un kilometru de centrul comunei, GPS-ul ne spune că trebuie să o luăm la dreapta, pe o uliță îngustă care duce înspre pădure. Nu departe de intrarea dinspre strada principală zăresc colțul casei cu pricina, pe care o știam ca pe „Tatăl nostru” din imaginile primite de la autorități. Îi fac semn colegului. „Aici e, oprește!”. Cobor, parcă temătoare, cu telefonul pregătit să iau cadre. Observ că, la câțiva metri de casă, înspre pădure, e parcată o autospecială de la jandarmerie. Mă uit înspre jandarmi și văd că nu schițează nimic și decid să mă apropii de gardul casei.

Locul unde timpul s-a oprit și o femeie a murit

E liniște, se aud doar câteva gâini care își fac veacul prin curtea casei făcute scrum. În fața porții, pe o măsuță trecută prin ploi multe, sunt câteva lumânări și candele stinse, un ursuleț de pluș și un carton îndoit care pare a fi o poză. Mi se face inima grea și încep să respir din ce în ce mai sacadat. M-a lovit realitatea. Realizez că în urmă cu mai puțin de o săptămână, chiar aici, o femeie, mama unui copil de doar șase anișori, o simplă fată… a murit speriată. A murit de mâna unui bărbat pe care odată îl iubise. A murit ghemuită într-un dulap în care s-a scuns de cel pe care acum o țară întreagă îl caută. A murit după luni întregi în care a fost arătată cu degetul, blamată, judecată, poate chiar înjurată. A murit pentru că „unii” și „unele” n-au știut sau nu au fost capabili să își faceă treaba. A murit și atât…, se pare. Îmi trec imagini cu ea prin minte. Ea în dulap, călăul său cu un topor în mână, violență și apoi întuneric. Mă îndepărtez de casă pentru a mă aduna puțin și aud din dreapta o voce de femeie.

„Bună ziua, cu ce vă pot ajuta?”. Mi se adresează o femeie tânără, între 35 și 40 de ani, îmbrăcată în negru, cu ochii albaștri plânși și cu tremurat în glas. Mă prezint și îi spun că mi-ar plăcea să stau puțin de vorbă cu ea. „Sunt mătușa Andei, fata care a murit. Stau aici” și îmi arată înspre casa alăturată locuinței Andei. „Nu mă filmați, vă rog, că-s sătulă de filmări și de întrebări și de camere”. O asigur că vreau doar să stau de vorbă cu ea și îmi dau cuvântul că nu voi publica nici numele și nici chipul său. Ne retragem lângă casa ei și începe să spună, pentru a nu știu câta oară, aceeași poveste.

Am întrebat-o dacă a auzit ceva suspect în dimineața în care a avut loc nenorocirea. „Am auzit o bubuitură puternică și câteva lovituri tari, ca și cum ar fi dat cineva cu un ciocan într-un perete. După nu am mai auzit nimic”, îmi spune. O întreb dacă a ieșit în stradă chiar după ce a auzit tevatura din vecini, dar ezită și trece la alt subiect. „Prima dată când o răpit-o, în februarie, de la mine din casă o luat-o” și îmi arată înspre poarta locuinței sale. Se uită apoi în pământ și continuă. „Și casa asta (a Andei) îi toată spartă și arsă. Da’ nu-i vorba de aia, că sora mea (mama Andei) o făcut-o odată și a mai face-o. Îi puternică, săraca… Da știți cum e, poți să ai palat, pe copilul tău nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dacă nu e copilul tău lângă tine, poți să ai toată averea din lume. Foarte mult o iubit-o părinții pe ea. O fost cea mai mică și tot pe lângă ea or stat, dar degeaba, că uite ce s-o întâmplat”.

Copilul care încă o așteaptă

O întreb apoi de copilul Andei și îmi spune că e schimbat total de când s-a întâmplat nenorocirea cu mama sa. „Copilul stă cu buncii lui, cu părinții Andei. Dar nu o are pe mamă-sa lângă el. Săracul nu știe ce s-o întâmplat. Tot spune că o așteaptă pe mami să vină de la spital din Mureș că o doare capul. No, cum să-i spui unui prunc că mama lui nu mai îi? Cum? Vrea să vină acasă, aici, că e învățat, nu-i place să stea la bunică-sa, dapăi cum să îl aduc aici, că ia uitați cum arată casa?”, îmi spune femeia cu glas tremurând.

Îmi mărturisește apoi că nu îi vine să creadă că familia sa trece prin așa ceva și că, fără doar și poate, vina e doar din partea lui. „De la ce credeți că a început toată nenorocirea?”, o întreb. „Nu știu de la ce s-or putut lua (să înceapă cearta). Unii spun că de la un tatuaj, că avea ea numele lui tatuat pe piept și după ce o răpit-o în februarie și l-o acoperit cu un alt tatuaj. Tot zicea că nu mai vrea să aibă treabă cu el. Eu i-am spus, parcă am avut o gură spurcată, Anda, mamă, nu trebuia să faci așa ceva că cine știe ce îți face. Ea o spus că nu, că nu mai vrea să aibă legătură cu un criminal. Nu i-am mai spus nimic după și uitați ce s-o întâmplat”, a adaugat ea.

„Ori se predă, ori se sinucide, dar pe cineva sigur mai vrea să omoare”

Dintr-una într-alta, o întreb câte ceva despre Anda, cum era, cum își întreținea copilul, în speranța că voi afla dacă victima ar fi fost constrânsă financiar să rămână lângă cel ce avea să îi devină călău. „O ajutau părinții și sora ei. Se descurcau, aveau și animale prin gospodărie, nu o dus lipsă de nimic. Să depindă financiar de Emil? Doamne ferește! Că mai degrabă el îi cerea și îi fura ei banii”, îmi spune ea indignată.

Chiar înainte să închei, căci vedeam că deja începe să devină scumpă la vorbă, am mai scos câte ceva de la ea. „Măcar să îl găsească”, îi spun eu, „Du-te, vezi de treabă că nu-l găsește nimeni!”, afirmă ea, „poliția nu poate face nimic. Până nu mai face el o crimă, ăla nu se potolește. Ascultați-mă pe mine! După aia, da. Ori se predă, ori se sinucide, dar pe cineva sigur mai vrea să omoare. Nu pot să știu ce-i în capul lui, dar o minte de criminal așa lucrează”, încheie femeia. Se uită apoi în ochii mei, salută, se întoarce și intră în curte.

Între timp ajung alți jurnaliști în zonă. Încerc să pun informațiile pe care tocmai le-am primit într-o ordine. Dar discursul femeii a fost pe cât de direct, pe atât de alambicat. Mă uit în jur și simt că nu mai e locul meu acolo. Mă constrângea prezența reporterilor pentru că simțeam că au întrerupt, într-un fel sau altul, dialogul pe care îl aveam cu mătușa victimei. Am decis să mă întorc la secție.

Uși închise și un „nu știu doamnă, nu-s de-aici”

Drumul spre secție a fost tăcut. Adi nu m-a întrebat nimic, dar și dacă ar fi făcut-o nu știam ce să îi răspund. „Poate mai aflu ceva de la secție”, îmi spun în gând, „și apoi putem pleca de aici”. Am ajuns de unde am plecat. Caut fugitiv fața purtătoarei de cuvânt, dar nu o mai văd în zonă. Cetățenii gură-casă erau încă acolo. Mă decid să îi iau la întrebări. Surpriză sau nu, nimeni nu știe nimic. Merg toți pe premisa „nu știu, nu văd, nu aud, nu-s de-aici, doamnă”.

Mă întorc apoi cu fața înspre primărie și decid să aflu una-alta de acolo. Intru. „Bună ziua”, îmi strecor capul printr-un toc de ușă. În interior, o doamnă la birou. „Da, bună ziua”, îmi spune. „Lorena Pintilie de la ziarul Zi de Zi sunt. Aș avea nevoie de…” și mă întrerupe fără să stea pe gânduri. „Nu-i voie aici. Nu, nu. Așteptați afară” și îmi face un semn flegmatic înspre hol. Ies siderată de comportamentul său. O secundă mai târziu apare un domn. Nu era primarul, dar nici un simplu cetățean. „Probabil e vreun consilier”, îmi spun. Mă ia la întrebări și îi spun că aș avea nevoie de câteva informații scurte despre victimă. „Nu putem noi să dăm așa informații. Știți cum e, ne trimiteți o cerere și vedem. Multe lucruri nici nu știm”, îmi răspunde și mă invită „politicos” afară. Ies din primărie și mă uit în jur. Unde am ajuns? Nimeni nu știe nimic! Nici localnicii, nici reprezentanții poliției, nici chiar cei ai primăriei. Noroc cu cele câteva vorbe schimbate cu mătușa Andei.

To be continued…

Cine este Emil Gânj: un istoric al violenței

Antecedente penale din adolescență

În anul 2006, pe când avea doar 18 ani, Emil Gânj a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani. Pentru această faptă a fost acuzat de „act sexual cu un minor” și, în 2008, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Familia victimei a contestat sentința, solicitând o pedeapsă mai severă, dar Curtea de Apel Târgu Mureș a respins apelul.

Primul omor – decembrie 2011

În seara zilei de 18 decembrie 2011, într-un bar din localitatea Miheșu de Câmpie, Gânj, aflat împreună cu trei amici, a fost implicat într-un conflict cu doi bărbați veniți ulterior în același local. După ce disputa verbală a degenerat, cei doi bărbați au părăsit barul în fugă. Emil Gânj și grupul său i-au urmărit, i-au ajuns din urmă la o intersecție, unde victima a fost lovită în cap cu o bâtă de către suspect și un complice. Un al treilea agresor a continuat atacul cu pumnii și picioarele, iar al patrulea l-a bătut pe martor pentru a-l împiedica să intervină. Bărbatul agresat a murit câteva zile mai târziu, din cauza traumatismelor cranio-cerebrale severe.

Condamnarea din 2012

Pe 29 decembrie 2011, Gânj a fost arestat preventiv pentru încidentul de la bar. În iulie 2012, a fost condamnat definitiv la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat. Instanța a revocat și suspendarea anterioară de 3 ani pentru actul sexual cu minor, stabilind o pedeapsă totală de 15 ani și 6 luni. Judecătorii au justificat o sancțiune mai dură față de cele aplicate complicilor săi, menționând caracterul recidivist și persistența comportamentului infracțional.

Eliberarea prematură

După ce a ispășit doar 9 ani din totalul de 15 ani și jumătate, pe 24 noiembrie 2020, Judecătoria Târgu Mureș a decis liberarea condiționată a lui Emil Gânj. Penitenciarul s-a opus, invocând gravitatea faptei, însă instanța a considerat că acesta a avut o conduită bună, a participat la activități și a fost recompensat de 58 de ori, fără sancțiuni disciplinare. Deși avea antecedente penale, judecătorii le-au considerat „nesemnificative”. Motivarea deciziei a fost scurtă, doar trei pagini, și nici măcar nu menționa explicit fapta pentru care fusese condamnat: omor calificat.

Cotidianul Zi de Zi a înaintat o cerere conducerii Penitenciarului Târgu Mureș pentru a afla mai multe informații despre motivul pentru care s-a opus eliberării condiționate a lui Emil Gânj.

După ce iese din închisoare începe o relație cu cea care, în scurt timp îi va deveni victimă, Anda.

Reapariția violenței

În februarie 2024, Anda, tânăra de 23 de ani de care se despărțise între timp, îl acuză de agresiuni fizice repetate, amenințări și tentative de strangulare. Pe 20 februarie se emite un ordin de protecție și i se aplică o brățară electronică bărbatului. Cu toate acestea, Gânj dispare și devine fugar. Tânăra avea urme vizibile de violență, spun apropiații, vânătăi, zgârieturi, urme de strangulare, și a relatat că fusese lovită constant de concubinul ei.

Tentativă de incendiere și răpire

La sfârșitul lui februarie 2025, Gânj incendiază pentru prima dată locuința Andei, care însă nu se afla în casă. Mai târziu o găsește în casa mătușii, o răpește, o lovește și o ține captivă timp de aproximativ 36 de ore într-o localitate din apropiere. Anda reușește să scape și se refugiază într-un magazin. În urma acestor fapte, un nou ordin de protecție este emis, iar autoritățile decid ca locuința victimei să fie supravegheată permanent.

Condamnare suplimentară și urmărire națională

Pe 4 aprilie 2025, Judecătoria Luduș îl condamnă pe Gânj la 2 ani de închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție și decide reactivarea pedepsei rămase din sentința din 2012 – 1.867 de zile. La 4 iunie 2025, instanța emite un nou mandat de executare, însă Gânj nu este găsit și devine din nou fugar, figurând pe lista Poliției Române cu persoane urmărite și, ulterior, pe lista celor „Most Wanted”.

Crima

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, în jurul orei 08:45, casa Andei din comuna Miheșu de Câmpie este cuprinsă de flăcări. Mama victimei sună la poliție, dar este prea târziu. Pompierii găsesc cadavrul carbonizat al tinerei. Raportul medico-legal stabilește că a fost ucisă înainte de incendiere, fiind lovită cu un obiect dur, cel mai probabil un topor. Emil Gânj este principalul suspect. Autoritățile îl caută la nivel național cu resurse considerabile: drone, câini de urmă, sute de polițiști. Se presupune că este înarmat și extrem de periculos. Anda, ucisă la doar 23 de ani, lasă în urmă un copil minor. Crima asupra sa este al 28-lea caz de femicid din România în anul 2025.

Tot ce se știe despre Emil Gânj după crima din 8 iulie

După ce, la 8 iulie 2025, Emil Gânj a pătruns în locuința fostei sale partenere, a lovit‑o mortal cu un topor și i‑a incendiat casa pentru a șterge urmele, autoritățile l‑au dat imediat în urmărire națională și internațională.

La data de 15 iulie, Tribunalul Mureș a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, începând cu data prinderii acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și distrugere. Am discutat cu președintele instanței din cadrul Tribunalului Mureș, judecător Sebastian Voinea, care ne-a explicat că, în cazul acestei hotărâri privind arestarea preventivă, suspectul poate să conteste hotărârea emisă de tribunal chiar și în lipsă. „În esență, hotărârea privind arestarea preventivă a fugarului poate să fie contestată, asta în cazul în care i se aduce la cunoștință această hotărâre la domiciliul cunoscut, dar fiind dată situația, nu credem că acesta va lua în mod concret la cunoștință. În schimb, poate declara contestația avocatul desemnat din oficiu. După ce va fi identificat, poliția este obligată să îl aducă în fața Judecătoriei pentru confirmarea măsurii arestării preventive. Acea hotărâre de confirmare sau infirmare, dacă este cazul, poate fi atacată cu contestație”, a explicat judecător Sebastian Voinea.

Ancheta este extinsă și în județele Cluj și Bistrița-Năsăud, cu zeci de audieri și percheziții pentru a identifica complici și posibile căi de fugă. În paralel, au fost oferite recompense de 5.000 euro pentru informații relevante. În lipsa capturării sale, ancheta continuă cu intensitate, iar autoritățile avertizează că favorizarea infractorului constituie infracțiune.

Întrebări către IPJ Mureș și răspuns u rile oferite

Ce s-a întâmplat cu dosarul de răpire?

De la data comiterii faptelor și până în prezent, au fost desfășurate numeroase și ample activități polițienești, fiind utilizate toate metodele și mijloacele disponibile, inclusiv cele specifice, de cercetare, atât în cadrul dosarului penal, cât și pe procedura urmăririi persoanelor, în vederea depistării bărbatului, atât de către polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureș, cât și de către celelalte structuri partenere.

Ce demersuri ați făcut pentru a-l căuta din momentul 23 februarie 2024, când Judecătoria Luduș a emis un mandat de arestare pe numele său, până în 8 iulie, când tânăra a fost ucisă?

Pentru infracțiunile comise la data de 26 februarie 2025, organele de cercetare penală din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie au întocmit referat de terminare a urmăririi penale, iar, la data de 20 iunie 2025, dosarul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș.

De ce nu a fost la fel de intens mediatizată căutarea lui din februarie până în iulie, precum cea din 8 iulie până în prezent?

Cu privire la mediatizarea cazului din februarie 2025, când a fost sesizat faptul că victima a fost lipsită de libertate de către fostul său partener, au fost întocmite materiale de presă prin care s-a solicitat sprijinul populației pentru depistarea celor în cauză.

Materiale de presă au fost remise mass-mediei inclusiv după identificarea victimei, când s-a solicitat din nou sprijin pentru localizarea acestuia, inclusiv punctual prin intermediul publicației dumneavoastră.

Cum comentați informațiile pe care le-am primit potrivit cărora sunt polițiști care, dată fiind etnia unor persoane care se adresează cu plângere poliției, sunt discriminate sau plângerile lor sunt tratate cu superficialitate?

În referire la presupusul comportament discriminatoriu al unor polițiști față de anumite persoane care ar fi depus plângere, menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Mureș respinge ferm orice formă de discriminare, indiferent de criteriu, inclusiv cel etnic.

Dacă există suspiciuni privind un comportament necorespunzător al unor angajați, încurajăm ca aceste situații să fie sesizate, urmând ca ele să fie analizate de structurile competente. De asemenea, acolo unde vor fi constatate abateri, vor fi luate măsurile care se impun.

Ați primit informații relevante de la așa-numiții complici?

În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar toate informațiile obținute, inclusiv de la persoanele posibil implicate sau aflate în contact cu bărbatul în cauză, sunt verificate cu minuțiozitate și analizate de către organele competente.

Pentru a nu compromite cursul investigației, nu putem oferi detalii punctuale despre declarații sau sursa acestora, însă toate pistele sunt luate în calcul pentru localizarea celui în cauză și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.

Menționăm că la două dintre întrebări IPJ Mureș nu ne-a răspuns, iar legat de mediatizarea căutării lui Emil Gânj, precizăm că am găsit ca primit un singur anunț din partea poliției.

Lorena PINTILIE