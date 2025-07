UMFST G.E. Palade Târgu Mureș scrie istorie peste hotare: prima promoție de medici care a absolvit studiile în campusul din Hamburg

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a marcat un moment deosebit în evoluția sa instituțională de opt decenii, prin celebrarea primei promoții de absolvenți ai programului Medicină în limba engleză în campusul UMFST-UMCH deschis în Hamburg, Germania. Ceremonia, desfășurată sâmbătă, 19 iulie 2025, a pus în prim-plan 74 de tineri medici, reprezentând împlinirea unui proiect academic românesc de talie internațională, care demonstrează că excelența din învățământul superior românesc poate depăși cu succes granițele.

Promoția 2025 „Pionierii”, deschizători de drumuri pentru generațiile de medici formate integral în campusul UMFST din Hamburg

Numită simbolic generația „pionierilor”, promoția 2025 a absolvenților Facultății de Medicină în Limba Engleză din campusul UMFST-UMCH Hamburg, a început această călătorie în 2019, încredințându-se unui proiect unic în care a ales să creadă: viziunea curajoasă a UMFST de a-și extinde în Germania modelul educațional de formare medicală, bazat pe același curriculum, predat de cadrele didactice proprii. Peste 800 de studenți din peste 50 de țări se formează în prezent în campusul din Hamburg, într-un mediu multicultural și o viață studențească activă cu proiecte, workshop-uri didactice și sesiuni științifice sub îndrumarea unor profesori și specialiști dedicați.

Model educațional românesc de formare medicală la standarde internaționale, consolidat prin parteneriate strategice

La reușita acestui proiect contribuie și parteneriatele strategice: peste 30 de spitale și clinici din Germania, precum și instituții medicale din Spania, Italia și Malta și-au deschis porțile pentru activitatea de pregătire practică a studenților, iar activitatea operațională și logistică în campus este asigurată de partenerii germani.

Programul Medicină în limba engleză este acreditat atât de ARACIS, cât și de IAAR (Independent Agency for Accreditation and Rating), organizație recunoscută de World Federation of Medical Education, ceea ce permite o recunoaștere automată în Uniunea Europeană, dar și în alte țări, precum și posibilitatea de a accede la cariere în SUA și Canada.

Valorile comunității academice, carte de vizită în lume: curaj, responsabilitate, empatie și integritate

În mesajul adresat absolvenților, Rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a vorbit despre valorile fundamentale ale UMFST, reflectate în spiritul acestei generații de ”pionieri”, care a reușit să construiască din individualități o adevărată comunitate:

”În acest moment simbolic, evoc numele lui George Emil Palade, pe care universitatea noastră îl onorează cu mândrie. Și el a fost pionier, într-o vreme când descoperirile științifice se bazau nu doar pe tehnologie, ci pe viziune și îndrăzneală. A fost distins cu Premiul Nobel nu pentru ceva evident, ci pentru ceva în care alții nu au îndrăznit să creadă. Dar nu premiul l-a definit, ci curajul – curajul de a vedea ce alții nu puteau și de a merge înainte chiar și atunci când drumul era incert. A fost un pionier! La fel ca voi. Lumea vă așteaptă acum. Veți lucra în spitale din Germania, Europa și din lume. Veți salva vieți, veți aduce alinare și veți purta mai departe numele acestei universități. Vă cer un singur lucru: să nu uitați niciodată de unde ați pornit. Să nu uitați ce a însemnat UMFST-UMCH pentru voi, pentru identitatea voastră profesională și personală. Păstrați aproape valorile pe care le-am împărtășit cu voi: curajul, responsabilitatea, empatia și integritatea. Și în final, mă întorc la mottoul universității noastre, care are sens acum, mai mult ca niciodată: E pluribus unum”, a fost mesajul rectorului Leonard Azamfirei.

Prin această ceremonie, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș nu doar că a sărbătorit prima generație de medici formată în campusul din Hamburg, pregătită să profeseze oriunde în lume, ci și-a consolidat și statutul de universitate de prestigiu în peisajul educațional european, capabilă să impună un model românesc de excelență pe plan internațional.