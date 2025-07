Ce se întâmplă cu programul Anghel Saligny. Declarații ale primarilor din Luduș, Sâncraiu de Mureș și Râciu. „Cine îi va plăti pe acești constructori?”

Filiala Județeană Mureș a Asociației Comunelor din România a transmis o scrisoare publică adresată guvernului prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care cer să nu fie oprit Programul „Anghel Saligny” și să nu fie întreruptă finanțarea proiectelor care se află în derulare. Deputatul PSD, Dumitrița Gliga, a menționat, într-o postare pe Facebook, situația din orașul Luduș.

„Acest proiect, finanțat din fonduri guvernamentale, este finalizat în proporție de aproape 90%, dar decontat în proporție de 76%. În diferența aceasta, între 76 și 90%, sunt lucrări executate în ultimele 3 luni. În situația aceasta, clar că nu ar trebui oprită finanțarea, deoarece suntem într-un stadiu foarte avansat de implementare. Acești oameni – compania care a câștigat licitația nu își mai primește banii pe lucrări executate în ultimele trei luni. Ca atare guvernul le dă o țeapă acestor constructori, nu își mai onorează contractul”, a declarat primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan (PSD).

Proiectul derulat prin programul guvernamental „Anghel Saligny” în orașul Luduș este „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în orașul Luduș”, în valoare de 22 de milioane de lei.

„Trebuia făcută o evaluare a fiecărui proiect, să fie văzut gradul de implementare, și să oprească lucrările pe străzile care nu au fost începute încă și să facă plățile la zi ca aceste firme să poată să își desfășoare activitatea în continuare”, a adăugat primarul din Luduș.

După ce criteriu se oprește finanțarea?

Am discutat cu mai mulți primari din județ, temerea acestora este că se va lua în calcul, pentru tragerea liniei, procentul aferent decontărilor și nu cel al realizării efective a lucrărilor. Ilie Bolojan, declarase: „La propunerea Ministerului s-a luat această decizie – ca proiectele pe drumuri care sunt într-o proporţie de 80% deja realizate, iar la componenta de apă, canalizare şi gaz, cele care sunt într-o fază de peste 40% să fie continuate ca să putem finaliza ceva în acest an. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Deci, am procedat atât legal pentru că nu mai erau finanţări, dar şi făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare. Cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina”, potrivit digi24.ro/.

Deputatul PSD, Dumitrița Gliga, a scris pe Facebook că într-un document transmis de Ministerul Dezvoltării către primării este menționat faptul că se ia în calcul procentul decontării. Informația a fost confirmată de președintele ACoR Mureș, Ciprian Belean (PNL), primarul comunei Râciu.

Acesta a spus că totuși nu este clar, „formularea e un pic ambiguă, dacă se referă la plăți efectuate sau dacă se ia în calcul documentația depusă pentru deconturi”.

Decizie în coaliție?

Declarațiile primarilor mi-au fost acordate în prima parte a zilei (miercuri, 23 iulie), între timp, în aceeași zi, potrivit digi24.ro, „Coaliția de guvernare a decis în ședința de astăzi de la Palatul Victoria că fiecare proiect care primește finanțare prin programul „Anghel Saligny” va fi analizat separat, pentru a decide dacă i se îngheață sau nu finanțarea.”

Situații similare la Sâncraiu de Mureș și Râciu

„Și noi avem o situație cu un proiect, care e finalizat în proporție de peste 80%, dar care apare cu decontul la 30%”, a mai spus primarul din Râciu. Ciprian Belean a subliniat și impactul pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra companiilor care efectuează lucrările. De asemenea, a susținut că primarii își doresc ca toate proiectele care sunt începute „indiferent dacă sunt la 30-40% să fie continuate”.

Este vorba despre proiectul „Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Râciu”, în valoare de 10 milioane de lei.

În cazul comunei Sâncraiu de Mureș, proiectul „Modernizare rețea stradală în localitățile Sâncraiu de Mureș și Nazna”, în valoare de 16,4 milioane de lei, în lista publicată de deputatul PSD, apare ca decontat în proporție de 49%, însă potrivit primarului proiectul este realizat într-o proporție mult mai mare, inclusiv la nivelul procentului de decontare.

„Noi avem o decontare de 79,34%, dar stadiul real al lucrărilor din teren este de peste 90% executat. Vă dați seama că toate șantierele în astfel de situații, tot ceea ce rămâne așa, în caz că se stopează șantierul, lucrările sunt făcute degeaba, sunt bani aruncați din punctul meu de vedere. Nu se pot conserva, cine va răspunde de lucrările respective și de conservarea lor. Ele, odată lăsate în paragină, mai ales peste iarnă, tot ce înseamnă, mă gândesc la lucrările de drumuri, va fi o pierdere tot din bani publici”, a explicat Petru Ionuț Budian (PNL), primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

„Înțeleg că trebui luate măsuri în contextul deficitului bugetar și că, probabil, nu ne permite bugetul să facem tot ceea ce ne-am angajat prin Anghel Saligny în momentul de față și că sunt prioritare fondurile europene. Sunt perfect de acord cu chestia asta. Să fie susținute și cofinanțate, acolo unde este nevoie, fondurile europene, pentru a nu se pierde acești bani. Cred că se pot face economii din mai multe păți și că nu e neapărat o soluție să stopezi niște șantiere care deja sunt în derulare”, a adăugat primarul din Sâncraiu de Mureș.

Acesta mai consideră că stoparea finanțării, de fapt, „ar fi o risipă foarte mare acolo unde sunt șantiere începute.” „O altă problemă serioasă este faptul că se raportează totul la sume decontate și nu la lucrări realizate. Poate sunt constructori care au realizat lucrările în proporție de 80%. Conform contractului, dar nu a decontat nici 10-20%. Cine îi va plăti pe acești constructori? Ei au făcut lucrările conform unui contract. Ei vor trebui plătiți chiar dacă lucrarea se stopează”, a mai declarat Petru Ionuț Budian. „Aceste firme vor da în judecată statul pentru a-și recupera banii. Și, până la urmă, această decizie va duce la cheltuieli mult mai mari. Este o măsură luată în grabă, zic eu.”

„La noi, încă nu este plătită ultima factură, dar este depusă la decont, totalul însumând 79%. Dacă nu ar fi fost depusă acea factură la întâi iulie să fie înregistrată, gradul de decontare ar fi de doar 49%. Efectiv doar 49% a primit constructorul, ultima factură nefiind achitată”, a explicat Ionuț Petru Budian.

„Noi mai avem două străzi de făcut în cadrul acestui proiect, dar și acolo am intervenit cu canalizare pluvială, pe una dintre străzi. Vă dați seama ce înseamnă să oprești începând un șantier de canalizare, unde totul e săpat?! Este un pericol și pentru cetățeni și pentru cei care circulă acolo în zonă”, a mai declarat primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

Lider PNL: „Nu s-a pus niciodată problema stopării Programului Anghel Saligny”

„Am participat astăzi la ședința Coaliției de Guvernare și fac câteva precizări, lucruri care pot fi susținute factual. (…)

Nu s-a pus niciodată problema stopării Programului Anghel Saligny, deci nu a câștigat cineva vreo dispută, pentru că nu a existat una. Da, proiectele din Programul Anghel Saligny vor fi evaluate individual, cu privire la stadiul real de implementare, și nu în funcție de nivelul plăților. Dar îndemn colegii să fie rezervați – resursele bugetare sunt aceleași, practic vor fi doar prioritizate după implementare, nu după plăți. Va dura mai mult, dar poate va fi mai bine. Proiectele nu vor fi oprite, doar temporizate, iar finanțarea lor va continua și în anul viitor”, a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, conform unei postări publicate miercuri, 23 iulie, la ora 17.29 pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal.