FOTO: Cursul festiv al absolvenților Facultății de Medicină Dentară

Cursul festiv al absolvenților Facultății de Medicină Dentară, promoția 2025, din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, s-a desfășurat marți, 22 iulie, de la ora 18:00. Evenimentul a avut loc în campusul UMFST.

„Cursul festiv de astăzi este sărbătoare și emoție. Protagoniștii sunteți voi, absolvenții care ați parcurs cu perseverență acești ani de studii și care, astăzi, urcați simbolic pe o scenă pe care o meritați din plin. Anii de studenție v-au adus mai mult decât cunoștințe medicale, aptitudini și abilități profesionale. În acești ani colegii v-au devenit prieteni, iar prieteniile au devenit legături profunde. Fiecare pas pe care l-ați făcut împreună a clădit o poveste, care o să vă însoțească oriunde vă va purta viața”, le-a transmis absolvenților prof. univ. dr. Cristina Bica, decan al Facultății de Medicină Dentară.

„Aveam convingerea că va fi simplu”

„În urmă cu trei ani am pășit curioși, cu emoție, și poate puțină nesiguranță într-un domeniu care avea să ne provoace și să ne transforme. Când am intrat prima dată în laborator, aveam convingerea că va fi simplu și ne spuneam între noi: facem niște dinți, cât de greu poate fi. Am învățat că o lucrare nu iese bine nici din prima, nici din a doua, ba chiar nici din a șaptea, dar am învățat să nu renunțăm chiar dacă am avut momente în care ne întrebam serios: merită să pierdem atâta timp să modelăm un dinte?

De multe ori munca noastră rămâne neștiută, dar fiecare zâmbet final începe în laborator. Noi suntem oamenii din umbră care construiesc lumina zâmbetelor”, a spus Bianca Andreea Farcaș, șefa de an pentru programul de studii Tehnică dentară.

Premiu de excelență

Șefa promoției 2025 pentru specializarea Medicină Dentară, limba română, Paula Denisa Trif a primit un premiu de excelență din partea Cristinei Bica, decana facultății.

„În acest an, Premiul de excelență „Prof. univ. dr. Lucian Ieremia” se acordă absolventei Trif Denisa Paula. Premiul în valoare de 1000 de euro se acordă pentru rezultatele deosebite pe care le-ai obținut în acești ani de studii, Denisa, și pentru a fi o stimulare la începutul carierei tale de medic stomatolog”, a spus Cristina Bica. Apoi, a explicat că „domnișoara doctor va vorbi mâine în fața noastră, a tuturor, pe Stadionul Trans-Sil, în numele absolvenților facultății de medicină dentară, înainte de rostirea jurământului lui Hippocrate.”