FOTO: Cursul festiv al Facultății de Farmacie din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, promoția 2025

Studenții și profesorii Facultății de farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Litere „George Emil Palade” din Târgu Mureș, s-au reunit, în amfiteatrul „La Ceas”, din campusul universității, pentru cursul festiv al promoției 2025. Părinții, bunicii și prietenii veniți să-i felicite pe absolvenți, au urmărit desfășurarea evenimentului, desfășurat marți, 22 iulie, de la ora 16:00, din curtea interioară a clădirii principale a UMFST G.E. Palade.

Au susținut discursuri prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean, decan al Facultății de Farmacie, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi, prorector al UMFST, conf. univ. dr. Ruxandra Ștefănescu, prodecan al Facultății de Farmacie, conf. univ. Gál Zsolt, prodecan al Facultății de Farmacie, conf. univ. dr. Camil Eugen Vari, reprezentant al programelor de master, șef de lucrări dr. Marius Cherecheș, decanul „de suflet” al anului terminal programul de studii Farmacie – linia română, prof. univ. dr. Sipos Emese, decanul „de suflet” al anului terminal programul de studii Farmacie – linia maghiară, șef de lucrări dr. Cristina Filip, decanul „de suflet” al anului terminal programul de studii Nutriție și dietetică, Nicoleta Logigan, președinta Colegiului Farmaciștilor Mureș și șefii promoției 2025: Maria Delia Butilcă (Farmacie, română), Kertes Anna (Farmacie, maghiară), Lucia Aurica Tătar (Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic), Diana Florina Pol (Nutriție și dietetică), Dorinel Poptămaș (Chimie medicală) și reprezentantul masteranzilor Nicolae Găban (Farmacovigilență și reglementare).

Intermediarii tăcuți între diagnostic și vindecare

„Astăzi, ne-am întâlnit pentru a evoca anii voștri de studiu, de examene dificile, de nopți nedormite, de cursuri care v-au pus răbdarea la încercare. Ne-am întâlnit pentru a reflecta asupra punctelor comune ale profesiilor voastre: farmacist, cosmetolog, nutriționist și chimist medical. Și pentru a înțelege mai profund modul în care fiecare dintre voi veți contribui la grija pentru semenii voștri. Ne-am întâlnit pentru a sărbători împreună succesul. (…) Sunteți intermediarii tăcuți între diagnostic și vindecare, purtați responsabilitatea dozei corecte, dar și a cuvântului potrivit. În mâinile voastre chimia devine medicament, cunoașterea devine putere, empatia devine alinare”, le-a transmis absolvenților Daniela Lucia Muntean, decan al Facultății de Farmacie.

Riscul de deveni „simpli vânzători cu diplomă”

Marius Cherecheș și-a început discursul mulțumindu-le studenților pentru că l-au ales decan de suflet. „Astăzi, vă propun să discutăm despre conceptul de încredere și, mai ales, promisiunea de a onora încrederea. Cred cu tărie că înțelegerea și respectarea acestei responsabilități morale ne definește ca adevărați profesioniști, indiferent dacă ne vom dedica activității în farmacia comunitară, în industrie, în saloanele de cosmetică medicală sau în oricare dintre domeniile în care îi vom găsi pe chimiștii medicali. (…) Ne obligăm să punem interesele pacientului înaintea oricărui alt interes, fie el comercial, personal sau de altă natură. Ne angajăm să menținem un nivel ridicat de competență profesională pe tot parcursul carierei noastre și să acționăm cu integritate morală absolută, chiar și în momentele când nimeni nu ne supraveghează (…). (…) Consecința trădării acestor principii este devastatoare, din farmaciști respectați și apreciați riscăm să devenim simpli vânzători cu diplomă, pierzând nu doar respectul pacienților, ci și esența identității noastre profesionale”.

Șefa de promoție a programului Farmacie

„Privind în urmă nu pot să nu mă gândesc la câți pași am făcut ca să ajungem aici și cât de mult ne-am schimbat în acest ani. Facultatea de Farmacie nu a fost doar un loc unde am învățat formule și teorii, ci a fost un loc unde am descoperit viața în toate nuanțele ei. Am realizat că universitatea nu este doar un spațiu al perfecțiunii, este, de fapt, o reprezentare a lumii în care trăim. Cu momente pline de fericire, cu oameni care îți arată ce înseamnă dedicarea, dar și cu momente în care te simți copleșit sau cu momente care te fac să-ți pui semne de întrebare”, a spus, în prima parte a discursului său, Maria Delia Butilcă, șefa de promoție a programului de studii Farmacie – limba română.