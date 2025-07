Organistul Bisericii Negre din Brașov concertează la Reghin

Serile Muzicale de Vară revin în această săptămână la Reghin cu un nou recital găzduit de Biserica Evanghelică C. A. din Reghin După ce orchestra de mandoline Cantus a deschis stagiunea 2025 a concertelor de muzică cultă de la Biserica Săsească din Reghin, eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin, vine rândul organistului Steffen Schlandt să susține un recital în această seară începând cu ora 18.

Steffen Schlandt s-a născut la Brașov. A început să studieze pianul și orga, sub îndrumarea tatălui său, organistul Eckart Schlandt. În cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a urmat

studii de orgă, la clasa profesoarei Ursula Philippi. Ulterior, a aprofundat muzica bisericească, la Facultatea de Muzică din Trossingen, cu Christoph Bossert, iar la Würzburg s-a specializat în dirijatul coral și de orchestră. Din anul 2004, este dirijorul Corului Bach și organist la Biserica Neagră din Brașov. În același timp colaborează cu Facultatea de Muzică la Facultatea de Muzică din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov ca profesor asociat. Din anul 1999, se implică în conservarea și păstrarea patrimoniului organistic din România. A obținut titlul de doctor la Academia de Muzică “Gh. Dima” din Cluj cu teza “Muzica de orgă din Brașov și Țara Bârsei”. În anul 2013 a absolvit programul post-doctoral MIDAS al Universității Naționale de Muzică București cu lucrarea “Arhiva muzicală a Bisericii Negre”. În calitate de organist a concertat in majoritatea țărilor europene dar și în Israel și Guadeloupe. A obținut mai multe premii printre care cel al fundației „Siebenbürgisch-sächsische

Stiftung”, premiul Apollonia Hirscher, premiul Musicrit pentru întreaga activitate. Este cetățean de onoare al orașului Brașov.

Publicul va avea parte în această seară d un recital susținut de un artist cu totul special format din pagini muzicale semnate Johann Sebastian Bach, Allesandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Maurice Ravel și Astor Piazzolla.

Durata concertului din acestă seară este de aproximativ o oră. Intrarea este liberă, eventualele donații se vor folosi pentru cheltuielile aferente.

Alin ZAHARIE