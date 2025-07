Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST: “Universitățile reprezintă de fapt motorul dezvoltării oricărei regiuni”

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș rămâne principalul motor de dezvoltare complexă a municipiului reședință de județ. Prezent în studioul Zi de Zi Live, la emisiunea Vocile Cetății, moderată de Aurelian Grama, fondatorul cotidianului Zi de Zi, Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, a explicat proiectul strategic al Universității – “orașul din oraș” și a vorbit despre investițiile care se circumscriu acestuia.

Proiectul “orașul din oraș” a fost anunțat în Discursul Rectorului din decembrie 2024.

Prof. Dr. Leonard Azamfirei a subliniat, de altfel, în cadrul emisiunii, că această expresie nu este doar o metaforă, ci un proiect strategic pe care Universitatea, Senatul Universității și l-a asumat în luna martie “ca un proiect pe termen lung concret, foarte bine detaliat, foarte bine structurat și la care noi lucrăm acum la piesele de puzzle din acest proiect”.

Mai întâi, orașul din oraș înseamnă o componentă educațională, învățământ de toate gradele – universitar, liceal, chiar și o structură care să asigure şcoală în spital pentru copiii care au boli cronice, boli canceroase şi care nu pot să meargă la școală, ceea ce implică o dimensiune umanitară.

A doua este dimensiunea de servicii, începând cu „serviciile medicale care vor apărea în urma construcției Spitalului Universitar, ambulatorului, ambulatorului de medicină dentară, a tuturor structurilor care vor fi legate de domeniul sănătate, dar și alte servicii non-medicale pe care poate să le ofere universitatea”.

A treia dimensiune este cea culturală, pe care universitatea și-a propus să o dezvolte, fie în colaborare cu Universitatea de Arte din Târgu Mureș, fie individual.

Alte dimensiuni, punctate de rectorul Leonard Azamfirei sunt cea sportivă, cea a utitilităților – independența energetică, cea ecologică – management al deșeurilor, cea de transport – în interiorul și între elementele componente ale campusului.

Ultima, însă nu cea din urmă este componenta smart, de date, care să le conecteze pe toate cele amintite anterior, și universitatea cu târgumureșenii, sub forma unui membership.

“Nu este o insulă care se dorește a se crea în interiorul orașului, ci din contră, este o plusvaloare, este ceva pe care noi vrem să adăugăm orașului. (…) O componentă a orașului mare, care este orașul mic, noi l-am numit Unicity, orașul universitar, dar, printr-un joc de cuvinte în limba engleză poate să fie și Unicity, adică unic. Și aceste lucruri puse toate laolaltă trebuie să dea identitatea pe care eu cred că o merită acest oraș și la care studenții au făcut referință în urmă cu câteva luni când au cerut acea titulatură care nu înseamnă nimic administrativ, ci înseamnă doar o recunoaștere a ceva care există prin el însuși. Încercați să comparați cum arată și care e viața orașului în luna august când toți sunt plecați acasă și ce se întâmplă în septembrie-octombrie când vin 12, 13, 15.000 de studenți aici, în afară de părinții și de apărținătorii lor. Acesta este adevărul în acest moment: Târgu Mureșul trăiește prin universitate, iar universitatea de fiecare dată, dar absolut fără niciun fel de excepție, când a fost solicitată de alții să vină parteneri în proiecte, am venit, chiar dacă uneori am avut și resentimente care să vină dintr-o istorie. Dar am pus întotdeauna în față interesul comunității. Și așa vom face și de acum înainte”, a subliniat Prof. Dr. Leonard Azamfirei.

Spitalul Universitar – o premieră

Proiectul strategic “Orașul din oraș” se concretizează inclusiv prin programul de investiții pe care universitatea îl derulează.

Totodată, prin întreg proiectul, așa cum sublinia invitatul în timpul emisiunii, se mai certifică, încă o dată, că “universitățile reprezintă de fapt motorul dezvoltării oricărei regiuni. Este resursa umană la îndemână într-o universitate, este inovația, inițiativa, flexibilitatea”.

Revenind la programul de investiții, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte este, cu certitudine, Spitalul Universitar, un proiect pilot, smart, parte a unui proiect de parc tehnologic și științific.

“Acest spital este diferit de alte spitale, în primul rând pentru că este un spital unic pe care și l-a asumat Guvernul României ca spital pilot pentru digitalizarea sistemului sanitar, un spital așa-numit smart hospital, adică spital inteligent, care în România în acest moment nu există, indiferent de modul în care poate anumite structuri, anumite spitale, anumite secții din altă parte au gândit și au și reușit să facă anumite digitalizări. Aici este vorba de un sistem integrat, în care cuvântul cheie nu este componenta de echipamente, ci este conectivitatea, conectivitatea între pacient și bolnav, între medici, între aparate și toate datele care se strâng și care după aceea reprezintă un element fundamental pentru analizele de tip inteligență artificială. Pe de altă parte, este primul spital universitar din România și acest concept de spital universitar noi l-am adus în România ca idee pe care, sigur, am importat-o și adaptat-o, am și creat, practic, acest cadru legislativ, deci un spital care este public, pe de-o parte, deci are tot ce înseamnă avantajele pe care le are un pacient într-un spital public, dar care aparține, stricto sensu, de universitate”, a explicat invitatul.

Spitalul este construit în ritm alert, cum pot observa cei care intră în comuna Livezeni dinspre Târgu Mureș, însă acest lucru nu reprezintă vreo surpriză.

Pentru cei care nu cunosc cum se lucrează în Universitate sau se miră de cât de rapid avansează lucrările, rectorul Azamfirei a subliniat că “cheia eficienței noastră, dacă se poate spune așa, la nivel de universitate, este că lucrurile se mișcă repede și toată echipa cu care lucrez este o echipă antrenată, care știe să accelereze unde trebuie”.

Cum aminteam deja, Spitalul Universitar va avea în proximitate un centru de formare post-universitară de înaltă tehnologie “care va pune laolaltă serviciile medicale cu formarea profesională post-universară pentru medicii care sunt deja formați, ceea ce este o noutate”. Totodată, un alt element de noutate îl reprezintă faptul că “acest spital, la nivelele sale superioare, are spații destinate pentru componente de incubator și de startup pe tehnologie medicală pentru că interesul nostru este ca să dezvoltăm ingineria și tehnologia medicală pentru testare, pentru avizare, pentru dezvoltare aici, în Târgu Mureș”.

Sunt și alte elemente complementare, de care amintea rectorul UMFST, și anume un data center, care este, de asemenea, în organizarea universității și care este gândit să strângă sub un cloud regional tot ce înseamnă date ale universității, date ale spitalului și care să facă cu adevărat acest mediu, unul de tip smart, în sens de utilizarea tehnologiilor moderne, face ca proiectul să fie unul diferit. “Gândiți-vă de la simpla relație pe care o avea un pacient cu mediul spitalicesc, în care nu va mai avea hârtii, birocrație. Completați, dacă vreți, cu un concept care este în acest moment exploziv la nivel mondial și anume telemedicina care nu înseamnă un simplu streaming sau comunicare simplă, ci înseamnă diagnostic și terapie individualizată, mergând până la zona de tehnologie foarte avansată de intervenții minim invazive, care fac ca bolnavul să aibă o recuperare foarte rapidă”, a mai completat acesta.

În plus, în contextul în care în paralel sunt contruite Centrul de Arși Grav și noul Institut al Inimii, centrul medical Tîrgu Mureș va redeveni un centru medical de prestigiu, asigurând servicii medicale complementare.

Ergopolis – un proiect pentru 2026

Ergopolis care va permite școlarizarea de forță de muncă intermediară va fi finalizat până la mijlocul anului viitor și este un alt proiect din strategia de dezvoltare a universității.

“Este un proiect care s-a născut prin cezariană, nu pe cale naturală. Este un proiect în care avem parteneri siguri, inclusiv Consiliul Județean Mureș, care practic a adus componenta de administrație locală pe care eu mi-o doresc de multă vreme într-un proiect de felul acesta. Multe firme private și unu sau două licee mai curajoase. Ar fi fost și mai multe dacă alții ar fi înțeles oportunitățile care există în urma unui asemenea proiect. Este un proiect care, la final, va pune la dispoziția companiilor din Mureș și din regiune, inclusiv din Reghin, o formă de pregătire tehnică, atât de nivel universitar, tehnic, dar și din nivel mediu. Pentru că, sigur, noi avem foarte mulți supracalificați, dar forța de muncă intermediară, știți foarte bine că este destul de deficitară”, a subliniat rectorul Azamfirei.

Este un proiect cu atât mai necesar cu cât pentru o dezvoltare sustenabilă, ai nevoie de industrie, ingineri, tehnicieni.

Alte proiecte de investiții amintite sunt Biblioteca din campusul central, care este un proiect de datorie civică, University Forum, Centrul Didactic, noile cămine studențești și chiar prima farmacie universitare care se va deschide la parterul fostului Romtelecom.

“Cred că o să înțelegeți, de fapt, care este standardul pe care îl dorește universitatea și conceptul care, de asemenea, este unic în România despre ceea ce trebuie să însemne o farmacie în raport cu pacienții”, a spus Leonard Azamfirei despre obiectivul care va fi inaugurat în această vineri.

Alte obiective, în proiect

Ca proiecte de viitor este preluarea ambulatorului CFR, care va fi transferat prin Hotărâre de Guver a cărei adoptare este așteptată în perioada următoare.

“Intenția mea este ca acel ambulator să fie modernizat, să folosim spațiul și oamenii care sunt acolo. Nu va pleca nimeni din sistem, doar dacă va dori să plece. Eu mă uit să aducem oameni în universitate, nu să plece oameni, dar cei care vin sau rămân să-și facă treaba”, a explicat rectorul.

Totodată, Universitatea a solicitat Consiliului Local Târgu Mureș darea în administrare a căminului de la Liceul Forestier.

“Am promisiunea din partea domnului viceprimar că vor înțelege această necesitate care este absolut obiectivă, mai ales pentru un spațiu care stă nefolosit de mai bine de 5-6 ani acolo și este și în proximitatea universității. Mi s-a promis că în luna aceasta se va da un acord în acest sens. Sper să fie un acord politic pozitiv și să înțeleagă și consilierii că aici nu este vorba despre persoane fizice, ci despre un interes pe care îl avem ca universitate, pentru studenții care sunt în universitate”, a subliniat Leonard Azamfirei.

“Diferența fundamentală între noi și alții este următoarea: noi suntem o instituție publică. Tot ceea ce facem noi nu este pentru profitul nimănui. Tot ceea ce alții numesc profit în termeni comerciali, de fapt, la noi reprezintă resurse pe care le chivernesim cât se poate de înțelept și le reinvestim într-un sistem care trebuie să crească, dar care rămâne al universității. Și spun asta ca să se înțeleagă diferența între un demers privat, absolut onorabil și remarcabil, pentru că orice firmă, orice companie privată trebuie să iasă pe profit până la urmă și o universitate care are o abordare antreprenorială, în care eu cred cu tot dinadinsul, dar care, spre deosebire de alte entități, totul rămâne în interiorul universității”,

Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST