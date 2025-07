Roxana Mînzatu, vicepreședintele CE, invitata de onoare a festivității de absolvire a UMFST

Comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene, va fi, în această seară, invitata de onoare al festivității de absolvire a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș.

Numele invitatului de onoare din acest an la ceremonia de absolvire a fost dezvăluit de Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, în platoul emisiunii Vocile Cetății, moderate de Aurelian Grama, fondatorul cotidianului Zi de Zi.

“În fiecare an invităm o personalitate importantă, de dimensiune internațională să țină discursul de absolvire pentru absolvenți. În anii anteriori am avut, de asemenea, personalități importante. Vă aduceți aminte de Dumitru Prunariu, acum un an, acum doi ani – Gabriela Szabo, care a și rămas la noi, la universitate, ministra Luminita Odobescu, alți miniștri. În acest an, va fi prezent în mijlocul nostru comisarul european, Roxana Mînzatu, care este vicepreședintele Comisiei Europene și care este responsabilă și de învățământul superior la nivelul Uniunii Europene. Deci Roxana Mânzatu, personalitate cu o foarte bună imagine și consistență internațională se va adresa absolvenților”, a anunțat rectorul Azamfirei, în studioul Zi de Zi Live.

Emoțiile finalului de etapă pentru o nouă promoție de absolvenți

Acesta a mai subliniat că festivitatea de absolvire reprezintă o sărbătoare importantă pentru Universitate, așteptată cu emoție, încredere și efervescență.

“Este momentul în care se închide o parte a existenței fiecărui tânăr care termină un ciclu de studii. Eu simt foarte multă emoție cu ocazia acestui eveniment care se întinde pe perioada a trei zile, sunt festivitățile pe facultăți care se desfășoară în interiorul campusului central și acolo, de un an, am amenajat un spațiu în aer liber, un soi de amfiteatru în aer liber care este extrem de potrivit pentru aceste evenimente. Iar toate aceste evenimente vor culmina cu o sărbătoare pe care întotdeauna am considerat-o că este sărbatoarea orașului, mai mult decât a orașului, festivitatea mare de absolvire care se va întâmpla miercuri seară pe stadionul Siletina în care vor fi peste 3.000 de absolvenți, vor fi părinți, prieteni, apărținători, noi, cadrele didactice”, a mărturisit rectorul UMFST.

Corolarul festivităților va începe la ora 18.00 pe Stadionul Trans-Sil, precedat de marșul absolvenților, începând cu ora 16.45, pe traseul UMFST – Str. Gh. Marinescu – Str. Argeșului – Str. Trebely – Str. Mihai Viteazu – Piața Bernády György – Str. Petőfi Sándor – Piața Trandafirilor – Str. Horea – Str. Baladei – Str. Libertății – Str. Somnului – Str. Insulei – Stadionul Trans-Sil.

