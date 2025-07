Viitorul medical, în mâini bune. Cursul festiv al Facultății de Medicină în limba engleză

Ziua de miercuri, 23 iulie, a însumat o multitudine de emoții pentru absolvenții Facultății de Medicină în limba engleză a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – și nu doar pentru ei: profesorii facultății, alături de familiile foștilor stundenți au împărtășit aceleași sentimente de fericire și satisfacție în urma finalizării lungilor și frumoșilor ani de studiu academic. „Gaudeamus igitur” a răsunat puternic în Amfiteatrul „La Ceas” al campusului, urmat de deschiderea propriu-zisă a ultimului curs al absolvenților de medicină.

„Suntem onorați să ne aflăm astăzi, în contextul acestei speciale celebrări. Dorim să extindem căldurosul „Bun venit!” și membrilor prezidiului de azi: decanul facultății prof. univ. dr. Simona Gurzu-Prundaru, prodecan prof. univ dr. Anca Bacârea, prorector prof. univ. dr. Simona Mureșan, prorector prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi, prof. univ. dr. Man Adrian, conf. univ. dr. Nemes Nagy Eniko, conf. univ. dr. Varga Andreea. Totodată, sunt prezenți și îngerii noștri păzitori: secretar șef Groșan Dan, secretar Anca Moldovan și secretar Laura Popa”, a transmis Theresa Maria Strobl, absolventă a facultății.

„De azi sunteți doctori”

Cuvântul i-a revenit apoi decanului facultății prof. univ. dr. Simona Gurzu-Prundaru, care s-a adresat absolvenților cu emoționantul titlu de „colegi” și care a scos în evidență experiența îndrumării lor de-a lungul celor 6 ani.

„Ați reușit! Sunteți doctori. Dragi părinți, începând de azi, aveți în familiile voastre un doctor – propriul vostru doctor. Deci nu veți avea nicio problemă, toți veți fi sănătoși. Ar trebui să fiți fericiți pentru asta! Pentru voi, dragii mei colegi, un nou drum așteaptă să pășiți pe el. Sunteți aici acum și aveți visuri; imaginați-vă ce se întâmpla acum 6 ani, când ați decis să veniți la această universitatea cu frici, cu lacrimi, cu speranțe și, bineînțeles, cu planuri. Au trecut 6 ani. În ultimii doi ani am avut onoarea, alături de restul decanatului, să vă ajutăm. Nu a fost ușor. Am luat decizii care nu v-au plăcut, au fost schimbări care nu v-au plăcut. Totuși, azi, sunteți doctori. Sunt sigură că sunteți bine pregătiți. Acum trei săptămâni, dragii mai colegi, am fost plecată la o conferință în Italia, unde m-am întâlnit cu o colegă. E profesor acolo și am discutat; la un moment dat, îmi prezintă o fată: „O cunoști?”. Pe moment, nu știam cine e, dar i-am recunoscut fața. Era un student al UMFST, care și-a finalizat studiile în 2010, iar acum e student în Italia. Cel mai important lucru a fost că, următoarea dimineață, studenta m-a prezentat șefului ei drept profesoara ei, nu drept Simona Gurzu. Mi-ar plăcea ca atunci când noi vom rămâne în trecut, iar voi veți reprezenta viitorul să fiu mândră și să pot spune că am fost profesorul generației 2025. Veți fi doctori și veți fi bogați. Nu uitați să vă trăiți viața în afara carierei. Nu vă cumpărați mașini scumpe chiar de la început; călătoriți, vedeți lumea pentru că acestea vor rămâne în sufletul vostru”, a fost mesajul emoționant al decanului pentru noii săi colegi.

Orchestra UMFST, moment surpriză

Subliniind importanța hobby-urilor în viața absolvenților, decanul Facultății de Medicină în limba engleză a celebrat eforturile absolventei Theresa Maria Strobl, parte a Orchestrei UMFST și ale celorlalți membri prezenți, urmând ca orchestra să performeze un moment surpriză pentru cei prezenți.

În urma emoționantului moment, decanul de suflet, prof. univ. dr. Nemes-Nagy Enikő a preluat cuvântul: „Sunt sigură că acești ani în universitatea noastră au fost dificili, dar au fost și plini de fericire, de amintiri frumoase. Sunt sigură că au fost folositori nu doar în ceea ce privește informațiile medicale, ci și pentru crearea unor conexiuni importante cu ceilalți studenți. Aceste relații vor rămâne cu voi de acum înainte. E un lucru special să lucrezi cu foști colegi de-ai tăi, după 30 de ani de la finalizarea studiilor, de exemplu. Ați devenit tot mai multifuncționali: ați depășit multe obstacole, ați trecut peste pandemie. Sfatul meu este să fiți echilibrați; e foarte important să aveți o familie lângă voi care vă poate ajuta în momentele dificile. Totodată, vă îndemn să faceți ceva pentru viitor, pentru cei care vă urmează”, a transmis decanul de suflet.

Absolvenți, după multe „lupte”

Reprezentatul facultății din rândul absolvenților, Theresa Maria Strobl a preluat apoi cuvântul, adresându-se colegilor săi. Cei 6 ani se numără printre cei mai frumoși ani ai absolvenților, ani în care nu au descoperit doar tainele medicinei, ci și tainele conexiunii interumane.

„Vă rog să vă luați din timp și să vă uitați în dreapta și în stânga voastră. Pe cine recunoașteți? Din locul în care mă aflu acum, pot constata cu mândrie că, cel puțin la acest curs, suntem toți prezenți. Acum 6 ani am pornit spre această aventură. Unul după altul am ajuns aici în Târgu Mureș, dar nu contează când am ajuns, ci faptul că toți am ajuns să ne bucurăm de acest moment. Am dus multe lupte în acești ani, începând cu părăsirea familiilor și țărilor noastre, examene, nopți nedormite, chiar începuturi de războaie. În pofida acestora, am câștigat multe lucruri: studiile în străinătate la o facultate de medicină conțin nu doar cunoștințe legate de medicină, ci și importanța lecțiilor de viață și a prietenilor. Dacă e un lucru pe care universitatea acestea ne-a învățat e abilitatea de a ne adapta multor schimbări, cu siguranța că totul va fi bine în final. Am obținut una dintre cele mai importante unelte în viață. Deci, dacă ne uităm în stânga și în dreapta, ne vedem acum colegii, doctori, care înțeleg prin ce am trecut – familia pe care ne-am construit-o în România”, a fost mesajul absolventei.

Asistent univ. dr. Iuliu Cocuz s-a adresat absolvenților din partea comunității Alumni UMFST, felicitându-i pentru toate eforturile lor. Acesta a mai subliniat faptul că Alumni UMFST are brațele deschise pentru ei, scoțând în evidență importanța aplicației UMFST Pulse, o inovație a universității. „Vă invit pe toți să vă descărcați aplicația. Acolo vă vom ține la curent cu tot ceea ce universitatea noastră face. Este un Facebook al UMFST-ului. Veți fi constant conectați cu colegii voștri. Mereu veți face parte dintr-o universitate care crede în voi, dintr-o comunitate Alumni care vă va fi alături mereu”, a transmis asistent univ. dr. Iuliu Cocuz.

În continuare, momentul mult așteptat a sosit: absolvenții și-au primit diplomele mult dorite, pentru care au muncit ani întregi. Șeful de promoție, absolventul cu cele mai bune rezultate, cu multă muncă și dedicare în spate a fost Abu Omar Malek, celebrat de restul colegilor săi.

Alexandra BORDAȘ

sursa foto: Facebook UMFST