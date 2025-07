Festivitate UMFST 2025 – Mesajul vicepreședintelui CE, Roxana Mînzatu: „Universitatea trebuie să rămână cu noi pe tot parcursul vieții”

Invitatul special al acestui an, vicepreședinta executivă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire în cadrul Comisiei Europene, comisar european Roxana Mînzatu, s-a adresat celor peste 2.000 de absolvenți și miilor de invitați aflați la festivitatea de absolvire a generației 2025 din cadrul Universtității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Discursul comisarului european Roxana Mînzatu a fost un real mesaj de încurajare adresat absolvenților generației 2025, subliniind importanța educației și rolul esențial al universităților românești în viitorul Europei. Vicepreședinta Comisiei Europene a evidențiat provocările actuale ale Europei, făcând apel la implicarea activă a tinerilor și a instituțiilor de învățământ. Aceasta a subliniat, de asemenea, promovarea învățării continue, sprijinul prin programe europene ca Erasmus și ideea unei universități care rămâne partener pe tot parcursul vieții.

Redăm mai jos discursul integral:

Felicitări generației 2025! Tot succesul din lume să fie cu voi, cu familiile voastre, pe drumul pe care porniți astăzi. Sunt foarte fericită să fiu parte din energia acestei zile. Îi mulțumesc domnului rector, mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă celebrarea de astăzi. Avem pasiune, energie, intensitate și de la soare. Vă doresc aceeași pasiune, aceeași intensitate și aceeași viață pe care să o duceți și voi mai departe, după absolvirea de astăzi, în carierele pe care le veți construi.

V-aș oferi, dacă se poate, patru tipuri de mesaje, foarte pe scurt astăzi, și în română, dar poate și un scurt mesaj pentru comunitatea noastră internațională de aici din România. E important, pentru că eu, ca vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă pe zona de educație, vreau să spun astăzi un lucru foarte clar: școala românească, universitatea, liceul, școala românească în ansamblu, duce pe umerii săi, de multă vreme, mult din forța Europei. Școala medicală cu atât mai mult. Și vreau astăzi să o spun, și în numele meu, dar și în numele colegilor comisari europeni, că suntem recunoscători pentru munca pe care o depun dascălii, pentru munca pe care o fac profesorii și efortul părinților și mai ales pentru efortul vostru, al studenților, absolvenților, care duceți mai departe științele și expertiza și tot ceea ce ați acumulat în procesul de învățare de aici, din România.

Europa pune preț pe educație din totdeauna și, bănuiesc că, dacă v-aș întreba: cine a auzit de Erasmus? Cine a fost într-o mobilitate Erasmus? Probabil că mulți ați auzit, poate mulți ați și făcut parte din mobilități Erasmus. Sunt fericită să spun că Uniunea Europeană este identificată de noi, oamenii din acest tărâm, în primul rând prin Erasmus. Prin libertatea de a studia, de a călători, de a cunoaște, de a interacționa cu alte medii educaționale, cu alte persoane, cu alte cadre didactice. Dar Europa se află la răscruce! Și este primul mesaj pe care îl dau, nu numai comunității absolvenților Universității „George Emil Palade”, dar și cadrelor didactice și comunității din Târgu Mureș. O spun oriunde am ocazia. Europa este la o răscruce și știm asta. Răscrucea se referă la mai multe provocări. Pe de-o parte da, vorbim de securitatea și siguranța noastră, inclusiv din perspectiva socială și securitatea locurilor noastre de muncă, nu mă refer numai la siguranță militară sau geostrategică. Pe de altă parte, ne uităm la competitivitatea economică a firmelor europene, a start-up-urilor, a corporațiilor, a industriilor în general. Ne uităm și la demografie. Ce înseamnă generație după generație din Uniunea Europeană din perspectiva numărului de tineri care se alătură, solidari, unei comunități pentru a-i susține pe adulți, pe maturi, pe seniori. Suntem într-o „toamnă demografică”.

Am spus-o cu fiecare ocazie pe care am avut-o de când am început mandatul de comisar european și de vicepreședinte, în 1 decembrie anul trecut: avem nevoie de comunitatea dumneavoastră! Avem nevoie de implicarea universităților în aceste bătălii, în aceste eforturi pe care le facem pentru a fi mai competitivi economic, pentru a fi în siguranță, pentru a ne apăra nevoile, identitatea. Este important să înțelegem cât de esențial este rolul educației. Asta încerc să fac prin munca pe care o desfășor la Bruxel.

Am lansat Uniunea Competențelor în martie. „Este o strategie”, veți zice, „încă o strategie”. Dar nu e așa! Este baza investițiilor noastre, inclusiv din fonduri europene, în ceea ce eu numesc, și mergem către al doilea mesaj, învățare pe tot parcursul vieții. Știu că ați mai auzit despre asta, dar, realmente, avem nevoie să ne schimbăm mentalitatea cu privire la unde începe și unde se termină învățarea. De la competențele de bază din școală – citire, matematică, abilități digitale – până la ceea ce învățăm în liceu, în școala profesională, în universitate, până la ceea ce trebuie să actualizăm, dezvățăm, reînvățăm, recalificăm, când suntem deja adulți și suntem într-o carieră profesională. Avem nevoie să ne adaptăm la noile provocări de la locul de muncă, sau din societate în general. Până la provocarea de a putea, și pentru lucrătorii care sunt spre final de carieră, să poată avea acces la formare, în așa fel încât să poată beneficia la maxim de oportunitățile profesionale și sociale. Aici, universitatea are un rol fantastic!

Fără îndoială, la toate ceremoniile de absolvire am auzit și vom auzi că „s-a încheiat un drum și începe altul”, „s-a încheiat o etapă, începe alta”, „ați avut o etapă transformațională, o evoluție poate dureroasă dar și minunată în universitate”. Eu spun că nu! Universitatea trebuie să rămână cu noi pe tot parcursul vieții. Este ceva la care lucrăm și la nivel european. Sunt state erupoene care reușesc să transforme în realitate, într-un mod accelerat, această idee. Universitatea rămâne casa noastră și cred că e important să lucrăm în această direcție. Da, am terminat o facultate, avem o licență, avem un master, avem un doctorat, un program post-universitar, dar de câte ori în viață vom avea nevoie să ne actualizăm cunoștințele, să ne resetăm, poate să ne reorientăm către altă carieră? Cum ar fi să păstrăm conexiunea cu „acasă” a acestui mediu educațional și să ne reîntoarcem pentru a ne ajusta traiectoria profesională sau pentru a ne redescoperi ca oameni, ca persoane? Și în acest sens, cred că e important să construim viitorul universităților, ca entități care nu dau doar 4,5,6 ani din experiența formațională a unui individ, ci ca partener de drum pe tot parcursul vieții.

Programul Erasmus este o finanțare care vă va fi alături în tot acest traseu. De asemenea, Alianța Universităților Europene este o viziune pe care vreau să o rețineți: oriunde vă veți îndrepta de aici înainte, ne dorim să avem universități europene puternice, capabile să concureze cu cele din Statele Unite, cu cele din Asia, capabile să se conecteze cu mediul de afaceri și să genereze start-up-uri, unicorni, să genereze inovare, cercetare, progres tehnologic care să transforme umanitatea. Universitățile europene pot să facă asta. Dar pasul prin care încercăm să le ducem către această direcție, noi fiind la o universitate numită după un român care a câștigat Premiul Nobel, este tocmai acest concept al alianțelor universităților europene, prin care să unim eforturile, capusurile, studenții, inteligența, talentul, resursele educaționale din universitățile din est, din vest și nord și sudul UE, așa încât, împreună să creăm modelul unei reale universități europene a viitorului, cababilă să fie lider la nivel global. E important să ținem minte că avem aceste oportunități, la care lucrăm.

Și v-aș mai da un mesaj prezent în politicile noastre europene : există o interdependență fantastică pe care, poate, generațiile bunicilor, străbunicilor noștri, nu o vedeau și nu o simțeau așa cum o veți resimți voi. Medicina, așa cum s-a vorbit și aici mai devreme, se întâlnește cu statistica, cu datele, cu inteligența artificială, cu ingineria, cu tehnologia. În orice direcție v-ați îndrepta nu uitați că de la competențele acestea sociale (…) sunt la fel de necesare ca și competențele tehnice pe care le-ați primit în formarea dumneavoastră universitară.

Suntem unul cu altul, împreună. Este și o vorbă în limba engleză „it takes a village to raise a child” (din eng. „este nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”). Cred că și aici, în momentul în care v-ați aplaudat unii pe alții, am recunoscut cu toții că povestea, probabil, a fiecărui absolvent de astăzi are în spate nu doar ani de muncă și învățătură, dar are în spate și înțelegere, răbdare, susținere de la familie, de la prieteni și colegi. Este un efort pe care îl facem împreună, solidari. E important să avem această energie și mesaj în drumul pe care îl pornim cu un alt elan din universitate.

În final, sigur, eu vă vorbesc în calitate de oficial european, vă spun că vom continua să finanțăm atât învățământul universitar, mobilitățile, îmi doresc ca Erasmus să existe și să fie o realitate pentru fiecare tânăr, pentru fiecare european și să nu mai am regiuni întregi în care, dacă întreb „cine a făcut Erasmus?” nimeni să nu ridice mâna. Dar important ar fi să vă dau, poate, un mesaj personal. Nu din calitate de oficial european. Eu am lucrat toată viața în domeniul fondurilor europene, pentru mine școala și meseria mea au fost definitorii. (Sunt) Fiica unei femei de serviciu și a unui șofer, toată viața îndrăgostită de școală. Am terminat un liceu teoretic în municipiul Brașov, am făcut universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, un masterat de Integrare Europeană și mi-am pus toată pasiunea, toată credința, în domeniul pe care am ales să îl studiez chiar și când am fost dezamăgită, chiar și când simțeam că aș renunța, când simțeam că aș pleca sau că a fost în zadar o mare parte din efortul meu. E important să păstrați nu doar amintirea motivației care v-a adus pe traseul educațional pe care l-ați parcurs în această universitate, ci căutați să vă reîntâlniți cu acest sentiment de fiecare dată în parcursul pe care îl veți avea. Asta, până la urmă, vă va ridica și vă va transforma.

Vă doresc mult, mult succes! Vă voi fi alături cu ce voi putea ca român prezent în Comisia Europeană și sunt absolut mândră de România, de Târgu Mureș, de Universitatea „George Emil Palade”, de fiecare dintre dumneavoastră.

A consemnat Lorena PINTILIE