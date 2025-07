Investiții peste investiții la nivelul comunei Stânceni

Vara fierbinte a anului 2025 găsește comuna Stânceni în plin proces de derulare a proiectelor de investiții despre care ne-a vorbit Ștefan Bicăjan, primarul comunei Stânceni.

Reporter: Ce proiecte importante aveți pe agenda acestui an la nivelul comunei Stânceni?

Ștefan Bicăjan: Vreau să încep cu proiectele care le avem pe fonduri europene. Avem pe PNRR, tocmai s-a eliberat autorizația de construire în 18.07.2025 pentru Înființarea serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate în localitatea Ciobotani, comuna Stânceni, proiect cu o valoare de 600.000 de euro. Suntem la etapa de licitație, sperăm că nu vor fi foarte multe contestații să putem da în lucru această investiție. După cum știm, termenele pentru PNRR ar fi 30 august 2026 și atunci termenul de execuție a acestui proiect ar fi 10 luni. Atunci e posibil să ne încadrăm ca termene pentru efectuarea acestei investiții. E o lucrare mult așteptată de locuitorii satului Ciobotani de peste 35 de ani, ca apoi să putem trece la asfaltările acestor drumuri, pentru că se circulă pe drumuri pietruite sau chiar mai rău de peste 35 de ani. Această investiție vizează doar satul Ciobotani. Vor fi 17 microstații inteligente. Este un proiect prin Ministerul Mediului, o lucrare benefică din punct de vedere al mediului. Au fost doar două comune în România cu astfel de proiecte. În ceea ce ne privește am avut punctaj bun pentru că suntem într-un parc natural, Defileul Mureșului Superior și SIT Natura 2000 și pe baza asta am avut punctajul mai mare și am putut să beneficiem de acest proiect. Aceste microstații nu au intervenții mari asupra mediului, solului, a diferitelor tipuri de fânețe, a apelor. Știm bine că trece râul Mureș prin satul respectiv și nu există o influența asupra, să zicem așa, unor poluări majore astfel încât să fie afectat acest parc.

Tot pe PNRR avem o lucrare începută din 2024, ”Modernizare și eficientizare energetică la Școala Gimnazială Stânceni”. Deja au fost făcute trei decontări la aceste lucrări. Suntem în lucru la acest proiect, lucrările acum avansează un pic mai bine pentru că este vacanță. În principiu sunt executate aproximativ 60% din lucrări. Urmează să se instaleze tot ce înseamnă iluminat inteligent și montarea noii centrale termice pentru încălzire, a noilor calorifere, țevi, practic tot ce înseamnă sistem nou de încălzire, unul mult mai eficient și mult mai util. Cam tot ce înseamnă exterior, s-a realizat în proporție de 90-95 %. Acum se lucrează foarte mult pe interior pentru că nu s-au suspendat cursurile în timpul anului școlar 2024-2025 și atunci am așteptat momentul să se elibereze un pic sălile de casă ca să putem interveni. Chiar zilele trecute am fost în vizită pentru o recepție parțială. Aici, dacă dă Domnul, fără mari probleme, pe când va începe anul școlar, 2025-2026, vom putea recepționa lucrarea. Tot legat de eficientizarea energetică, pentru punctaj am avut prinse în proiect și stațiile de încărcare electrice, în cazul în care vom avea microbuz electric pentru transport copii. Și aici suntem destul de avansați. Avem aprobările de la Electrica pentru avizul tehnic de racordare. Avem contractele pentru proiectare, avem deja oferte și urmează un contract pentru investiția ce face legătura de la transformator la stațiile de încărcare. Fundația aplasamentului care nu a fost inclusă în proiect este făcută din pavaj. E pregătită pentru montarea stațiilor de încărcare. Vor fi 4 stații, 3 de 22 kW și o stație cu putere de 60 kW. Acestea vor fi în amplasate în centrul comunei, lângă DN15. Cred că e singura stație oficială realizată prin fonduri europene care va fi de la Toplița până la Deda și Reghin.

Rep.: Cine va administra stația?

Ș.B.: Noi, primăria. Există posibilitatea să fie dată în gestiune la o firmă specializată. Stația va fi vizavi de Primărie și Căminul Cultural, cu acces direct din DN 15. În acea zonă vom mai avea încă de lucru, în acest loc în viitor va fi construit un parc pentru copii și un monument.

Rep.: Ce proiecte aveți din fonduri locale?

Ș.B.: Avem alocați din bugetul local în jur de 70.000 de euro pentru amenajare teren de sport cu gazon sintetic multifuncțional în satul Meștera. Aici, am emis autorizația de construire acum o lună, firma contractată lucrează cu toate echipele. E făcută deja fundația, se lucrează la împrejmuiri, urmează să se monteze gazonul. Se va face și o parcare autorizată. Să sperăm că în două săptămâni acest teren va fi funcțional, recepționat și dat în folosință. Vom avea pus la punct partea de acces, parcare, spații verzi astfel încât copilașii din satul Meștera să aibă după 35 de ani un loc unde să facă activități sportive extrem de necesare sănătății.

Din bugetul local avem în lucru un proiect contractat la care s-a emis certificatul de urbanism pentru obținerea autorizației pentru amenajare curte primărie în localitatea Stânceni. Avem prinși aici 80.000 de euro. Doresc foarte mult ca anul acesta această lucrare să fie finalizată pentru ca să avem și noi condiții normale de primire a cetățenilor sau a celor care au tangență cu activitatea Primăriei Stânceni. Știm bine că aici avem dispensarul, farmacia, avem şi Poliția, căminul cultural. Tot ce înseamnă pluvial este rezolvat, urmează doar amenajarea de suprafață. Se lucrează la proiect, la avizări și imediat, în momentul eliberării autorizației de construire să și demarăm lucrările. Dacă va fi o toamnă frumoasă, în septembrie, octombrie, noiembrie, dacă trebuie și în decembrie, sperăm să finalizăm această lucrare de amenajare.

Rep.: Care este situația infrastructurii stradale?

Ș.B.: Avem în lucru proiectul cu asfaltări, respectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Stânceni. Pe acest proiect am mers pe cele două sate, Stânceni și Meștera. Mai exact, în Stânceni, pe străzile unde avem introdusă apa și canalizarea, să venim definitiv cu stratul de asfalt ca să reducem cheltuielile cu întreținerea drumurilor pietruite. Aici suntem în faza de obținere a avizelor. Acestea sunt obținute în procent de 80-90%. Mai avem nevoie doar de avizul de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de la Mediu. Restul de avize sunt obținute deja și după ce vom avea toate avizele obținute și avizul CJ-ului vom putea emite autorizația de construire și să demarăm licitația pentru execuția lucrării. Avem prinsă suma de 300.000 de euro în prima etapă. Proiectul este de 600.000 de euro. Urmează să vedem cum vom sta cu finanțele și vom continua și în anul 2026 cu acest proiect. Este o lucrare multianuală, avem 12 străzi din satele Meștera si Stânceni. În Stânceni vin rezolvate aproape toate străzile care au rămas neasfaltate. În Meștera, sunt câteva străzi care efectiv nu ar deranja foarte mult dacă vom veni cu proiectul de apă-canal pe ”Anghel Saligny” unde suntem în fază de proiectare. Vom vedea care va fi finanțarea de la nivel național prin Programul „Anghel Saligny” pentru apă-canal în satul Meștera.

Rep.: Se pune un accent pe înfrumusețarea comunei. Ce lucrări aveți în acest sens?

Ș.B.: Concomitent, lucrăm cu angajații și utilajele noastre la reparații drumuri, la cosirea vegetației ierboase de pe domeniul public, curățarea de rigole, șanțuri. Continuăm cu amenajarea spațiilor verzi, cu înfrumusețarea comunei și amenajarea spațiilor de așteptare a autobuzelor.

Am insistat foarte mult în anul acesta cu tot ce înseamnă înfrumusețarea spațiului public. Sunt mici intervenții, fără investiții majore, care deja încep să schimbe aspectul comunei. Se știe bine faptul că suntem limitrofi cu DN15. Lucrăm și la iluminatul public, am făcut mici schimbări, în special la modul de aprindere și stingere, în sensul în care suntem pe senzori de lumină. De asemenea, facem mici prelungiri de rețea în zone unde nu a fost niciodată iluminat, în sensul că intervenim în zone care sunt mai retrase unde venim cu prelungire de rețea.

Nu în ultimul rând, am alocat și sume către culte. Vorbim de cele trei biserici ortodoxe și una catolică. Prin aceste sume alocate, fiecare biserică în fiecare an își mai continuă investițiile pentru amenajare curte, amenajare capelă, amenajare acces capelă, montare hidranți, investiții cu apă-canal pentru casa parohială, să fie condiții cât mai bune, atât pentru biserici, cât și pentru capelele care sunt în comună.

A consemnat Alin ZAHARIE