Mesajul Prof. Dr. Horațiu Suciu, Președintele Senatului UMSFT, pentru absolvenți: „Elita unei societăți nu este cea care urcă pe podiumuri, ci cea care rămâne verticală atunci când societatea se clatină”

La finalul unei etape importante din viața studenților, cu ocazia ceremoniei de absolvire, Prof. univ. dr. Horațiu Suciu, președintele Senatului Universității, le-a transmis un mesaj emoționant și sincer tinerilor absolvenți. În cuvinte simple, dar pline de înțeles, el a vorbit despre responsabilitate, implicare și despre rolul fiecărui profesionist de a aduce plus valoare în tot ceea ce face. A fost un îndemn la curaj, modestie și respect față de oameni și față de meseria aleasă.

„Astăzi este o zi a bucuriei și speranței. Este ziua în care o generație nouă de profesioniști pășește cu încredere într-o lume complexă, provocatoare, dar plină de oportunități. Este o zi în care ne oprim pentru a celebra munca voastră, eforturile constante, nopțile nedormite, sacrificiile și determinarea care v-au adus aici. În calitatea mea de președinte al Senatului Universitar îmi revine onoarea și responsabilitatea de a vă transmite un mesaj care să vă rămână în minte și sper eu, în suflet. Tema pe care o abordez astăzi este una fundamentală pentru viitorul vostru profesional și uman. Plus valoarea și ceea ce înseamnă a aduce constant o contribuție reală în societate. Plus valoarea nu este doar un concept economic sau o expresie academică. În sens profund, ea înseamnă să fii mai mult decât o simplă prezență într-un sistem. Înseamnă să adaugi calitate, sens și impact în tot ceea ce faci. În profesie, în comunitate, în relațiile interumane. Pentru voi, viitori medici, farmaciști, ingineri, economiști, informaticieni, biologi, juriști, profesori sau cercetători, plus valoarea este cheia distincției dintre a fi un profesionist competent și a fi un profesionist cu vocație. Să aduci plus valoare înseamnă să tratezi bolnavul și nu boala, să proiectezi soluții sustenabile, nu doar sisteme funcționale. Să înveți continuu, nu doar să aplici ce ai învățat. Să fii empatic, nu doar eficient. Să pui întrebări, nu doar să răspunzi. Este ușor să te integrezi în reguli. Este greu, dar este esențial să le depășești cu sens. Universitatea are o misiune care depășește formarea profesională. Ea formează elite și aici nu vorbesc despre privilegii sau distanțare față de ceilalți, ci despre responsabilitate. Elita unei societăți nu este cea care urcă pe podiumuri, ci cea care rămâne verticală atunci când societatea se clatină. Într-o lume marcată de incertitudini, polarizare și superficialitate, elitele au obligația de a fi repere de stabilitate și integritate. Medicul, atunci când sistemul se confruntă cu crize, trebuie să fie vocea rațiunii și a empatiei. Profesorul, într-o societate grăbită, trebuie să rămână apărătorul gândirii critice. Economistul în vremuri de instabilitate trebuie să caute echilibru și sustenabilitate. Inginerul, în era automatizării trebuie să pună omul în centrul inovației. Juristul, într-o societate tot mai fragmentată trebuie să rămână lucid, ferm și să apere dreptatea, echitatea și legalitatea. Îmi doresc să nu credeți că diploma voastră este doar o garanție a reușitei individuale. Este în același timp un contract moral cu societatea, pentru că investiția pe care România a făcut-o în educația voastră direct sau indirect, cere o întoarcere sub forma serviciului, a implicării și a solidarității. Fie că lucrați în spitale, în laboratoare, în firme, în universități sau în start-up-uri, fiți conectați la realitățile societății. Nu vă izolați în turnuri de fildeș. Mergeți în comunități, vorbiți cu oamenii, înțelegeți nevoile lor, fiți acolo unde este nevoie de voi, pentru că cunoștințele fără implicare sunt sterile. Avem nevoie de voi nu doar ca specialiști, ci ca cetățeni activi. Ca oameni care știu să ofere și altora din timpul, priceperea și generozitatea lor. Dragi absolvenți, pe drumul vostru veți întâlni obstacole, tentații, compromisuri. Nu vă cer să fiți perfecți, nimeni nu este. Vă cer însă să nu uitați valorile fundamentale, cele care nu se negociază și cu care ați plecat de la această Universitate. Adevărul, chiar și atunci când este incomod. Demnitatea profesională chiar și atunci când este greu de susținut. Compasiunea, chiar și în cele mai tensionate momente. Rigoarea științifică, într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât dovezile. Să aduceți plus valoare nu înseamnă să faceți doar lucruri mari, ci să faceți lucruri simple bine, cu seriozitate și cu sens. Astăzi închideți o etapă, dar mâine începeți alta, mult mai provocatoare. Nu vă temeți, sunteți pregătiți, nu pentru că știți totul, ci pentru că ați învățat cum să învățați, cum să gândiți critic, cum să lucrați cu și pentru oameni. Păstrați legătura cu Universitatea voastră. Nu uitați că acest loc a fost, este și va rămâne un reper de formare, de echilibru și de valori. Vă doresc curaj, înțelepciune și reziliență. Să nu vă pierdeți niciodată curiozitatea, umanitatea și capacitatea de a aduce în fiecare zi plus valoare în tot ceea ce faceți. Felicitări vouă, familiilor voastre și tuturor celor care v-au fost alături. Drum bun, colegi! România are nevoie de voi. Lumea are nevoie de voi. Succes tuturor!”, a declarat Prof. univ. dr. Horațiu Suciu, președintele senatului Universității.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto: Lorena PINTILIE