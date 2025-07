CSM Târgu Mureș a semnat cu un nou jucător american

CSM Târgu Mureș își întărește lotul de baschet masculin cu un jucător nou. Americanul Trey Sampson, în vârstă de 24 de ani, vine de la campioana Azerbaidjanului, BK Sabah Baku. În sezonul trecut, Sampson a avut medii de 12 puncte, patru recuperări și două pase decisive pe meci. Înainte de experiența din Azerbaidjan, baschetbalistul a evoluat în Elveția, la Lugano Tigers. Acolo a impresionat prin cele 27 de partide jucate în care a avut medii de 21,4 puncte, 7,1 recuperări și 3,2 pase decisive pe meci.

Trey Sampson joacă pe poziția 4 și are o înălțime de 206 cm. Conducerea clubului mureșean se arată încrezătoare că acesta va aduce un plus echipei în noul sezon.

„Ne-am dorit un jucător atletic, care să se potrivească stilului nostru de joc și care să poată apăra mai multe poziții. Pe lângă asta, Trey este un superatlet, are simțul recuperărilor și o bună viziune asupra jocului. În plus, are doar 24 de ani, poate fi dezvoltat și poate duce sarcini mari, ceea ce este esențial. A dominat campionatul Elveției în urmă cu două sezoane, dar anul trecut a demonstrat că se descurcă excelent și într-un sistem de echipă, nu doar individual – și a câștigat finala campionatului cu echipa sa. În plus, este un jucător flămând de reușite și sper că va schimba radical posibilitățile noastre în apărare și în lupta sub panou”, a declarat pentru pagina CSM Târgu Mureș, Faragó Péter, antrenorul echipei.

(D.C.)