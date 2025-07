FOTO: Festivalul Sighișoara Medievală 2025. Cavaleri, domnițe și intelectuali

Festivalul Sighișoara Medievală, ajuns la ediția cu numărul 30, a început vineri după-masă cu o conferință organizată în clădirea primăriei și a continuat cu parada și deschiderea oficială a festivalului, de la ora 19:30, la scena din piața mare a cetății.

Am ajuns în Sighișoara pe la ora 16:00, am coborât din mașină, am pornit spre Turnul cu Ceas, dar nici nu am ajuns bine la poalele cetății, în zona cu mâncare – food court-ul festivalului, că a venit o ploaie în rafale. Nu te bucuri când te prinde ploaia pe nepusă masă nici în timpul liber, cu atât mai puțin dacă ești cu treabă, totuși, nu a ținut mult și s-a mai răcorit puțin.

Am ajuns la țanc să prind, de la ora 17:00, conferință de deschidere, susținută de dr. Nicolae Teșculă, directorul Muzeului de Istorie Sighișoara, „Sighișoara Medievală la cea de-a XXX-a ediție”, urmată de prelegerea istoricului Adinel Dinca (prof. univ. dr.) – „Intelectualii Sighişoarei în Evul Mediu”.

Nicolae Teșculă a trecut în revistă edițiile festivalului care a debutat în anul 1992, apoi i-a oferit cuvântul domnului Aurelian Bădulescu, implicat în organizarea tuturor celor 30 de ediții.

„Avem și o surpriză, printre noi se găsește un domn care a participat la toate cele 30 de ediții. A fost implicat în fiecare ediție, în tot ceea ce înseamnă organizare. Sunt lucruri care nu sunt vizibile publicului, dar în spate este foarte-foarte multă muncă de organizare. Este vorba despre domnul Aurelian Bădulescu, inspector protecție civilă în cadrul Municipiului Sighișoara”, a spus Nicolae Teșculă.

„Începând cu ediția a treia, primăria era asaltată cu telefoane, nu exista mass-media de astăzi, când se ține, unde se ține, ce program este, cum este. Amploarea festivalului a crescut după a 3-a a patra ediție. (…) Sunt și eu implicat, poate chiar cu rol determinant, în acest concept de desfășurare a festivalului, în care cetatea și strada Școlii sunt locurile principale de festival și de activități comerciale, iar partea de jos este partea de alimentație publică. Am și greșit la un moment dat, când scena a fost nu ca și acuma. A fost orientată lângă Casa cu Cerb și culoarele de acces spre Muzeu erau blocate. Am corectat eroarea și de atunci scena este la locul de acum”, a povestit Aurelian Bădulescu, angajat al Primăriei Sighișoara. Acesta a mai spus că își dorește să fie reluate în calcul 2 idei: inițierea unui fond de donații pentru reparații și amplasarea unui monument dedicat istoriei festivalului.

Două familii școlite care au condus Sighișoara în Evul Mediu

Istoricul Adinel Dinca a vorbit despre rolul educației în comunitățile sașilor din Transilvania, în prima parte a conferinței, utilizând câteva exemple individuale pentru a creiona o imagine de ansamblu. În partea a doua, a vorbit despre două familii marcante în istoria Sighișoarei, care au dat primari și preoți parohi.

„E un subiect mai degrabă de nișă, dar e un subiect care m-a apropiat de Sighișoara, pentru că Sighișoara păstrează, oarecum ascunsă la vedere, una dintre cele mai valoroase, cele mai impresionante biblioteci, unul dintre cele mai importante patrimonii de tip librar care se păstrează în România în momentul de față. Este vorba despre un patrimoniu cu valoare europeană”, a spus istoricul.

„Mi se pare că facem un act de onoare evocând tradițiile culturale, intelectuale ale Sighișoarei în acest moment. Deși subiectul în sine nu ține neapărat de artă, nu ține neapărat de evocarea unor episoade care se întâmplă în mod frecvent cu cavaleri, cu reconstituiri de scene de violență și așa mai departe – poate ar trebui să înțelegem că evul mediu reprezintă și altceva nu numai reînscenări ale unor acte de vitejie, mai mult sau mai puțin reale. Mi se pare foarte important să vorbim și despre oameni, să vorbim despre indivizi care au trăit, care au creat, care au avut o voce mai mult sau mai puțin sonoră”, a mai spus Adinel Dinca.

„Dacă producția scrisă a așezărilor săsești indică o anumită naivitate și nesiguranță până la mijlocul secolului al XIV-lea, până la 1350, aproape brusc, după 1360-1370, surprindem pretutindeni în lumea săsească expresii din ce în ce mai rafinate ale utilizării cuvântului scris. Documente, registre, instrumente notariale, tratate de drept, de teologie, colecții de predici – toate aduse de studenți sau scrise local de studenți, în urma peregrinărilor lor prin străinătate. Universități nu existau în Transilvania, nu existau nici în cuprinsul regatului medieval al Ungariei. (…) Și atunci singura modalitate de urmare a unei școli înalte era călătoria în străinătate. Extrem de importantă a fost apariția, fondarea universităților central-europene, la Praga, Viena și Cracovia, mai ales universitatea din Viena”, a explicat istoricul.

Adinel Dinca a mai menționat că potrivit documentelor descoperite și studiate, „între 1402 și 1520 studiază în universitățile europene 95 de studenți din Sighișoara.” Istoricul a precizat că e posibil ca numărul real să fie mai mare.

În ultima partea a prelegerii, a vorbit despre familiile Polnar/Polner și Kalmisch/Kalmusch/Kolmisch/Kalmus. Grafia numelor de familie variază în documentele epocii. Potrivit istoricului, ascensiunea socială a acestor familii a fost posibilă datorită educației. De exemplu, frații Marcus Polnar și Michael Polner au studiat la Viena și Padova. Marcus a fost preot paroh în Sighișoara în perioada 1500-1506, iar Michael primar al Sighișoarei (1483-1486, 1491-1495) și jude regal. Fii ai primarului Polner au ajuns, de asemenea, primari sau preoți parohi și chiar secretari regali.

În aceeași perioada s-au remarcat și reprezentanții familiei Kalmish, 3 frați, de asemenea cu studii „în străinatate”, la Viena sau Cracovia, ajunși membri ai consiliului orășenesc, preot paroh al Sighișoarei și vice-primar.

În final, istoricul a vorbit despre piatra de mormânt a preotului paroh Stephanus Kolmish, din Biserica din Deal. Aceasta se remarcă prin faptul că preotul este reprezentat având o carte mare, drept pernă, sub cap, și ținând în mâini alte două cărți.

Premii pentru elevele cu cele mai bune rezultate la examene

Puțin după ora 19:00, am mers în Piața Muzeului, în așteptarea paradei de deschidere, apoi am încercat să îmi găsesc un loc prin mulțumea de turiști și participanți la festival, pentru a fotografia deschiderea oficială.

După discursul primarului Municipiului Sighișoara, au fost invitate pe scenă, pentru a fi premiate, elevele care au obținut cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„Să continuăm tradiția, domnule primar, să înmânăm aplauze și felicitări, așa cum o facem în fiecare an elevilor care au luat cea mai mare notăm la Bacalaureat și cea mai mare notă la Evaluarea Națională. Să-i chemăm în scenă. Cea mai mare notă la Bacalaureat: Bianca Lazăr! Și cea mai mare notă la Evaluarea Națională: Ilinca Olariu”, a anunțat prezentatorul Dan Negru.

„De la un an la altul ne dăm interesul ca Festivalul Sighișoara Medievală să fie mai atractiv pentru toată lumea. Ne dorim ca acest eveniment să se adreseze fiecărei persoane, indiferent de vârstă. Sunt convins că în întreaga cetate veți găsi activități atractive pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă temeți să descoperiți sau să redescoperiți străzile cetății medievale”, le-a transmis spectatorilor, primarul Iulian Sîrbu.

Evenimentul a continuat cu două concerte de folk: Adrian Ivanițchi, Vasile Șeicaru și cu un spectacol al trupei Mercenarii din Asserculis.