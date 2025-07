FOTO – Autostrada Unirii: Șantierul „se mișcă”, dar birocrația îl mai ține pe loc

Într-o țară europeană în care lipsa infrastructurii rutiere moderne continuă să frâneze dezvoltarea economică și conectivitatea regională, proiectele de autostrăzi rămân subiecte de interes public, dar și de scepticism. România, deși membră a Uniunii Europene de aproape două decenii, se confruntă în continuare cu întârzieri cronice în implementarea marilor lucrări de infrastructură rutieră. Un exemplu, de asemenea, natură îl reprezintă Autostrada A8, numită și „Autostrada Unirii”, o promisiune veche ce ar trebui să unească Transilvania de Moldova, dar care avansează în ritmul complicat al birocrației, autorizațiilor întârziate și al unui calendar de lucrări supus permanent hazardului politic și administrativ.

Mureșul intră pe autostradă. Șantier deschis și speranțe reale?

Totuși, județul Mureș pare să prindă, în sfârșit, conturul unei autostrăzi reale, nu doar proiectate pe hârtie. Lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, în lungime de 24,4 kilometri, a intrat efectiv în șantier în luna mai 2025, după un an și trei luni de la semnarea contractului de execuție, un proiect eligibil pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Constructorul, compania turcească Nurol, a reușit să mobilizeze peste 600 de muncitori și aproximativ 200 de utilaje deja active pe teren. Ritmul intens de lucru și logistica utilizată dau speranțe că acest tronson ar putea fi dat în trafic iarna anului 2026, luna decembrie, un termen ambițios, dar nu imposibil, dacă birocrația nu va produce noi întârzieri.

Lotul este impresionant nu doar prin lungime, ci și prin complexitatea tehnică: 36 de poduri și pasaje, două ecoducte pentru fauna sălbatică, un centru de întreținere modern și o conexiune vitală la Autostrada A3, în proximitatea localității Acățari.

Lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, un tronson tehnic și ambițios

În ciuda întârzierilor birocratice, lucrările începute cu două luni în urmă merg în direcția cea bună. Din data de 15 mai, din momentul primirii ordinului de începere a lucrărilor până în prezent, compania turcească Nurol a reușit să avanseze în proporție de 13% cu lucrările.

„Este un lot foarte complex, mai ales că avem de făcut o legătură cu o autostradă în trafic (n.a. dată în folosință deja – Autostrada A3), legătură aflată în spatele localității Gheorghe Doja”, a declarat, într-un scurt interviu acordat cotidianului Zi de Zi, managerul de proiect, Gokhan Cinar.

Vremea rea ține lucrările pe loc

Managerul de proiect ne-a oferit o imagine detaliată asupra complexității proiectului, a elementelor de infrastructură implicate și a dificultăților apărute pe teren. Acesta a evidențiat atât amploarea lucrărilor, cât și obstacolele naturale ce pot influența desfășurarea activităților, precum nivelul apropriat de suprafață al pânzei freatice și condițiile meteorologice.

„În proiect sunt 26 de poduri, 96 de podețe și un total de 22 de kilometri de autostradă plus legătura de 2,400 kilometri care sunt încadrați tot în regim de autostradă. Avem numeroase lucrări hidrotehnice de apărare de mal, având în vedere că Valea Nirajului este o zonă inundabilă. Credem că un lucru care ne va încurca, să spun așa, este vremea, ploile să fim mai exacți. Principala problemă pe care am sesizat-o deja este apa. Nivelul hidrostatic este foarte ridicat, iar asta ne poate încetini ritmul lucrărilor. De altfel, aș putea spune că nu este un proiect foarte complicat. În afara conexiunii cu A3, care va lua destul de mult timp, pot spune că nu este un proiect foarte solicitant. Dar da, dacă e să revin, vremea va fi un factor foarte important. Plănuim să continuăm cu lucrările chiar și în lunile reci, octombrie, noiembrie, poate chiar și decembrie, mai ales dacă nu va ploua în acea perioadă. Am avut deja un început de vară foarte ploios, undeva la cinci săptămâni de ploaie de când am început lucrările, iar acest lucru ne-a ținut pe loc mai mult decât ne doaream. Terenul fiind foarte argilos, absoarbe și ține apa ca într-un vas, iar după două-trei zile de ploi nu poți munci la capacitatea dorită”, a explicat Gokhan Cinar.

Pentru a evidenția progresul concret al lucrărilor și mobilizarea resurselor în teren, managerul a detaliat etapele deja parcurse în construcția Autostrăzii Unirii. De la decopertarea stratului vegetal și exploatarea gropilor de împrumut, până la realizarea lucrărilor de stabilizare a solului și demararea execuției fundațiilor pentru structurile majore, proiectul avansează într-un ritm alert.

„Am început excavațiile de-a lungul lotului pentru decopertarea stratului vegetal, continuând apoi cu excavarea așa-numitelor „gropi de împrumut” de unde colectăm material (sol/pământ) pe care să îl folosim apoi pentru nivelarea terenului, acolo unde este nevoie, am stabilizat solul cu diferiți lianți care conțin cimenți, iar pentru structurile podurilor am început să facem piloții forați (n.a. coloanele acelea de beton armat). Avem patru echipe care „atacă” deja nouă structuri din 36. Totodată, ne ocupăm deja și de coloanele din material granulat, adică niște îmbunătățiri în zonele unde trebuie să drenăm apa. Avem 10 utilaje care se ocupă efectiv de acest lucru: forează la o adâncime de aproximativ patru metri niște coloane care mai apoi vor fi umplute cu material granulat tasat pentru stabilizarea terenului. Vorbim aici de utilaje de 60 de tone care sunt extrem de greu de transportat și de mobilizat rapid dintr-o parte în alta. Aproape toți cei 24 de kilometri sunt acoperiți de echipe care muncesc cu aceste utilaje de forare și tasare a materialului granulat, aproximativ 70% din zona de șantier e ocupată de echipele în lucru”, a continuat Gokhan Cinar.

600 de muncitori și 200 de utilaje deja pe teren

Acesta a mai subliniat amploarea mobilizării logistice și umane din zona șantierului.

„De asemenea, în zona șantierului mai avem și trei stații de beton și două de asfalt care urmează să fie puse în funcțiune cât de repede. Iarăși, ceea ce ați văzut la intrarea în camp (n.a. zona administrativă de birouri aflată la mijlocul șantierului) este platforma unde se vor construi grinzile pentru poduri, cofraje mobile și așa mai departe. De luna viitoare va fi pusă și acea stație în funcțiune. Deja avem undeva la 40% din elementele pentru podețele prefabricate, iar 20% din lucrările pentru construirea podețelor propriu-zise sunt începute. 40% din tot ceea ce înseamnă coloană armată o avem deja aprovizionată în șantier. Astfel că, dacă ar fi să facem o comparație cu alte proiecte asemănătoare, putem spune că ne-am mișcat repede și că am avansat considerabil cu lucrările într-un timp atât de scurt. Aici nu vorbesc despre excavatoare, cuve, autocamioane și alte autoutilitare de mari dimensiuni, care se află în șantier, ci vorbesc despre lucrurile palpabile pe care le-am realizat deja (decopertare, umplere a solului, drenare, umplere cu material granulat, tasarea solului). Avem peste 100 de autocamioane, aproximativ 50 de excavatoare, 15 buldozere și o echipă de aproximativ 600 de persoane”, a încheiat managerul de proiect, Gokhan Cinar.

Cum stă treaba cu restul loturilor?

Următorul segment al autostrăzii, Miercurea Nirajului – Sărățeni (lotul 1B), are o lungime de 23,4 kilometri și a fost atribuit în mai 2025 asocierii Özal­tin İnşaat – Infravis SRL, cu o valoare de aproape 3 miliarde de lei. Proiectarea urmează să înceapă pe 15 septembrie 2025, iar execuția lucrărilor este prevăzută să demareze în martie 2026, cu un termen estimativ de finalizare spre sfârșitul anului 2027. Acest tronson va include două tuneluri bidirecționale, de 740 și 330 de metri, două ecoducte și nu mai puțin de 36 de structuri de tip pasaj și pod, confirmând dificultatea de execuție într-un teren accidentat și ecologic sensibil.

Lotul Sărățeni – Joseni (1C), în lungime de 32,4 kilometri, a intrat în proiectare în 2025 și va intra în faza de execuție în cursul anului 2026, urmând să fie finalizat abia după 40 de luni de muncă, cel mai probabil în 2029. Tronsonul Joseni – Ditrău (1D), cu o lungime de 14,4 kilometri, are deja un constructor desemnat, Danlin XXL, iar lucrările vor începe imediat după proiectare, cu o durată estimată de execuție de doi ani. Mai departe, lotul Ditrău – Grințieș (2A), cu o lungime de 37,9 kilometri și o valoare de peste 6 miliarde de lei, urmează același parcurs: 14 luni de proiectare, apoi 40 luni de execuție. Lotul Grințieș – Pipirig (2B) este încă în etapa de evaluare a ofertelor, iar segmentul Pipirig – Leghin (2C), în lungime de 19,3 kilometri, a fost deja contractat și va intra în execuție după finalizarea fazei de proiectare, estimată la un an.

Autostrada A8, între progres concret și licitații întârziate

În contextul mai larg al autostrăzii A8, care ar trebui să lege Târgu Mureș de Iași și mai departe de granița cu Republica Moldova la Ungheni, doar 137 din cei 305 kilometri planificați sunt, la ora actuală, în faze concrete de proiectare sau execuție, potrivit site-ului 130km.ro. Restul de 167 kilometri sunt încă în licitație. Segmentul montan, ce traversează județele Mureș, Harghita și Neamț, este împărțit în șase loturi distincte, dintre care patru sunt deja contractate.

Dincolo de cifre, termene și denumiri tehnice, întrebarea fundamentală rămâne: poate România să-și construiască infrastructura vitală într-un ritm care să țină pasul cu așteptările cetățenilor și cu standardele europene? Cazul Mureșului este ilustrativ: o regiune dinamică, cu potențial economic și turistic, dar care suferă încă din cauza lipsei unor legături rutiere rapide și sigure cu restul țării. Dacă ritmul birocratic actual se menține și autoritățile nu avansează cu avizele și licitațiile, este puțin probabil ca, până la sfârșitul deceniului, mureșenii să poată merge pe autostradă spre Moldova fără a fi nevoiți să treacă prin ambuteiaje, drumuri naționale înguste sau șantiere.

Text & foto: Lorena PINTILIE