Tabăra ecologică ”Natură și Biodiversitate”, activități practice și educative în slujba protecției naturii

Asociația Cleanwood CO2, în parteneriat cu Colegiul „Petru Maior” Reghin derulează în perioada iunie 2024-decembrie 2025 proiectul „Educația pentru mediu și școli sustenabile” finanţat din Fondul pentru mediu în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului“. Proiectul se desfășoară în municipiul Reghin, județul Mureș și se adresează unui număr minim de 675 de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, cu vârste între 6 și 18 ani, repartizați în trei grupe de vârstă.

„Proiectul „Educația pentru mediu și școli sustenabile” se axează pe dezvoltarea conștiinței civice de mediu în rândul elevilor din învățământul preuniversitar. Acesta își propune să creeze un comportament durabil și responsabil față de mediul înconjurător, bazat pe educarea timpurie și pe implicarea activă a elevilor în activități concrete de protecție a naturii. Prin activități educative și practice, cum ar fi seminare, ateliere creative, acțiuni de împădurire și crearea unui spațiu educațional în aer liber, proiectul urmărește să aducă o schimbare durabilă în modul în care tinerii percep și interacționează cu mediul înconjurător”, au precizat reprezentanții Asociația Cleanwood CO2.

Tabăra ecologică ”Natură și Biodiversitate”

Una din etapele proiectului a constituit-o tabăra ecologică ”Natură și Biodiversitate” găzduită în perioada 12-13 iulie de Băile Tușnad.

Tabăra Ecologică Băile Tușnad a oferit elevilor oportunitatea de a participa la activități practice și educative menite să evidențieze rolul fiecăruia în protecția naturii. Problemele de mediu abordate au fost protecția ariilor naturale, poluarea apelor și conservarea biodiversității.

„Prima zi a fost una de cunoaștere prin jocuri care au pus în evidență o serie de activități de apropiere și conectare, jocuri care au ajutat la formarea echipelor pentru a doua parte a zilei. În prima zi au fost 3 echipe cu care ne-am îndreptat în pădure, unde am avut posibilitatea să ne conectăm cu zona naturală Băile Tușnad. Am explorat o serie de jocuri de echipă în mediu natural, lipsiți de tehnologie, doar înconjurați de copaci imensi și natura înconjurătoare. Un joc plin de provocări în prima zi a fost „Bușteanul”. Un element pe cât de simplu, pe atât de plin de provocări! Este un foarte bun exercițiu de comunicare și coordonare pentru grup. Provocarea: câte secunde poate să rămână un grup pe un buștean mișcător, fără să se dezechilibreze? În ce ordine și în ce ritm vor urca curajoșii participanți pe buștean? Cine va asigura stabilitatea? Din câte încercări vor reuși? Ziua 2 în tabără am explorat Rezervația Naturală Piatra Șoimilor, acompaniați de biologul Zoltán Benkő, care ne-a ghidat. Ne-a arătat cum arată o pădure naturală, cu multe specii de arbori care trăiesc împreună, spre deosebire de cele artificiale, cu un singur tip de copac, mai vulnerabile și mai puțin diverse. A început cu a ne povesti despre specia locală de pinul silvestru, care este specifică în Băile Tușnad, specie autohtonă care preferă solurile acide și clima răcoroasă, exact cum e în zona Harghita”, au transmis organizatorii care au concluzionat activitățile taberei ca fiind ”o experiență valoroasă care a adus tinerii mai aproape de natură și i-a responsabilizat în privința protejării mediului înconjurător”.

Feedback pozitiv din partea Colegiului „Petru Maior”

„Tabăra ecologică de la Tușnad a fost despre grija pentru natură, cooperare, empatie, muncă în echipă, depășirea limitelor, dezvoltare personală, bune practici de conservare a biodiversității în conviețuirea cu ursul și multe altele. Drumeția în Rezevația ,,Piatra Șoimilor” Tușnad, activitățile la înălțime din pădure, focul de tabără sub acoperișul munților împăduriți, au creat amintiri de neuitat și experiențe inedite elevilor și profesorilor participanți. Mulțumim Asociației Cleanwood Tg.Mureș și instructorilor de la Trustbuilding Tușnad pentru oportunitate!”, a declarat prof. Alina Dan, Colegiul ”Petru Maior”, partener în cadrul proiectului „Educația pentru mediu și școli sustenabile”.

