FOTO/VIDEO – Magie, râsete și mister în inima cetății. O zi de poveste la Festivalul Sighișoara Medievală

Ajunsă în după-masa zile de sâmbătă, în Sighișoara, după o călătorie pe două roți încinsă de soarele arzător, cu un rucsac în spate, un aparat de fotografiat și câțiva prieteni alături, am simțit că am intrat printr-un portal care ducea spre desenele Disney de altă dată.

Festivalul Sighișoara Medievală, ajuns la cea de-a 30-a ediție, a fost mai mult decât un festival. A fost o călătorie în timp, o poveste vie, spusă printre ziduri vechi de secole, între ulițe pietruite, pe sub Turnul cu Ceas, locuri care parcă au reînviat sub pașii miilor de vizitatori costumați, unii în cavaleri și domnițe, alții doar cu inima plină de… copilărie.

După cum am menționat edja, eu am fost prezentă sâmbătă, 26 iulie, ziua în care Cetatea a fremătat cel mai tare. Atmosfera? Electrică. Am simțit din prima clipă că mă aflu într-un loc aparte, unde realitatea se amestecă cu legenda, unde zgomotul pașilor e acoperit de clinchetul săbiilor și râsul sincer al copiilor. Aveam să aflu că dragonii există, că domnițele au revenit printre zidurile cetății, iar că scutierii și cavalerii din basmele copilăriei încă se luptă cu vrăjitoare, salvează prințese de balauri și revin învingători acasă.

Scutierii de Muhlbach și primul pas în poveste

La ora 16:00 zarva se ridicase deja în aer. Scutierii și Domnițele de Muhlbach au deschis spectacolul cu o prezentare de lupte istorice. A fost primul moment în care m-am simțit ca într-un film istoric cu buget mare, dar trăit pe viu. Costumele care adiau în briza timidă, bătăile de săbii care răsunau până în vârful Turnului cu Ceas, iar domnițele, elegante și zâmbitoare, au adus un echilibru grațios acestui început războinic.

O fetiță de lângă mine, cu o coroniță de flori împletită în păr și cu o înghețată care se topea ușor pe mâna sa micuță, i-a spus mamei sale: „Uite, mami, e ca la desene!”. Și chiar așa era! Doar că nimic nu era animat. Totul era viu.

Mercenarii din Asserculis: teatrul care te face să uiți în ce secol ești

La 17:30, Piața Cetății s-a transformat într-o scenă improvizată, unde trupa Mercenarii din Asserculis a oferit probabil cel mai savuros moment al zilei: spectacolul de commedia dell’arte „Iubirea este complicată”.

Spun fără ezitare, am râs cu gura până la urechi. Și nu doar eu. Copii, adolescenți, părinți, bunici, toți am fost prinși într-un vârtej de situații comice, dialoguri savuroase și expresii exagerate cum doar în teatrul italian de secol XV poți vedea. Actorii au fost carismatici, implicați și incredibil de expresivi. Au știut exact cum să se joace cu publicul, iar publicul le-a răspuns pe măsură, cu aplauze și râsete din tot sufletul.

La ora 19:00, același grup a prezentat un moment de dansuri și „modă” medievală feminină. Domnițele din Asserculis au adus un aer de rafinament care a completat perfect energia lor de mai devreme. Rochii lungi, culori regale și gesturi grațioase, dar și straie simple, ale femeilor de rând, îmbinate cu luditatea savuroasă a fetelor care au reprezentat, de această dată, țărăncuțele festivalului, au completat tabloul prins în mișcare. Mi s-a părut fascinant modul în care au reușit să redea nu doar mișcările dansurilor de curte, ci și eleganța unei epoci în care gestul unei mâini putea valora cât o scrisoare de dragoste. Totodată, a fost prezentată și bucuria femeilor de rând în zi de sărbătoare, care, în straie simple și practice, s-au alăturat dansurilor „de la curtea” nobilimii.

Concertul Juliei Shevel: o pauză de frumusețe și lumină

Puțin mai târziu, când soarele cobora încet spre zidurile cetății, în fața Turnului cu Ceas s-a auzit vocea clară, melancolică și puternică a cântăreței ucrainence Julia Shevel. A fost, pentru mine, momentul de respiro, în care toți cei prezenți s-au oprit, cel puțin pentru o clipă, pentru a admira frumosul glas al vocalistei.

Artista a cântat un repertoriu de muzică laică, dar fiecare melodie părea că plutește în aerul fierbinte al amurgului, atingând fiecare piatră, fiecare inimă. Publicul a tăcut. A ascultat. S-a lăsat purtat. A fost un moment rar, de tăcere și frumusețe, într-o zi plină de forfotă. Și, deși nu am înțeles toate versurile, unele în ucraineană, altele în latină sau italiană veche, le-am simțit. Iar asta spune totul.

Culoare, praf de stele și războinici în întuneric

Seara a continuat cu mai multe momente spectaculoase, de la dueluri între străjeri, la jonglerii cu foc, până la concertul Vița de Vie, care a adus o notă modernă într-un cadru atemporal. Piața Cetății a devenit un amfiteatru sub cerul liber, cu muzică, lumini și un public viu, implicat, plin de entuziasm.

Dar nimic nu m-a marcat mai tare decât imaginea unor copii obosiți, trecuți printr-o zi toridă de vară, cu fețele murdare de praf de la atât de multe lupte închipuite, dar cu ochii strălucind, alergând după Mercenarii din Asserculis, strigând: „Mai faceți o piesă, vă rugăm!”. Acei copii, în miezul cetății, au fost dovada vie că acest festival nu este doar un spectacol. Este o punte între lumi, între generații, între vremuri.

Cetatea încă locuită nu este doar un decor. Este un personaj viu. Și în acea zi, m-am simțit și eu parte din povestea ei. Am râs, am dansat, am fost emoționată, am privit. Am trăit. Iar la final, când am ieșit din cetate, parcă am trecut din nou printr-o poartă a timpului. Doar că de data asta, am luat cu mine o amintire pe care nu o voi uita curând.

Text & foto: Lorena PINTILIE