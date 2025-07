ASA Târgu Mureș aproape de debutul în Liga 2. „De acum reprezentăm Târgu Mureșul”

Conducerea AFC ASA Târgu Mureș, participantă în Liga 2 – Casa Pariurilor, a discutat marți, 29 iulie, cu presa într-o conferință premergătoare începerii campionatului. Au fost prezenți Liviu Muruțan, președintele clubului, Sorin Drumbrăvean, team manager, Eusebiu Tudor, antrenor principal, și câțiva membrii ai echipei.

„Suntem într-o perioadă de reorganizare, suntem la început de drum și din aceste motive am prioritizat activitățile pe care le-am desfășurat în ultima perioadă în cadrul clubului. Au fost lucruri mult mai importante de rezolvat și de pus la punct ca să putem începe cu bine debutul de campionat. Am dorit să facem și acest pas, anume să venim cu informații publice”, a transmis președintele clubului.

Apoi a preluat cuvântul Eusebiu Tudor, antrenorul principal al echipei: „Doresc să îmi exprim și eu plăcerea pentru faptul că astăzi ne putem afla azi aici în fața dumneavoastră la începutul unui nou sezon, reprezentând echipa orașului Târgu Mureș. Până acum am reprezentat județul Mureș, acum reprezentăm orașul. Pentru noi acest lucru este o mare responsabilitate și ne bucurăm că, în sfârșit, fotbalul a ajuns să fie reprezentat și la nivelul Ligii 2 aici, în Mureș. Dacă vara trecută am participat la emisiuni tot aici în oraș și eram ca reprezentant al județului Mureș, acum ne face plăcere să avem șansa și onoarea de a juca în oraș și, sperăm, cu rezultate bune, după pauza care a fost – 6 sau 7 ani nu s-a mai jucat la Liga 2”, a transmis antrenorul principal.

Primul meci din campionat, unul dificil

Sâmbătă, 2 august, de la ora 11:00, pe stadionul Trans-Sil, va avea loc o partidă în compania echipei FC Corvinul Hunedoara. Prețul unui bilet este de 30 de lei pentru tribuna 1 și 2 și 15 lei la peluză.

„Se va găsi un punct fix de vânzare a biletelor în fiecare dintre cartierele orașului. Acestea vor intra cel mai probabil în vânzare de miercuri, 30 iulie, sau, cel târziu, joi, 31 iulie – în funcție de când ni le vor pune la dispoziție firma de ticketing”, a declarat Liviu Muruțan.

Întrebat despre primele meciuri, Eusebiu Tudor a scos în evidență dificultatea cu care se va cofrunta echipa: „Nu mai există adversari facili. Nu mai există meciuri ușoare. Corvinul Hunedoara au ideea de a promova în Liga 1. Au în proporție de 80% același lot de jucători, care au reușit să câștige Cupa României și să joace în Cupele Europene. Nu sunt meciuri ușoare”, a declarat antrenorul.

Noi jucători

În cadrul conferinței au fost prezenți o parte din cei care au sosit în lotul de jucători ai echipei în această vară. Printre ei se numără Florin Iacob, care acum 8 ani a mai performat pentru echipă, portar; Zsombor Demeter venit de la FC Brașov, fundaș; Cristian Măgerușan, atacant central; Marian Manea, fundaș central; Matyas Laszlo, mijlocaș defensiv; Laley Fofana, fundaș central și alții.

„Sunt mult mai mulți. Practic, din 26 de jucători pe care noi îi avem, doar 9 au făcut parte și anul trecut din echipa Unirea Ungheni. Restul, toți sunt jucători noi”, a adăugat antrenorul.

Antrenorul principal a declarat că există posibilitatea transferurilor unor noi jucători până la debutul oficial, „dar în proporție de 95% avem lotul stabilit pentru campionatul care va începe în câteva zile”, a explicat acesta.

Totodată, președintele a adăugat faptul că există un protocol de colaborare cu echipa din Liga 2 feminin, U15 feminin și U13 feminin, care o să funcționeze în acest an sub egida ASA Târgu Mureș.

Co-finanțare publică din partea primăriei?

În luna iulie, clubul a făcut o solicitare către Consiliul Local Târgu Mureș prin care a solicitat o asociere directă cu Municipiul Târgu Mureș în vederea co-finanțării în sezonul 2025/2026, un buget estimat de club la 15.500.000 de lei. Acest lucru s-a întâmplat după ce Federația Română de Fotbal a decis posibilitatea trecerii clubului de la finanțarea publică la cea privată.

Președintele clubului s-a pronunțat în contextul acestor informații: „Cu această ocazie doresc să invit toțisponsorii și toți oamenii cu bani din acest oraș să sprijine sportul mureșean. În acest moment, un singur sponsor privat nu poate să susțină întreaga activitate a Ligii 2, plus grupele de copii și juniori și fotbal feminin, care intră în componența clubului. Atunci, e clar că e nevoie și de o colaborare cu municipalitatea.Noi nu ne dorim să cheltuim bani publici; dacă se poate, deloc. Însă, în momentul prezent este nevoie de o colaborare care încă nu este aprobată 100%. Noi am depus doar o solicitare în acest sens, dar nu am primit niciun răspuns. De asta vrem să investim mai mult în partea de marketing, ca să atragem oamenii către stadion – aici vorbim și de oamenii care ar avea o potență să susțină o parte din activitatea clubului. Sperăm să aducem cât mai mulți privați alături de noi, astfel încât solicitările către municipalitate să fie cât mai puține sau să discutăm de sume cât mai mici cu putință”, a declarat președintele.

Întrebat despre fondurile deținute de club la momentul actual, președintele nu a declarat o sumă, dar a subliniat faptul că „nu preluam un club aproape falimentar, dacă nu aveam posibilitatea să îl ducem mai departe. Nu am luat un club în faliment ca să îl băgăm în alt faliment. În momentul în care am preluat Unirea Ungheni am preluat atât activele, cât și pasivele – totul, din punct de vedere al palmaresului, al rezultatelor, locul de Liga 2 și, bineînțeles, datoriile”.

Lotul de jucători, în prim plan

Jucătorii prezenți au declarat și ei câteva cuvinte pentru târgumureșenii – și nu numai – care speră să îi urmărească pe teren.

„Ne bucurăm că suntem aici. Este un nou început și pentru cei vechi și pentru cei care au venit acum. Majoritatea dintre noi știm ce înseamnă un oraș întreg – este o responsabilitate în plus față de Ungheni. Presiunea și numărul oamenilor care veneau la meciuri nu erau atât de mari. Noi sperăm că totul va merge conform planului. Suntem încrezători. Avem un campionat cu echipe foarte bune și discutam în vestiar că, după părerea mea, este unul dintre cele mai puternice campionate din ultimii ani de Liga 2. Vom face față cu siguranță, pentru că s-a creat aici un grup, o familie”, a declarat Florin Iacob.

Alexandra BORDAȘ