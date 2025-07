FOTO – O călătorie vie în Evul Mediu. Femeia „de altă dată” văzută prin ochii Mercenarilor din Asserculis

Într-o lume în care trecutul este, de cele mai multe ori, redus la manuale, date și imagini statice, „Mercenarii din Asserculis” din Târgu Mureș reușesc să readucă la viață epoca medievală într-un mod spectaculos și profund uman. Această trupă de animație istorică, activând în cadrul Asociației Culturale Asserculis, și-a câștigat reputația prin spectacole vii, interactive, construite pe o documentare atentă și o pasiune autentică pentru patrimoniul medieval. Numele lor provine din vechea denumire a orașului Târgu Mureș, „Asserculis”, atestată documentar încă din secolul al XIII-lea, un detaliu care le ancorează identitatea într-o continuitate istorică asumată și creativ valorificată.

De peste un deceniu, Asserculis este prezentă la cele mai importante festivaluri de profil din țară, precum Sighișoara Medievală sau MedievArtFest Ardud, unde publicul este invitat să pășească într-o altă epocă, nu doar prin decoruri sau costume, ci prin întregul context de viață și interacțiune socială recreat cu grijă. Alături de cavaleri și scutieri, vrăjitoare sau bufoni, personajele feminine au un rol esențial în această reconstituire, nu doar ca parte a unei narațiuni romantice, ci ca purtătoare de memorie istorică și expresie a statutului, culturii și sensibilității epocii.



Renata Mladoniczky și Mihai Boar – Piesă de teatru

Doamnele Evului Mediu

Un astfel de moment de reconectare cu trecutul a avut loc sâmbătă, 26 iulie 2025, în cadrul celei de-a 30-a ediții a Festivalului Sighișoara Medievală, când mai multe membre ale asociației au oferit publicului o reprezentație coregrafică și educativă dedicată dansurilor și portului feminin din secolul al XV-lea. În centrul acestei inițiative s-a aflat Andreea Ienei (Marinescu), una dintre coordonatoarele și creatoarele proiectelor artistice ale Asserculis, implicată activ în cercetarea și interpretarea rolului femeii în societatea medievală.

Andreea Ienei

După spectacolul în care dansul, veșmintele și atitudinea au redat cu acuratețe și grație spiritul feminin al epocii, am stat de vorbă cu Andreea Ienei. Dialogul cu ea a dezvăluit o abordare echilibrată între rigoare istorică și sensibilitate artistică, dar și dorința sinceră de a transmite publicului de azi, prin gesturi, ritm și țesături, o parte din cotidianul și valorile unei lumi de demult.

Dansul, un limbaj al curții medievale

Reporter: Andreea, cum ați ales dansurile medievale prezentate la Festivalul de la Sighișoara și ce zone ale Europei au inspirat aceste coregrafii?

Andreea Ienei: Am vrut să venim (ca de fiecare dată) cu ceva nou și, deși în lumea asta a evenimentelor medievale dansurile nu sunt neapărat un element nou, am încercat să aducem ritmuri și pași mai diversificați. Dansul în evul mediu și în perioada renascentistă era mai mult decât o formă de distracție. La aceste, hai să le zicem petreceri, tinerii aveau ocazia să se cunoască, iar tinerii cavaleri aveau ocazia de a-și găsi și curta aleasa, sub atenta supraveghere a părinților.

Dansurile alese de noi sunt din zona Europei, cu precădere din zonele Franceze precum Branles-urile care erau dansuri vesele, ritmate, ușor de învățat, ceea ce le făcea potrivite atât pentru nobili, cât și pentru țărani, dar și din zona Italiei precum Saltarello care este un gen de dans muzical medieval și renascentist, cunoscut pentru ritmul său vioi și caracterul săltăreț (de unde și numele, derivat din verbul italian „saltare”, „a sări”). După cum se vede, am încercat să redăm bucuria acelor vremuri, bucuria trăită prin dans.

Renata Mladoniczky și Ioana Abrihan – Dans medieval

Rep.: Ce elemente specifice regăsim în dansurile medievale și cum diferă ele față de dansurile tradiționale românești?

Andreea I.: Ca și elemente specifice aș putea spune că regăsim pasul de horă. Multe dintre dansurile medievale se dansau în cerc, cu pași asemănători horei din zilele noastre. Am putea spune că dansurile medievale sunt stră-stră-stră bunicul dansurilor populare.

Veșmintele, oglindă a statutului social

Rep.: Ai prezentat și veșmintele doamnelor și slujnicelor din Evul Mediu; ce ne poți spune despre diferențele dintre ținutele femeilor nobile și cele ale femeilor de rând?

Andreea I.: Îmbrăcămintea în Evul Mediu arăta statutul social al fiecăruia. Deoarece țesăturile fine sau materialele brodate erau foarte greu de procurat și costau foarte mult, nu toată lumea își permitea să aibă veșminte noi sau „împopoțonate”. De aceea la curțile regilor sau a nobililor vedem veșminte viu colorate cu multe broderii care luau luni, poate chiar ani în a fi confecționate.

Ioana Abrihan – Veșmânt nobil

Beatrix Soare – Veșmânt nobil

Deoarece materialele erau atât de scumpe ele erau date mai departe spre purtare către rangurile inferioare, pană ajungeau cârpe. Bine înțeles că acestea treceau de fiecare dată prin niște modificări, ca să nu vedem o slujnică sau spălătoreasă purtând broderii. Și că tot am ajuns la slujnice, diferența cea mai mare între veșmintele lor și ale doamnelor erau culorile. Dacă nobilimea purta culori vibrante și vesele, oamenii de rând purtau culori fade, „spălăcite”, care nu ieșeau în evidență.

Monika Meltzer și Ana Jiga – Veșminte ale femeilor de rând/slujnice

Rep.: Cât de fidel sunt reproduse materialele și croielile în costumele voastre? Lucrați cu artizani specializați sau confecționați singuri aceste veșminte?

Andreea I.: Încercăm se reproducem cât se poate de mult veșmintele acelor vremuri cu materialele pe care le găsim acum, în era noastră. O parte din veșminte sunt făcute de noi, pentru ca ne-am dorit să trecem prin această experiență a creării propriilor rochii, iar o parte sunt cumpărate din străinătate.

Femeia în Evul Mediu: între responsabilitate și aparențe

Rep.: Care era rolul femeii nobile într-o curte medievală și cum se reflectă acest lucru în vestimentația și comportamentul său?

Andreea I.: Rolul femeii nobile în evul mediu era unul foarte important și acela de a „ține casa”. Această sintagmă, „de a ține casa”, are o semnificație total diferită față de ceea ce înțelegem noi astăzi. Dacă astăzi, când vorbim despre „a ține casa„ ne gândim la treburi gospodărești, în vremea respectivă însemna să managerieze întregul domeniu. Deși în acte domeniul aparținea Lordului/Cavalerului, acesta era de cele mai multe ori plecat de acasă, ori cu treburi la Curte, ori pe câmpul de luptă. Astfel, întreaga responsabilitate de a se asigura că toate lucrurile funcționează corespunzător revenea Doamnei. Aceasta ținea evidența cheltuielilor, plătea negustorii și se asigura că familiile care locuiau și munceau pe domeniu erau remunerate corespunzător și așa mai departe.

Isabella Șolchea și Ana Jiga – Îndeletniciri ale slujnicelor în odaia doamnelor nobile

Deoarece era „doamna casei”, acest lucru se reflecta și în vestimentație. În funcție de cât de bogată era familia în care s-a căsătorit și în funcție de ce zestre financiară a primit când a plecat de la părinți, Doamna își permitea să își cumpere veșminte noi din țesături alese. De obicei acestea erau cumpărate sau confecționate pentru evenimente speciale precum baluri.

Rep.: În ce activități zilnice erau implicate femeile din rândul țărănimii, dar și din rândul nobilimii și cum reușiți să redați aceste aspecte în reconstituirile voastre?

Andreea I.: Femeile din rândul țărănimii erau implicate în activitățile zilnice ale gospodăriei în care lucrau și duminica, în ziua lor liberă, în activitățile propriilor gospodării. O parte din aceste activități erau cele de curățenie, spălat rufe sau cusut.

Monika Meltzer – Cusutul: îndeletnicire a femeii de rând

Preocupările femeilor din rândul nobilimii, în special ale mamelor de fete, erau de a-si pregăti fiica pentru viața de după căsătorie, de a fi o soție perfectă. Astfel învățau să citească, să socotească, să cânte, să danseze și să participe la evenimente sociale unde toată „lumea bună” mergea.

Reconstituirile noastre merg mai mult pe partea de țărănime, în special atunci când vine vorba de animație, deoarece este mai ușor de exemplificat, dar arătam și viața la curte în reprezentațiile noastre teatrale.

Rep.: Cum este percepută astăzi această lume medievală, în special din perspectiva femeii, de către publicul modern care vă urmărește la festivaluri?

Andreea I.: Datorită filmelor cu tematică medievală, percepția acestei perioade este una foarte „romantizată”. În filme vedem cavaleri în armură și călare pe cal, cavaleri care vin să își salveze domnița de la ananghie. O premisă frumoasă, dar nu foarte reala. În realitate, perioada medievală a fost una foarte dură, unde căsătoria era un aranjament între părinți și, de foarte multe ori, domnița de 14-16 ani se căsătorea, fără voia ei, cu un bărbat în vârstă de 30-40 ani.

Isabella Șolchea și Dragoș Ceu – Căsătoria nobiliară

Dar hai sa rămânem la povești frumoase, pentru că avem nevoie și de așa ceva în ziua de astăzi

A consemnat Lorena PINTILIE

Sursa foto: Arhiva – Mercenarii din Asserculis