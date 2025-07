OGLINDA DIN CUVINTE. Compasiunea – floarea de munte a inimii umane

„Compasiunea este limbajul pe care surzii îl pot auzi și orbii îl pot vedea.” – Mark Twain

Dragă cititorule,

Compasiunea este una dintre cele mai vindecătoare forțe ale ființei umane – și, paradoxal, una dintre cele mai greșit înțelese.

Mulți o confundă cu mila sau cu slăbiciunea, însă compasiunea autentică este o forță activă, curajoasă și conștientă, capabilă să ne apropie unii de alții și să ne ajute să ne acceptăm pe noi înșine.

Puterea compasiunii autentice – perspectiva lui Gabor Maté

Așa cum subliniază Maté Gabor, medic canadian și autor cunoscut pentru abordarea sa umană și integrativă a traumei și a adicțiilor, compasiunea autentică înseamnă mult mai mult decât simple cuvinte de încurajare.

Ea presupune să fim cu adevărat prezenți lângă cel care suferă, fără a-l judeca sau a încerca să-l reparăm, ci fiind dispuși să-l înțelegem, să vedem prin ochii lui și să recunoaștem umanitatea comună pe care o împărtășim.

Compasiunea – mai mult decât empatie

Dacă empatia înseamnă să simți ce simte celălalt, compasiunea merge mai departe: implică și dorința de a alina acea suferință.

Înseamnă să fim suficient de curajoși pentru a căuta povestea din spatele suferinței, să înțelegem cauzele rănilor și să creăm un spațiu sigur, unde adevărul să poată fi spus și auzit.

Adevărata compasiune vede dincolo de durere și descoperă potențialul fiecărei persoane – acea parte din ea care încă speră, care încă vrea să se vindece și să crească.

Așa cum spune Maté Gabor, compasiunea vindecă atunci când combină blândețea și curajul de a descoperi adevărul – un adevăr care, chiar dacă uneori doare, ne eliberează. (Maté, G., 2021, „The Myth of Normal”).

Compasiunea față de sine – un act de curaj

Pe lângă compasiunea față de ceilalți, la fel de importantă este compasiunea pe care o îndreptăm spre propria persoană.

Compasiunea față de sine este poate cea mai dificilă, dar și cea mai necesară formă de compasiune.

Kristin Neff, cercetătoare în domeniul auto-compasiunii, spune: „Nu putem dărui altora ceea ce ne refuzăm nouă înșine” (Neff, K., 2011, Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself).

Să fim blânzi și înțelegători cu noi înșine înseamnă să ne recunoaștem suferința fără a ne critica. În astfel de momente, alegem blândețea în locul autocriticii și ne oferim sprijin cu înțelegere, nu cu reproș.

Compasiunea ca pod între oameni

După ce ne oferim compasiune, putem mai ușor să o extindem și către ceilalți.

Compasiunea înseamnă să rămânem alături de celălalt fără a-i minimaliza emoțiile, fără a-l salva cu forța sau a-i cere să tacă.

Înseamnă să ascultăm cu atenție, cu inimă deschisă și cu prezență blândă.

În familie, compasiunea ne ajută să ne privim copiii cu ochi blânzi atunci când greșesc și să fim lângă ei în momentele dificile, fără a-i face să simtă că sunt „prea mult” sau „nepotriviți”.

În terapie, compasiunea creează acel spațiu sigur unde cel care suferă se poate simți văzut, auzit și înțeles – fără frica de respingere sau rușine.

„O cană de ceai cald” și gânduri pentru reflecție

Într-o iarnă geroasă, într-un oraș agitat, o tânără studentă ieșea grăbită din bibliotecă. Era obosită, flămândă, cu gândurile pline de examene, griji și vinovăție că nu le face pe toate „cum trebuie”.

Pe trotuarul înghețat, un om al străzii stătea învelit într-o pătură subțire. Ținea în mâini un carton pe care scria:

„Nu vreau bani. Doar puțină căldură.”

Tânăra s-a oprit pentru o clipă, cuprinsă de nehotărâre. Apoi, fără să spună nimic, a intrat în cafeneaua din apropiere și s-a întors cu două căni de ceai. Una i-a întins-o bărbatului. A doua și-a ținut-o în mâini, fără să plece.

Au stat acolo câteva minute în tăcere. Fără întrebări, fără judecăți. Doar două suflete obosite, care împărțeau o cană de ceai și o pauză de umanitate.

Înainte să plece, bărbatul a spus încet:

— De multe ori, frigul cel mai greu nu vine din afară, ci din lipsa unei priviri blânde. Azi m-ai încălzit mai mult decât crezi.

Compasiunea nu cere mari gesturi. Uneori, o cană de ceai, o privire sinceră sau câteva clipe de tăcere pot schimba ziua – sau inima – cuiva.

Iar ceea ce oferim altuia cu adevărat, rămâne și în noi.

Când ai simțit ultima dată compasiune autentică pentru tine sau pentru altcineva?

Ce înseamnă pentru tine să fii cu adevărat prezent lângă cineva care suferă?

Cum ar fi să îți oferi astăzi un moment de blândețe, fără critică?

Dacă acest text ți-a adus un moment de claritate sau liniște, te încurajez să îl împărtășești cu cineva care ar avea nevoie să audă despre puterea compasiunii.

Pentru că uneori, un cuvânt blând poate schimba o zi. Sau chiar o viață.

Cu speranță și compasiune,

Ramona Crăciun

Articol publicat în ediția tipărită a cotidianului Zi de Zi de vineri, 25 iulie 2025.