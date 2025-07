S-a încheiat cea de-a XXX-a ediție a Festivalului „Sighișoara Medievală”

Cea de-a XXX-a ediție a Festivalului „Sighișoara Medievală” și-a închis porțile, marcând decenii de istorie, cultură și renaștere a spiritului medieval într-una dintre singurele cetăți locuite din Europa. Pe parcursul a trei zile, de vineri, 25 iulie până duminică, 27 iulie, acest eveniment a reunit zeci de mii de vizitatori, artiști, meșteșugari, oferind un spectacol inedit și plin de culoare pe străzile înguste și pietruite ale orașului. Printre ei s-au numărat și vizitatori care au ajuns întâmplător, dar care au decis pe loc să se alăture evenimentului.

„Am venit inițial din Galați pentru că am venit până la Brașov și am aflat de acest festival și am zis că trebuie să vedem despre ce e vorba. Ni se pare super frumos, este ceva unic, arhitectura este complet diferită de cea din Galați și ni se pare totul ceva nou și unic”, ne-a mărturisit un tânăr prezent la festival, vizibil încântat de descoperirea făcută. Mărturia sa reflectă entuziasmul general al publicului, pentru care festivalul nu a fost doar un eveniment muzical, ci o adevărată experiență culturală și vizuală.

Ultima zi a Festivalului

Ultima zi a acestui festival a debutat începând cu lupte și dansuri istorice oferite de Scutierii și Domnițele de Muhlbach, aducând în prim-plan grația și disciplina epocii medievale. A urmat un moment inedit și provocator intitulat „Târg de robi”, ce a stârnit curiozitatea vizitatorilor.

Trupa Mercenarii din Asserculis a prezentat un spectacol de teatru commedia dell’arte „Iubirea este complicată”, combinând umorul specific genului cu teme inspirate din Evul Mediu. Atmosfera muzicală a fost susținută de Menestrelii Cetății de Scaun, urmați apoi de un moment palpitant: duelul organizat de Ordinul Grifonilor Aurii.

Seara a continuat cu un nou concert de muzică medievală susținut de Viatores Festivi, urmat de un moment dedicat frumuseții feminine medievale: „Dansurile și ținutele doamnelor în secolul XV”, prezentat de Mercenarii din Asserculis. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost concertul trupei Phoenix, care a electrizat Piața Cetății prin sonorități legendare. Seara s-a încheiat apoteotic cu un spectaculos foc de artificii.

Ediția a XXX-a a Festivalului Medieval de la Sighișoara s-a încheiat astfel cu succes, confirmând încă o dată că spiritul medieval continuă să trăiască prin artă, tradiție și bucuria oamenilor de a se reîncărca din magia trecutului, dar și de a se bucura și a petrece timp alături de cei dragi.

Alisia BALOGH