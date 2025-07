Bianca Ghiurca, șefă de promoție a programului Istorie: „Am încetat să privesc istoria ca pe o poezie care “trebuie” să fie știută”

Bianca Ghiurca este absolventă a Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST Târgu Mureș și șefa de promoție a specializării Istorie în acest an. Este pasionată de istorie încă din primul an de liceu și este o fire motivată, mereu doritoare de a munci oricât ar fi nevoie pentru împlinirea scopurilor sale. Bianca aduce o nouă perspectivă asupra acestui domeniu cultural, privind istoria unui eveniment relevant din punct de vedere politic, economic, social drept un sistem complex, cu multe elemente subordonate care influențează rezultatul final. Finalizând cei trei ani de studii cu media 9,35, Bianca susține că datorită acestora, a descoperit „o altă față a istoriei”.

„Am absolvit Istoria, o specializare deosebită și foarte interesantă, din punctul meu de vedere. Pasiunea mea a început încă din primul an de liceu și a crescut odată cu trecerea timpului. Citind și descoperind trecutul, am reușit să înțeleg mult mai bine prezentul. Odată ce cunoști istoria propriului popor, istoria celorlalte neamuri, poți să reflectezi, să analizezi, să intuiești ce s-ar putea întâmpla, bazându-te pe ceea ce s-a întâmplat cândva. Pe parcursul celor trei ani am învățat că un război nu este doar un conflict armat, este, spre exemplu, o ciocnire de idei, de doctrine; o revoluție nu este doar o schimbare de regim, este o luptă pentru propria demnitate, propria libertate. Am învățat să privesc dincolo de date simbolice, ani, personalități. Am încetat să privesc istoria ca pe o poezie care “trebuie” să fie știută. Cu ajutorul și îndrumarea domnilor profesori, cărora doresc să le mulțumesc pe această cale pentru toată răbdarea și implicarea pe care au avut-o cu noi atât în cadrul cursurilor, cât și la activitățile de seminar, am început să ne punem întrebări, să gândim critic, să cercetăm mai mult, să ne dorim să descoperim adevărul istoric, așa cum este el. Am descoperit o altă față a istoriei – uneori mai frumoasă, alteori mai puțin plăcută. Fie că a fost vorba despre realitățile frontului, despre viața cotidiană, despre diverse regimuri politice, am reușit să privim lumea cu alți ochi, să înțelegem că fiecare hotărâre are urmări, are consecințe, fie pozitive, fie negative. Fiecare eveniment istoric este rezultatul unui cumul de decizii luate în contexte istorice diverse, care au avut o mare greutate, determinând soarta întregii lumi”, a transmis absolventa.

Premisa este pasiunea…

Titlul de șef de promoție a fost obținut prin multă muncă, cercetare și dorință de a reuși, de a înțelege totalitatea componentelor din multiple domenii care influențează modul în care istoria „se desfășoară”.

„Mereu mi-a plăcut să excelez în tot ceea ce fac, iar ambiția mea de a reuși și-a spus cuvântul și de data aceasta. Specializarea pe care am absolvit-o nu este atât de ușoară pe cât ar crede unii. Și noi, absolvenții de istorie, am trecut prin sesiuni stresante, nopți nedormite, citind despre marile epoci, despre evenimentele care și-au pus amprenta asupra omenirii, scriind referate, articole pentru seminar, cercetând diverse surse primare și secundare pentru a avea o lucrare reușită, interesantă și care să aducă ceva nou, în care să se vadă aportul nostru, felul de a gândi, de a selecta informația, de a privi și a înțelege lumea. Totuși, pasiunea și dorința de a sti mai mult, de a înțelege mai bine m-au adus în acest punct. Nu pot să nu menționez și sprijinul pe care l-am avut din partea familiei mele în acești trei ani de facultate. Fiecare sfat, fiecare încurajare și fiecare vorbă bună m-au adus mai aproape de acest rezultat minunat. Au fost mereu acolo pentru mine, m-au susținut în fiecare decizie și mi-au dat încrederea de care aveam, uneori, atâta nevoie, iar pe această cale doresc să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru mine”, a declarat Bianca.

…iar disciplina este concluzia

Deși succesul are la bază pasiunea, Bianca mi-a vorbit despre cum e nevoie de efort constant, de organizare a propriului timp.

„În timpul acestor ani, când uneori simțeam că am prea multe de făcut, de citit, de scris, am învățat faptul că disciplina și organizarea joacă un rol esențial în viața fiecărui student. Deși la începutul modulului bibliografia și cerințele pentru fiecare curs sau seminar păreau, uneori, copleșitoare, am învățat că dacă mă organizez și respect planul pe care mi-l fac, nu am cum să dau gres. De asemenea, în acești ani am învățat cat este de important să ne punem întrebări, să gândim critic, să ne dorim să înțelegem cu adevărat lucrurile. Nu este de ajuns să știi, spre exemplu, data unui eveniment important și protagoniștii acestuia. Mult mai important este să înțelegi de ce s-a ajuns la desfășurarea acelui eveniment și ce urmari aduce cu sine”, a transmis absolventa.

Lecția principală cu care a rămas Bianca în urma acestor ani este că „Omul cat trăiește, învață. Mereu există loc de mai mult, de mai bine, chiar dacă uneori avem impresia că știm suficient de mult. Cu cat citesc, studiez mai mult, cu atât descopăr lucruri la care poate nici nu m-am gândit niciodată, lucruri pe care poate le-am considerat a fi neimportante și care s-au dovedit a cântări destul de greu în balanța evenimentelor”, a declarat aceasta.

Istoria, cu și despre oameni

Amintirile absolventei se leagă în mod special de persoanele întâlnite care au ajutat la o perspectivă mai largă și mai complexă asupra contextului actual.

„Am avut șansa de a avea în jurul meu persoane cel puțin la fel de interesate ca și mine de această specializare, persoane cu care am putut discuta, dezbate anumite subiecte, dar și cu care am râs, am povestit mult, am lucrat la proiecte, am participat la practică și la voluntariat și am rămas cu momente frumoase. De asemenea, am rămas cu o amintire plăcută în ceea ce privește modul de abordare a istoriei în cadrul UMFST. Am avut parte de profesori dedicați, specialiști în materiile pe care ni le-au predat, care au încercat să ne transmită cat mai multe din cunoștințele lor și să ne formeze atât ca istorici, cat și ca oameni. Am apreciat faptul că au încercat și, de altfel, au și reușit să ne prezinte istoria într-un mod mai aparte. Fie că a fost vorba de un proiect de echipă, de o “mini-cercetare”, de responsabilitatea organizării simulării unei conferințe științifice, au reușit să ne aducă mai aproape de istorie, de ceea ce vrem să cunoaștem, ne-au ajutat să ne perfecționăm și să ne depășim limitele. Aceste lucruri nu numai ca ne-au scos din rutina zilnică, dar ne-au antrenat gândirea critică, spiritul de observație, abilitățile de selectare și de filtrare a informației”, a declarat Bianca Ghiurca.

Lectura și importanța ei

„Mie mi-a plăcut întotdeauna să citesc”, mi-a spus Bianca. „Când eram mai mică, citeam foarte multă ficțiune. Odată ce am mai crescut, am început să citesc și alte genuri. După cum spuneam, pasiunea mea pentru istorie a început în clasa a IX-a, motiv pentru care am început să citesc și multe cărți de ficțiune istorică. Deși la început credeam că nu ma vor ajuta niciodată, fiind niște simple povești care împrumuta anumite evenimente cu impact major în societate, odată ajunsă la facultate, am realizat că și acestea au avut rolul lor. M-au ajutat să înțeleg mult mai simplu evenimentele istorice. Și în prezent îmi place foarte mult să citesc, atunci când am timp. Citesc diverse genuri de cărți. Simt ca această activitate mă relaxează, mă deconectează, pentru câteva ore, de stresul și agitația zilnică”, a adăugat aceasta.

Voluntariatul, mod de auto-dezvoltare

În cadrul celor trei ani de facultate, studenta a fost implicată în diverse activități datorită practicii pe care a făcut-o. Spre exemplu, la finalul anului I, aceasta a făcut practică la Biblioteca Județeană Mureș. „Aici am fost implicată în diverse activități, de la munca printre rafturi, la pregătirea atelierelor pentru copii. Cel mai mult mi-a plăcut ziua în care am participat, în calitate de voluntar, la activitățile organizate de Biblioteca în cadrul evenimentului cunoscut în orașul nostru drept „Noaptea Muzeelor”. Aici am avut șansa să pregătesc activități pentru copii, să îi ajut să creeze diverse obiecte în cadrul atelierelor organizate, să citim împreună povești, să răspundem la întrebări. Aceste activități vor rămâne mereu în mintea mea ca niște amintiri plăcute. De asemenea, în următorul an, tot prin intermediul facultății, am participat ca voluntar la același eveniment din oraș, însă în cadrul Muzeului Județean. Mai exact, am ales Muzeul de Istorie din Cetatea Medievală Târgu Mureș. Am fost încântată să văd câte ateliere, activități, expoziții, au fost gândite pentru copii, dar și pentru adulți și m-am bucurat când am văzut că lumea este interesată, într-un număr atât de mare, de istorie, de cultură și că își încurajează copiii să cerceteze, să se implice, să participe la activitățile pregătite”, a transmis Bianca.

Viitorul înseamnă învățământ

Absolventa este sigură că viitorul ei va fi reprezentat de o carieră de profesor, unde poate dezvolta mințile micilor copii.

„După cei trei ani de facultate, odată cu practica pe care am realizat-o în anul III, în cadrul modulului psihopedagogic, am realizat că viitorul meu nu poate arăta altfel decât profesând în învățământ. Mă regăsesc în mijlocul clasei, în mijlocul copiilor, contribuind la buna lor creștere, dezvoltare și învățare și sunt hotărâtă să muncesc pentru a-mi îndeplini acest vis. Pe lângă istoria pe care am studiat-o, îmi doresc să aprofundez acest domeniu al pedagogiei și să mă perfecționez din acest punct de vedere”, a declarat Bianca.

Mesaj de „La revedere!” și de „Bun venit!”

Mesajul adresat colegilor Biancăi se concentrează asupra drumului lor în viață: „Colegilor mei le doresc mult succes în tot ceea ce și-au propus, în tot ce își doresc să realizeze atât în plan profesional, cat și în plan personal. De asemenea, le doresc mult curaj și înțelepciune pentru a face alegerile corecte, pentru a-și urma visurile și pentru a-și realiza obiectivele pe care le au”, a fost mesajul absolventei.

„Generațiilor de studenți care ne urmează le doresc, de asemenea, mult succes în realizarea propriilor obiective. De asemenea, îi sfătuiesc să dea tot ce au mai bun, să muncească pentru visurile lor și să nu se dea bătuți, deoarece fiecare lucru, fiecare eveniment are un scop în viața noastră și, chiar dacă pe moment au impresia că poate totul e lipsit de sens, că se îndreaptă spre o direcție necunoscută, să nu își piardă încrederea în propriile forțe, deoarece rezultatele vor fi pe măsura muncii pe care o depun”, a conchis Bianca Ghiurca.

Alexandra BORDAȘ