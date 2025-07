FOTO – „E plin de păcănele și amanete!”. Cum stă, de fapt, treaba în centrul municipiului

De ceva vreme, paginile publice și grupurile de Facebook au devenit o tribună pentru revolta anonimă: zeci de comentarii, multe ascunse sub anonimat, trag semnale de alarmă privind starea „deplorabilă” a municipiului Târgu Mureș. Problemele ridicate? De la chestiuni reale și serioase până la simple oftaturi frustrate, lansate la nervi de cetățeni veșnic nemulțumiți, în căutare de vinovați. Nu că autoritățile ar fi vreo icoană neprihănită, dar nici nu putem să le crucificăm pentru păcate imaginare.

Pornind de la această observație, mi-am făcut obiceiul de a scormoni zilnic printre astfel de comentarii. Iar azi dimineață, unul mi-a atras atenția. Postat, evident, de un anonim, era un rechizitoriu adus centrului orașului. „Unde sunt artiștii și intelectualii Târgu Mureșului?”, se întreba retoric autorul. Nu s-a oprit aici. A subliniat cu râvnă că „centrul e plin de jocuri de noroc”, iar „cetățenii civilizați care vor să savureze o cafea sunt asaltați de hoarde de cerșetori, în timp ce autoritățile… dorm”. Așa o fi?

Centru muribund și „atenție cade tencuiala!”

Am decis să nu rămân în bula online și să văd cu ochii mei. Am pornit pe jos, pe partea stângă a străzii, dinspre Catedrala Mică spre Catedrala Mare. Până am ajuns la capăt, nicio urmă de păcănele, nici 777, nici Las Vegas, nici măcar un banal jackpot. Doar o sală de pariuri sportive, pierdută pe lângă Banca Transilvania. În schimb, ce sare imediat în ochi sunt fațadele obosite ale clădirilor istorice, unele cu aer de secol trecut, dar cu tencuiala prezentului căzută pe trotuar. În 2025, într-un oraș care se vrea cultural, să vezi monumente gata să se prăbușească e, într-adevăr, deprimant. Poate nu pică azi, dar primul cutremur serios le-ar putea da jos din picioare. Zic și eu, o simplă necunoscătoare.

Magazinele apar din doi în doi metri, dar nu par să deranjeze pe nimeni. Se mai perindă câte un „second hand”, luat la „bani mărunți” prin alte comentarii pe care le-am zărit în trecut (deși sunt pline ochi cât e ziua de lungă). Unele magazine, ba de haine, ba de accesorii sau bijuterii, au chiar un aspect îngrijit, cu vitrine aranjate și modeste. N-or fi ele ceva buticuri elegante ca cele din centrul Parisului, dar nici nu sunt tarabele acoperite cu nailon de pe la Ocska (piața de vechituri săptămânală, pentru necunoscători). Terasele? Goale, de parcă a trecut vara pe lângă ele, dar ele au rămas la stadiul de iarnă. Și surpriză: nici urmă de cerșetori. Nu îl contrazic pe domnul sau doamna nemulțumit(ă) din comentariul aferent, am văzut și eu hoardele de altădată, dar azi… pauză. Or fi tras o zi liberă? Sau, cine știe, poate că vocea cetățenilor din online a ajuns, în sfârșit, la urechile autorităților. Deși, sincer… mira-m-aș!

Covrigi, șaorme și uși prăfuite

Am schimbat sensul și am pornit dinspre Catedrala Mare spre Catedrala Mică, pe cealaltă parte de stradă. În doar câțiva pași, am dat peste trei șaormerii și vreo patru covrigării sau brutării, semn că târgumureșenii dau năvala după covrigi și șaorma ca după „pita caldă”. Plus bănci, agenții de turism și magazine care, dacă nu s-au înmulțit, cu siguranță au devenit mai vizibile. Totuși, ce m-a întristat a fost numărul mare de spații comerciale închise. Uși prăfuite, vitrine goale, afișe cu „de închiriat” care par că așteaptă un miracol. Locații ce pot fi puse în valoare, având în vedere că se află în centrul unei reședințe de județ. Poate chiriile sunt prea mari, poate e vorba de altceva. Dar discuția aceasta e mai (prea) lungă și pentru altă zi.

Ah, și să nu uit: în comentariu se plângea cineva și de „prea multele” amanete. Aici trebuie să dau dreptate. Nu le-am numărat, dar sunt multe. Fie amanet, fie schimb valutar. Ai de unde alege. Ce ne spune asta? Că lumea o duce bine? Sau dimpotrivă? Greu de spus. Cert e că, dacă ai nevoie să schimbi niște euro sau să-ți amanetezi „lănțicul” de aur, nu stai la coadă.

Centrul vechi, dar nu chiar „Vegas”

Iar lângă Grand Hotel, unde domnul/doamna susținea că tronează o sală de jocuri de noroc… da, există una. Dar nu e chiar lipită de vreo biserică, și nici înconjurată de o armată de păcănele, cum lăsa de înțeles. E bine? E rău? E urât sau acceptabil? Nu îmi permit să dau verdictul. Dar vă las pe voi să trageți concluziile. Ce spuneți?

Text & foto: Lorena PINTILIE