„Hristos împărtășit copiilor”, în parohia Goreni

Parohia Ortodoxă Goreni organizează în perioada 28 iulie-3 august tabăra de vară „Hristos împărtășit copiilor” dedicată copiilor cu vârste între 6 și 12 ani.

Prima zi: „Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.” ~ Psalmul 103, 25

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, luni, 28 iulie am început tabăra de vară „Hristos împărtășit copiilor”. Ca de fiecare dată, pentru a pune început bun, ne-am adunat la Biserică și ne-am rugat împreună. Am citit Acatistul Maicii Domnului Izbăvitoarea.

A urmat prima activitate din cadrul taberei. Le-am vorbit copiilor despre „Zilele creatiei” sau despre cum a creat Dumnezeu lumea. Le-am citit capitolele 1 și 2 din Geneza și le-am explicat. Pentru a fixa cunoștințele, doamna preoteasă Diana Corina Rus le-a pregătit copiilor o activitate practică, o planșă cu imagini pentru fiecare zi a creației. Nu au lipsit nici jocurile interactive. Copiii s-au distrat pe cinste. Mulțumim frumos doamnei Simona Andone pentru clătitele delicioase. Mulțumim si voluntarilor noștri de nădejde. Urmează și alte activități cu folos”, a transmis părintele Daniel Rus.

A doua zi a taberei: „Rugăciunea este respirația sufletului.” – Sfântul Arsenie Boca

„Tabăra noastră a continuat marți, 29 iulie cu o activitate despre rugăciune. Le-am vorbit copiilor despre cât de important este pentru sufletele lor să vorbească zi de zi cu Bunul Dumnezeu și am explicat că există mai multe tipuri de rugăciuni. Activitatea practică pregătită de doamna preoteasă a prespus ca participanții să realizeze o „Cutie cu rugăciuni”. Am învățat, de asemenea, să facem pomelnic pentru cei dragi, vii sau adormiți. Din nou am avut parte și de jocuri pentru a ne destinde. Mulțumim mult doamnelor Simona Andone și Ana Cîmpean pentru sandvișuri. Mulțumim mult doamnei Ionela Cinca pentru deliciosul desert. Mulțumim frumos voluntarilor noștri dragi”, a precizat părintele Daniel Rus.

Potrivit reprezentanților parohiei, în zilele următoare vor urma alte activități catehetice, recreative și de creație, inclusiv o excursie.

Foto: Parohia Ortodoxă Goreni

(Redacția)