INTERVIU. Malek Abu Omar, șef de promoție Medicină Limba Engleză: ”UMFST- o universitate mare, care ne face să ne simțim în largul nostru”

Caracterul multicultural, multiplele facilități create pentru dezvoltarea educațională și formarea profesională a studenților, dar și prestigiul creat deja la nivel internațional, fac din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș opțiunea numărul unu pentru mulți tineri, din întreaga lume, care vor să studieze medicina în limba engleză. Malek Abu Omar, este șeful de promoție din acest an al Facultății de Medicină în Limba Engleză din cadrul UMFST, absolvind cei șase ani de studii cu media 9,41. Provine din Canada și a decis să-i calce pe urme fratelui său, care în urmă cu doi ani a absolvit aceeași facultate. L-a atras nu doar posibilitatea de a lua contact, în spital, încă din primul an, cu pacientul, dar și posibilitatea de a cunoaște culturi din diferite țări, prin intermediul studenților străini ce studiază aici. Ce au însemnat cei șase ani de medicină la UMFST, care sunt impresiile sale despre universitate, România și Târgu Mureș, Malek Abu Omar a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Cum s-a născut pasiunea pentru medicină? De unde ți-ai dat seama că asta este ceea ce vrei să faci în viață?

Malek Abu Omar: De când eram mic am dezvoltat o pasiune pentru medicină. Totul a început după un moment la care am asistat. Eram invitat într-o seară, la cină, și un invitat, care era și el la masă, s-a simțit rău. Printre cei prezenți se aflau și medici și, din fericire, au reușit să-l salveze. Atunci mi-am dat sema cât de important este ca un om să poată face ceva, cât de benefic este ca într-o fracțiune de secundă să salvezi viața unui om. Mi-am dat seama cât de nobilă este această meserie și am decis să urmez și eu drumul acesta.

Rep.: Există și o tradiție și în familie? Sunt persoane care au urmat medicina și te-au influențat astfel în decizia ta?

M.A.O.: Da, fratele meu (Motaz Abu Omar-n.a.) este medic. A absolvit Medicina, tot la această universitate (Facultatea de Medicină în Limba Engleză-UMFST Târgu Mureș-n.a.), în urmă cu doi ani, iar sora mea și cei doi părinți sunt farmaciști, așa că toți avem o pasiune pentru domeniul medical.

Rep.: Din ce țară provii și cum de ai ales să studiezi medicina tocmai în România, la UMFST Târgu Mureș?

M.A.O.: Am crescut în Canada, în Calgary, și mi-am petrecut întreaga viață acolo. În toată acea perioadă nu am trăit niciodată experiența de a cunoaște mai multe culturi, am dorit să experimentez culturile europene. Și am simțit că România poate să îmi ofere această oportunitate, pentru că aici vin studenți din toate țările. Este o experiență de integrare a tuturor culturilor. Am avut colegi din Germania, Spania, Italia, Suedia și pentru că ne-am întâlnit cu toții, aici, am putut împărtăși împreună o mică parte din cultura fiecăruia. Și astăzi, când absolv, nu absolv doar cu cunoștințe medicale, ci și cu cunoștințe despre diferitele culturi și sentimentul de comunitate pe care l-am avut alături de colegii mei.

De ce am venit tocmai la Târgu Mureș? Pentru că am ales un loc unde pot să studiez în limba engleză și în al doilea rând pentru că am simțit că am nevoie de un loc unde să mă simt în siguranță, unde să nu fie prea multe atracții ca să pot să mă concentrez pe studii. Târgu Mureș este un oraș perfect pentru studenți. Este mic, este sigur, este ușor să te deplasezi dintr-un loc în altul, este un oraș frumos, înconjurat de natură frumoasă. Și sentimentul de comunitate aici este unul puternic, oamenii par foarte conectați, sunt foarte prietenoși. În cei șase ani de studiu la Târgu Mureș nu am simțit că există un alt oraș în care mi-ar fi plăcut să studiez.

Rep.: Ce atuuri și oportunități de dezvoltare ai găsit la UMFST Târgu Mureș?

M.A.O.: Este o universitate primitoare. Mereu am simțit că nu suntem singuri, mai ales eu, fiind venit din Canada. Am fost mereu ghidați de profesori, de decani, de secretari în acești șase ani, au avut grijă întotdeauna nu doar să ne învețe, ci să ne facă să ne simțim în siguranță și mândri de profesia noastră. Mulți dintre noi am ajuns aici la o vârstă fragedă și, pe măsură ce am crescut, nu doar că am învățat și am terminat cu o diplomă, dar am crescut din toate aspectele.

Nu a fost ușor la început, am venit aici când eram foarte tânăr și, așa cum am mai spus, nu avusesem nici o experiență cu o altă cultură. Dar pe măsură ce a trecut timpul m-am îndrăgostit de cultura de aici, din România. Am învățat limba română în universitate și pe măsură ce am descoperit-o am simțit o legătură și mai puternică cu România. Și asta mi-a ușurat viața aici, m-a ajutat să mă pot concentra pe studii. Îmi place foarte mult mâncarea românească, oamenii calzi și primitori. România va avea mereu un loc special în sufletul meu.

Faptul că sunt oferite burse ne încurajează ca și studenți să muncim din greu ca să putem avea note bune. În plus, sunt mulți medici care vin din toată lumea să susțină conferințe aici și de la ei am învățat multe lucruri. Este o experiență bună pentru noi, nu ne limităm doar la ceea ce este în interiorul universității, ci avem șansa să vedem lumea întreagă.

Eu am fost cu bursă Erasmus în Italia, unde am interacționat cu alți studenți și am avut de învățat multe lucruri de la profesorii de acolo.

Ca și infrastructură, există laboratoare foarte bine echipate, aș da un exemplu laboratorul de anatomie. Cred că nu în toate universitățile există un astfel de laborator. Sunt importante pentru noi să putem să învățăm.

Este o universitate mare, care ne face să ne simțim în largul nostru, se depun multe eforturi pentru a ne crea facilități care să ne facă să ne simțim în largul nostru.

Rep.: Cum ai descrie anii de studiu la UMFST Târgu Mureș? Cum ți s-a părut curricula, examenele, stagiile de practică?

M.A.O.: Ceea ce m-a făcut să aleg să studiez în România și nu am rămas în Canada a fost faptul că aici ne-au permis încă de la început să acumulăm experiență, să facem practică în spital. Acest lucru noi nu îl avem în Canada, în primii șase ani sunt doar studii, examene, abia apoi putem să intrăm în spital. Și în diferite țări studenții nu pot acumula această experiență. Noi încă din primul an făceam gărzi de noapte în spital și acest lucru pentru mine a contat foarte mult nu doar ca să acumulez cunoștințe, ci și încredere. A contat mult faptul că din primul an am putut să vedem cazuri reale. Pe măsură ce aM trecut la anii clinici am început să vedem tot mai mult pacienți. Curricula, ca orice curs de medicină a fost grea, dar profesorii întotdeauna au încercat să ne pregătească cât de mult posibil pentru examene, să ne ghideze, astfel încât să putem trece cât mai ușor peste ele.

Rep.: Te-a ajutat încă din primul an practica la patul pacientului pentru înțelege mai ușor materia?

Da, ne-a ajutat să înțelegem ce studiam din cărți, să vedem în viața reală cum putem să ameliorăm durerea sau cum putem să facem să-i fie mai bine pacientului. A contat pentru ca mai apoi să putem înțelege și cazurile mai complexe, alte situații la care să putem face față.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Cât de dificil a fost?

M.A.O.: Este o onoare să fiu șef de promoție. Bineînțeles că n-a fost ușor și am muncit din greu pentru a ajunge în punctul acesta. Dar pentru mine contează și esiult prieteniile pe care le-am legat în anii aceștia, cu oameni care știu că am să-i am lângă mine, esi ne vom duce fiecare pe drumul lui.

Rep.: Ai idee ce specialitate vei alege?

M.A.O.: Chirurgie generală. Ceea ce m-a atras la această specialitate este faptul că aici vezi imediat rezultatele muncii tale. Deși lucrezi împreună cu o echipă pentru a oferi îngrijire pacienților, îți oferă posibilitatea de a vedea pacientul, rezolva problema și vedea rezultatele muncii tale într-o perioadă scurtă de timp. M-am îndrăgostit de sala de operație datorită atmosferei create acolo. Asta m-a atras cu adevărat la chirurgia generală.

Rep.: Fiecare student are unul sau mai mulți mentori. Pentru tine cine este persoana sau care sunt persoanele care ți-au ghidat pașii?

M.A.O.: În primul rând este doctorul Hani Al-Qhadi, care a participat aici, la un congres. Este chirurg specializat pe chirurgia traumei și mi-a permis să urmez un stagiu cu el. A fost o ocazie în care am învățat multe despre chirurgia generală, chirurgia traumei. În al doilea rând este decanul nostru, Prof. Dr. Simona Gurzu. A realizat multe în cariera ei și ne-a inspirat și pe noi. A călătorit în multe țări și are cunoștințe vaste. Ne-a îndrumat mereu să mergem mai departe, să nu renunțăm la visurile noastre, ne-a făcut să ne dorim mai mult, să devenim cât mai buni în domeniul nostru.

Rep.: Care sunt planurile de viitor pentru continuarea studiilor, practicarea medicinei?

M.A.O.: Plănuiesc să merg în Germania să-mi fac Rezidențiatul. Fratele meu lucrează deja acolo, ca rezident, și aș vrea să-i calc pe urme.

Rep.: Ce sfat ai pentru tinerii care vor să vină să studieze la Medicină în Limba Engleză, la UMFST Târgu Mureș?

M.A.O: Dincolo de educație, această universitate îți oferă posibilitatea de a crește și de a-ți trăi viața. Pentru mine a fost o experiență unică, am crezut că vor fi doar studiu și examene, dar nu a fost așa, am învățat lucruri, am cunoscut oameni din diferite culturi, am aflat despre diferite tradiții. Îi îndemn pe studenții care vin aici să muncească și să studieze din greu, dar și să se bucure de tot ceea ce are de oferit universitatea și Târgu Mureș. Să cunoască oameni noi, să experimenteze lucruri noi, să nu se streseze pentru că până la urmă totul se rezolvă.

A consemnat Arina TOTH