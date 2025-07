Investiție de 2 milioane de euro la Reghin. Undă verde pentru Grădinița PP 2

În deschiderea ședinței ordinare a Consiliului Municipal Reghin, care a avut loc miercuri, 30 iulie, primarul Márk Endre a trecut în revistă stadiul la zi al lucrărilor de investiții din oraș. Prima veste bună subliniată de edilul șef al Reghinului este legată de Grădinița PP 2.

„În cursul zilei de azi, 30 iulie 2025, s-a semnat definitiv proiectul de finanțare pentru Grădinița PP2, un proiect prin Programul Operațional Regional (POR) în valoare de peste 10 milioane de lei. Proiectul are în vedere reabilitarea totală a grădiniței aflată în zona centrală. Este o clădire monument, o clădire frumoasă, dar cu multe probleme structurale, periculoasă chiar, un pericol pentru siguranța copilor. Ne bucurăm pentru că am fost sub linie acum jumătate de an, iar acum am intrat la finanțare. Sunt convins că programele de finanțare POR sunt cele mai sigure și o să avem o grădiniță absolut renovată în zona istorică a orașului”, a spus primarul Márk Endre.

Legat de investiția privind reabilitarea străzii Pandurilor, aceasta are toate șansele să fie finallizată în cursul acestui an.

„Legat de Programul „Anghel Saligny”, sunt multe discuții. Pe strada Pandurilor suntem la un procent de realizare de 81%. Eu zic că putem finaliza proiectul ”Anghel Saligny” pe strada Pandurilor. În schimb, la proiectul cu strada Iernuțeni, acolo începem procedura de licitație, ajungem până la desemnarea câștigătorului, după care sperăm ca anul viitor, la nivel de Guvern să se reabiliteze tot ce înseamnă sistemul financiar- economic ca să putem să reluăm atunci lucrarea de pe strada Iernuțeni”, a precizat Márk Endre.

Lucrări la unitățile de învățământ

Municipiul Reghin are în derulare și alte proiecte care susțin educația în unitățile de învățământ din municipiu.

„Am început să dotăm instituțiile de învățământ cu echipamente digitale și mobilier nou. E un proiect început de mai mult de 2 ani, un proiect de peste 11 milioane de lei. Copiii şi cadrele didactice se bucură foarte mult de aceste dotări pentru că ajută foarte mult. Totul va fi în ajutorul copiilor. În ziua de azi, tot ce înseamnă digitalizare înseamnă viteza de a primi informații cât mai bune și cât mai concise. La creșa „Spiridușii veseli” suntem spre final, mai avem câteva puncte de pus la punct. Așteptăm un lift care să asigure mișcarea alimentației din subsol până la copilași. Prin secția proprie de drumuri am început să facem cele două intrări și ieșiri și zic eu că într-o lună putem să facem recepția, iar în toamnă să predăm învățământului această investiție, o creșă modernă, o creșă care, zic eu, este una dintre cele mai frumoase din județul Mureș.

Gimnaziul ”Florea Bogdan”, momentan, este un șantier, este practic o imagine de război, totul e dat peste cap. S-a dat acoperișul jos, s-au dat jos geamurile, se lucrează intens. S-a săpat fundația, se va ridica încă un corp nou. Suntem bine în grafic la această investiție, se lucrează foarte intens și sunt convins că ne vom încadra în termenul dat de contractul semnat cu constructorul”, a punctat primarul Márk Endre.

Alin ZAHARIE