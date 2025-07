Rezultate bune pentru CSM Târgu Mureș la Cupa României de înot: 1 medalie de aur, 3 de argint și 4 de bronz

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș a susținut miercuri, 30 iulie, o conferință prin intermediul căreia a prezentat rezultatele bune ale clubului la Cupa României de înot ce s-a desfășurat la Târgu Mureş. În cadrul acesteia a fost prezent antrenorul Bartalis Károly, alături de patru sportivi care au obținut rezultate frumoase în competiție: Kuti Gáspár, care a obținut argint la juniori, Szentgyörgyi Henrietta a obținut bronzul, Selyem Tamás locul 5 la categoria tineret și Koncz Nimród, care a obținut bronz la categoria Open. Înotătorii de la CSM Târgu Mureș și-au demonstrat din nou valoarea, obținând astfel 1 medalie de aur, 3 de argint și 4 de bronz.

„Cei care erau cei mai cei, încet-încet se retrag, urmați de generația nouă – cei tineri. Mă bucur că reușim să venim din spate. Cupa României a fost un concurs unde am reușit să câștigăm la probele de medii și distanțe lungi, probe de 400 m mixt și 200 m fluture. Încercăm să ținem acest trend; probele lungi sunt mai aproape de noi”, a transmis antrenorul Bartalis Károly.

Antrenorul i-a prezentat pe fiecare dintre sportivii prezenți. Kuti Gáspár a concurat la 200 m fluture și la 400 m mixt, Selyem Tamás la 200 m bras, Koncz Nimród a câștigat locul 2 la 200 m fluture și locul 3 la 400 m mixt, Szentgyörgyi Henrietta a obținut locul 3 la 100 m spate.

„Nu pot spune decât că suntem pe direcția cea mai bună deocamdată. Cu timpul, încet-încet vom crește să ajungem la un nivel poate mai înalt decât locul 2 sau 3 – vrem să ajungem la locul 1 sau la recordurile pe care le-am avut mai demult. Am reușit o singură medalie de aur – Selyem Tamás la 200 m bras la categoria de tineret. Nu ne mai vin medaliile cum veneau înainte; cei care au fost erau deja seniori, fiecare s-a lansat pe probele lui. Acum încercăm să reînnoim. Și mă bucură faptul că și reușim”, a adăugat antrenorul.

Sportivii, rezultate bune după efort susținut

Szentgyörgyi Henrietta s-a declarat foarte mulțumită de rezultatele sale: „Am reușit să câștig prima mea medalie în individual și am reușit să îmi bat recordurile pe care nu le-am putut bate doi ani. Sper că de acum încolo, voi avea doar rezultate mai bune”, a declarat sportiva. Având în vedere că competiția s-a desfășurat acasă, sportiva a fost foarte încrezătoare: „Am concurat pe culoarele unde m-am antrenat zilnic. Știam fiecare pas, câte brațe. Este un avantaj”, a adăugat aceasta. Întrebată despre recentele rezultate obținute de David Popovici, sportiva a declarat că este foarte mândră că el reprezintă România.

Koncz Nimród consideră că a obținut rezultate bune, având în vedere că elevul a susținut Examenul de Bacalaureat în acest an. „A trebuit să învăț măcar trei săptămâni înainte de Bacalaureat și mă bucur că a ieșit bine examenul. După aceea, am avut cinci săptămâni de antrenament: m-am antrenat foarte tare. Pentru viitor, anul acesta voi rămâne acasă și mă voi antrena. Voi merge la facultate în 2026. Anul acesta voi avea un target – doar mă voi antrena”, a declarat acesta.

Pentru Selyem Tamás, Cupa României a fost o competiție foarte reușită. „Mă bucur foarte mult că în sfârșit am reușit să obțin medalia de aur. Cred că am încheiat o competiție reușită. Sunt foarte mulțumit, am reușit niște timpi buni și sper să evoluez mai departe”, a transmis sportivul.

Kuti Gáspár consideră competiția drept reușită, dar, totodată, există loc de mai bine: „Se putea să fie și mai reușită. Sunt mulțumit doar 90%. Trebuie să mă antrenez mai mult. Cu timpul voi fi mai bun”, a declarat sportivul.

„Sezonul acesta a fost puțin mai greu. Am avut mai multe antrenamente cu volum mai mare. Ne-am antrenat în special pentru distanțe lungi. Avem și o fată care înoată 800 m și 1500 m, dar nu este aici, la acest club. Eu nu pot decât să le mulțumesc că, într-un fel, își sacrifică tinerețea: vin de dimineață de la 6:00, la ora 15:00 se întorc pentru alt antrenament. Câteodată au și pregătire fizică. Fiecare este într-un liceu bun. Deci și învață bine, și înoată bine și fac față cerințelor impuse de mine. Mă bucur să fiu antrenorul lor. Pentru fiecare antrenor e un lucru minunat să ai niște sportivi care se dedică și vor să țină ritmul pe care îl impui”, a conchis antrenorul.

Alexandra BORDAȘ

sursa foto: Facebook CSM Târgu Mureș