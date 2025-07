„Am ales programul de studii unde pot să-mi trăiesc partea energetică”. Anita Vormair, șefă de promoție a programului Educație Fizică și Sportivă

Anita Vormair are 21 de ani, este din Reghin și, totodată, șefă de promoție a programului de studii Educație Fizică și Sportivă din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș. Nu e o întâmplare că a ales această disciplină; de mică a simțit o pasiune pentru tot ceea ce înseamnă mișcare fizică: „eu eram mereu copilul care venea acasă cu genunchii juliți și zâmbetul larg, după ore întregi de dat cu bicicleta, copilul care nu se putea abține să se cațăre în fiecare copac din grădină și care mereu încerca să alerge mai repede decât oricare coleg de clasă”, mi-a povestit ea. Finalizând studiile de licență cu media 9,44, absolventa este foarte hotărâtă în ceea ce privește viitorul ei: începând din acest an, Anita va începe studiile de master în cadrul programului Educație fizică și consiliere sportivă.

„Pasiunea mea pentru activitatea fizică a început încă din copilărie. În adolescență am descoperit pentru prima dată sala de fitness, care mi-a oferit o modalitate de practicare a exercițiilor fizice într-un cadru organizat și specializat. De atunci, chiar dacă existau perioade de pauze, mai mici sau mai mari, m-am întors mereu cu aceeași bucurie și motivație. Crescând și formându-mi personalitatea astfel, mișcarea făcând mereu parte din viața mea, am făcut alegerea de a mă înscrie și a mă forma profesional în domeniul Educației Fizice și Sportive”, a transmis absolventa.

De la pasiune la carieră

Dorind să-și dezvolte pasiunea, Anita a ales să urmeze studii în domeniul educației sportive, tocmai pentru a se perfecționa. „Programul de studii de Educație Fizică și Sportivă oferă o pregătire solidă, atât teoretică cât și practică, unde studenții au șansa de a evolua și învăța din propriile greșeli, cu ajutorul unor profesori bine pregătiți, care oferă sprijin și asigură o atmosferă încurajatoare”, a declarat aceasta.

Adorând mișcarea, absolventa mi-a povestit despre cum în anii anteriori studiilor de licență aștepta cu nerăbdare ora de educație fizică. După ani întregi de „stat constant în bancă”, Anita a fost foarte fericită când „a venit momentul să fie în mâinile mele decizia de a alege forma în care vreau să-mi continui studiile. Am ales programul de studii cel mai apropiat de mine, unde este spartă monotonia lecțiilor obișnuite, și unde pot să-mi trăiesc partea energetică, căreia niciodată nu i-a plăcut să stea într-un loc pentru prea mult timp”, a transmis Anita Vormair.

Muncă, muncă, muncă

Parcusul spre a deveni șefă de promoție nu a fost ușor; absolventa mi-a povestit despre eforturile depuse pentru a obține astfel de rezultate.

„În primii doi ani de facultate pot spune că a fost mai ușor să mă concentrez asupra învățatului pentru examene, în schimb, în ultimul an, când au intervenit pregătirile pentru susținerea licenței și pentru examenul de titularizare, mi s-a părut mult mai dificil să-mi distribui atenția, concentrarea și memoria asupra tuturor sarcinilor. Totuși, am fost mereu conștiincioasă și încercam să dau maximul din capacitățile mele și asta m-a împins să nu mă dau bătută nici atunci când lucrurile păreau grele”, a transmis aceasta.

Pe lângă asimilarea cunoștințelor necesare domeniului, Anita a rămas și cu o serie de lecții ce depășesc aria studiului: „Acești ani m-au învățat mult mai mult decât materia în sine, lucruri care nu doar în parcursul meu profesional vor fi importante, ci și în viață. Am învățat cât de importantă este mișcarea pentru sănătate și cât de mult contează disciplina, perseverența și lucrul în echipă. Am înțeles cât te important este să fiu mai organizată, să am răbdare și să îmi asum responsabilitatea pentru munca mea, dar și să știu să-mi gestionez timpul și stresul. Pe lângă cunoștințele teoretice, cred că cea mai valoroasă lecție a fost să nu renunț ușor, pentru că totul este un progres și rezultatele nu apar de pe o zi pe alta”, a declarat Anita.

Sportul, mai mult decât hobby

Anii de studiu au înseamnat, pentru ea, o serie de amintiri frumoase, puse sub semnul învățării, conexiunii interumane și… al jocului: „Am avut posibilitatea să învățăm și să formăm conexiuni și prietenii practic prin joacă, ceea ce cred că este foarte unic și special în educația superioară. Faptul că am avut nenumărate discipline sportive – cum ar fi volei, tenis, fotbal, baschet etc. ne-a oferit ocazia de a crea amintiri foarte diversificate dar toate unice în felul lor. Fiecare disciplină a avut o frumusețe aparte și fiecare moment de reușită, lucru în echipă, râset sau chiar și greșeală ne-a adus mai aproape unii de ceilalți și a păstrat în noi sufletul de copil. Anii de studenție îmi sunt cei mai dragi și mereu voi privi înapoi cu recunoștință”, a transmis absolventa.

Nu e o surpriză faptul că, în timpul său liber, deși are o sumedenie de hobby-uri, absolventa se dedică în special antrenamentelor în sala de fitness. „Acestea mă fac să mă simt mai bine atât fizic cât și psihic. La această bunăstare mai contribuie și iubirea mea pentru cărți și filme. Hobby-urile mele sunt și pasiunile mele, care mă scot din realitate, mă ajută să mă reconectez cu mine însumi, să-mi limpezesc gândurile și să-mi încarc energia”, a declarat Anita.

Facultatea, mai mult decât studiu

Pe lângă studiul zilnic, absolventa a participat ca voluntar la diverse proiecte susținute de universitate: „În martie 2025, UMFST a avut onoarea de a găzdui al doilea cel mai mare turneul internațional de tenis feminin indoor din România, INTARO Elite Cup – W75. Eu și colegii mei eram încurajați de către profesori să participăm la acest eveniment ca și voluntari, ceea ce la final s-a dovedit să fie una dintre cele mai fascinante și speciale experiențe din studenția mea. Sarcina noastră era să fim copii de mingi, ceea ce însemna că aveam o superbă priveliște asupra meciurilor și că am avut ocazia să interacționăm direct cu jucătoarele. Acum că am căpătat puțină experiență în acest domeniu, abia aștept și turneul de anul viitor!”, a transmis Anita.

În ceea ce privește viitorul, Anita rămâne pasionată de același domeniu: „Cu toate că deocamdată probabil nu voi practica ca și profesor, neapărat îmi doresc să rămân în domeniul educației fizice și al stilului de viață sănătos. Cred că orice activitate care susține o dezvoltare echilibrată a corpului și contribuie la starea generală de bine, atât mentală cât și emoțională, are un viitor promițător”, a declarat aceasta.

Colegilor săi, absolventa le transmite bucurie: „Mă bucur din toată inima că v-am cunoscut și că am avut posibilitatea de a face parte din acest colectiv amuzant, distractiv, vioi și primitor, care în orice încăpere intra, rupea liniștea și monotonia prin energia sa neîmblânzită și spiritul liber, aducând un suflu proaspăt și o atmosferă plină de viață! Vă doresc fiecăruia ca toate visele să vi se împlinească și să găsească mereu puterea să credeți în voi, chiar și atunci când drumul pare greu sau plin de obstacole”, a fost mesajul Anitei.

Pentru Anita, generațiile viitoare sunt pline de energie, creativitate și pasiune pentru sport: „Generațiile următoare, care au luat în considerare aplicarea la acest program de studii, dar nu pot să se decidă, pentru că nu știu ce îi așteaptă, îi încurajez să aleagă cu încrederea pentru că nu o să se plictisească niciun moment și o să aibă parte de o studenție cu adevărat specială. Le-aș spune să profite din plin de fiecare moment, să fie curajoși în a-și urma pasiunile și să nu se teamă să greșească, pentru că fiecare experiență, bună sau rea, îi va ajuta să crească. Să-și păstreze mereu deschiderea spre învățare și să nu uite că munca susținută și perseverența sunt cheia succesului. Și cel mai important, să se bucure de călătorie, nu doar de destinație!”, a conchis absolventa.

Alexandra BORDAȘ