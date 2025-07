Contaminarea Târnavei Mici. Județul Mureș confruntat cu o criză de apă potabilă

Miercuri, 30 iulie 2025, autoritățile au confirmat oficial un scenariu sumbru: Salina Praid este compromisă definitiv. După luni de eforturi, promisiuni, sisteme provizorii și evaluări tehnice, s-a ajuns la concluzia că volumul de apă acumulat, estimat la 4–6 milioane de metri cubi, și degradările structurale suferite de galeriile subterane nu mai permit salvarea acestui obiectiv economic, turistic și istoric.

Barajul de deviere a pârâului Corund, construit temporar pentru a redirecționa apele, a cedat din cauza ploilor abundente, iar sistemul de țevi corugate care trebuia să preia surplusul de apă s-a dovedit ineficient. Consecințele nu se opresc însă la granițele salinei, ci afectează direct râul Târnava Mică și, implicit, zeci de localități din județul Mureș care depind de această sursă pentru apă potabilă.

Mureșul sub presiunea sării: „S-ar putea să avem o problemă în zilele ce urmează”

În județul Mureș, îngrijorarea a crescut proporțional cu salinitatea. Pârâul Corund, contaminat cu apă sărată de la salină, se varsă în Târnava Mică, râu din care multe localități se aprovizionează cu apă potabilă. Într-o conferință de presă organizată joi, 31 iulie, prefectul județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs, a oferit o imagine realistă și îngrijorătoare în ceea ce privește starea de alertă (prelungită pentru încă 30 de zile) în legătură cu salinizarea apei din Târnava Mică, discutând, de asemenea, despre soluțiile pe care autoritățile le vor aplica în această perioadă.

Prefectul a explicat, pentru început, că acum este nevoie mai mare ca niciodată de sistemele de desalinizare pe care județul Mureș trebuie să le achiziționeze pentru a oferi apă potabilă cetățenilor din localitățile afectate de dezastrul ecologic de la Praid.

Prefectul județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs

„Așa cum am preconizat, din păcate, tot ceea ce s-a făcut din punct de vedere al construcției (și reconstrucției) la Praid, ieri dimineață (miercuri, 30 iulie), s-a adeverit că nu face față. Din păcate am avut dreptate atunci când am spus că avem nevoie de sistemul de desalinizare, în primul și în primul rând, iar în al doilea rând, și foarte rapid, ar trebui și rezolvată partea de adopțiune. După ce ați văzut, presupun, filmările publicate pe mai multe rețele de socializare, sistemul (de tuburi corugate amplasat în zona Praid) a cedat. Deci este un sistem care, așa cum am spus și înainte, nu a făcut față, tocmai de aceea am decis să ne întâlnim pentru a vă oferi câteva clarificări legate de ceea ce ar urma să facem în perioada (zilele) care urmează. Am vrut să menționă, de asemenea, că s-ar putea ca în zilele ce urmează să avem o problemă, iarăși, în ceea ce privește concentrația de sare pe râul Târnava Mică”, a declarat prefectul județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs, în deschiderea conferinței de presă.

De asemenea, directorul general al companiei Aquaserv, Sipos Levente, a menționat că partea birocratică de achiziționare ale acelor siteme de desalinizarea a apei (din Fântânele și Suplac) a început deja și că se așteaptă, ca până săptămâna viitoare să fie publicat anunțul de achiziție. „Va fi o achiziție simplificată, de 15 zile, în care va fi activ anunțul, după care vom încerca să reducem timpii de evaluare pentru a putea încheia contractul”, a explicat acesta.

Apa nu mai este potabilă: „Desalinizarea intră în linie dreaptă”

Directorul general al Aquaserv, Sipos Levente, prezent și el la discuția cu presa, a detaliat implicațiile directe ale acestei crize asupra alimentării cu apă.

Directorul general al companiei Aquaserv, Sipos Levente

„În momentul de față concentrația de cloruri la cele două puncte (de colectare a apei în vederea testării din râul Târnava Mică) arată cam așa: la captarea din Târnăveni, azi dimineață, la ora 08:00, a fost de 316 mg pe litru, respectiv la Fântânele (localitate aflată în amonte de Târnăveni și în aval de Praid) deja vorbim de 691 mg pe litru (concentrație de cloruri în apă)”, a explicat, pentru început, Sipos Levente, directorul general al Aquaserv.

Deși creșterea de debit din ultimele zile a fost moderată (5,5 m³/s față de 60 m³/s la momentul inițial), infrastructura nu a rezistat nici acestui nivel: „În schimb, trebuie să vă zicem că ieri dimineață ploile care s-au bătut în amonte de Praid au dus la creșteri ale debitului Târnavei Mici care au ajuns undeva pe la 5,5 metri cubi pe secundă. Deci ca și comparație, în momentul zero, atunci când s-a întâmplat inundarea salinei, vorbeam de 60 de metri cubi pe secundă. Deci acum a fost un „eveniment” mult mai mic”, a adăugat Sipos Levente.

„În schimb, sistemul de corugate (tuburi corugate – conducte ondulate care sunt folosite pentru drenaj, evacuarea apelor pluviale sau devierea debitelor de apă), care a fost terminat între timp și prin care a trecut acest debit crescut, nu a făcut față. Ideea este că, a trecut apa pe lângă corugate și a inundat din nou suprafața exterioară a salinei”, a mai menționat directorul Aquaserv.

Conductivitatea apei a crescut drastic, mai spune expertul. Însă acest lucru nu ar trebui să alarmeze peste măsură nici autoritățile, nici civilii. „Conductivitatea (indicator fizico-chimic folosit pentru a evalua cât de sărată este apa) ce a fost măsurată ieri a urcat, pe pârâul Corund în aval de salină, la nivelul de 20.000 mg/l. Asta ar însemna în principiu, cu numerele și cu experiența pe care le avem din ultimele două luni, că n-ar trebui să depășească nivelul în care să fim nevoiți să oprim uzinele de apă. Așadar, ne așteptăm la concentrații de cloruri de aproximativ 1000-1500 mg/l, atunci când va veni valul acesta”, a mai explicat el.

Concluzia este clară: Desalinizarea intră în linie dreaptă. Acest lucru trebuie făcut cât mai repede. „În principiu, incidentul actual nu va ține mai mult decât a ținut evenimentul de ieri, dar în schimb, vedem foarte clar că această soluție nu ne scapă de griji. Ceea ce înseamnă că nu vom avea apă potabilă din Târnava Mică în urma „soluției” care s-au implementat la Praid în momentul de față. Restul soluțiilor vor fi fiabile pe un termen foarte lung. Deci, în primul rând, aici trebuie să vă zic că desalinizarea intră în linie dreaptă. Acest lucru trebuie făcut cât mai repede, pentru că Târnava Mică nu va fi în stare să ne aducă concentrații (de cloruri și sare) sub limita legală în următorii ani”.

Întrebat despre facturarea apei din localitățile care se vor (re)întâlni cu probleme legate de lipsa apei potabile, directorul Aquaserv a răspuns: „Deocamdată, din momentul declanșării stării de alertă până când aceasta se va încheia, nu vor fi emise facturi pentru consumatorii afectați. Dar după ce se încheie starea de alertă, cu siguranță facturile nu vor fi emise la preț întreg, așa cum ne cere legea”.

ISU Mureș: „Vom livra apă doar la spital și pentru animale, dacă va fi cazul”

Generalul de brigadă Călin Handrea, inspector-șef Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș

În ceea ce privește logistica distribuirii apei potabile, generalul de brigadă Călin Handrea, inspector-șef ISU Mureș, a explicat provocările operaționale actuale și sprijinul așteptat. „Am livrat doar apă potabilă în cantități relativ mici, însemnând 4.000-6.000 de litri, doar la solicitare. În schimb, după cum spuneau antevorbitorii mei, ne așteptăm din nou la creștere. Ca atare, am contactat Inspectoratul General, o să avem sprijin din județele care ne-au mai ajutat și în trecut. În schimb, acum lucrurile sunt ușor diferite, în sensul în care, după cum ați văzut, zona Moldovei, însemnând în special județul Suceava și Neamț, sunt foarte afectate de inundații, iar multe din resursele noastre sunt plecate acolo în sprijin, pentru că sunt situații destul de urâte și probabil vor fi de asemenea de durată. De asemenea, autospecialele de la Timiș, cele de 30.000, una a fost plecată în Franța și se întoarce acum în zilele următoare, iar cealaltă de 30. 000 va pleca în Grecia. Suntem parte din Mecanismul European de Protecție Civilă și ca tare trebuie să sprijinim și noi alte state care sunt în suferință mai mare decât noi. Dar, cu sprijinul județelor care au participat și în trecut, sunt sigur că vom face față. Cu atât mai mult dacă nu vor fi închise uzinele de apă, pentru că atunci vom livra doar apă potabilă pentru populație, la spital și respectiv pentru animale, nu și apă menajeră”, a menționat general de brigadă Călin Handrea, inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș.

În cazul în care se depășesc din nou limitele legale ale salinității, autoritățile sunt pregătite să revină la măsurile drastice deja testate. „Dacă se ajunge la acel nivel ridicat vom relua aceleași măsuri pe care le-am implementat timp de o lună întreagă în localitățile unde nici apa menajeră nu era bună de folosit. Sperăm, totuși, să nu se ajungă până aici”, a completat prefectul Barabási.

Un viitor incert, dar clar în gravitatea sa

Criza de la Salina Praid reprezintă un caz complex de interacțiune între factori naturali imprevizibili și limitările unor soluții tehnice temporare. Impactul se resimte în județul Mureș în principal prin afectarea surselor de apă potabilă și necesitatea suplinirii acesteia prin mijloace alternative.

Pentru comunitățile afectate, perioada următoare presupune o (re)adaptare la noile condiții de aprovizionare cu apă și implementarea unor soluții de durată din partea autorităților. Viitorul depinde în mare măsură de eficiența măsurilor tehnice și logistice anunțate, precum și de capacitatea instituțiilor de a gestiona riscurile ecologice și sociale pe termen mediu și lung.

Text & foto: Lorena PINTILIE