INTERVIU. Kertés Anna, șefă de promoție, Facultatea de Farmacie, UMFST: ”Mi-am dorit să înțeleg cum funcționează corpul uman și cum reacționează în fața medicamentelor”

Interesată să urmeze o profesie care să îmbine cele patru materii dragi- chimie, biologie, fizică și matematică- Kertés Anna, șefa de promoție din acest an a Facultății de Farmacie din cadru Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș a ales în urmă cu cinci ani să urmeze farmacia, o specialitate care a ajutat-o să înțeleagă cum funcționează corpul uman și cumreacționează el în fața medicamentelor. Au urmat câțiva ani de studiu intens, cu nopți nedormite și multe provocări, dar în final a urmat și răsplata: a finalizat facultatea cu media 9,41. Este originară din Covasna, iar pasiunea pentru domeniul sănătății a dezvoltat-o în perioada anilor de liceu, fiind într-o clasă cu profil de științe ale naturii. De ce a ales să aprofundeze tainele profesiei de farmacist la UMFST Târgu Mureș, cum au fost anii de facultate și ce va urma pe viitor, Kertés Anna a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai decis să urmezi calea Farmaciei? Există o tradiție în familie sau pur și simplu este profesia care te-a atras?

Kertész Anna: Pe măsură ce mă apropiam de finalul liceului, am realizat că îmi doresc o profesie care să îmbine Chimia, Biologia, Matematica și Fizica – materiile care mi-au fost dragi în anii de liceu – și care să îmi permită să folosesc aceste cunoștințe în beneficiul oamenilor. Deși în familia noastră nu există o tradiție în domeniul farmaceutic și nu aveam o idee clară despre această profesie, la încurajarea profesorului meu de chimie am decis să încerc. Am început pregătirea pentru admitere și în 2020 am fost admisă la UMFST. De atunci, motivația mea a evoluat mult: am trecut dincolo de simpla atracție față de materiile de liceu și, pe parcursul celor cinci ani de studii, am descoperit atât frumusețea, cât și provocările acestei profesii.

Rep.: Ai ales parcursul educațional la Facultatea de Farmacie de la UMFST Târgu Mureș pentru formarea ta profesională. De ce această universitate? Ce oportunități de dezvoltare ți-a oferit și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite? Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în curricula pe care ai parcurs-o an de an?

K.A.: Într-o vizită la universitate, când am preparat prima mea tabletă de aspirină, am văzut pentru prima dată un experiment pe animale și am descoperit grădina botanică, am simțit că locul acesta are ceva special. Atunci mi-am dat seama că mi-ar plăcea să revin ca studentă și să descopăr tot ce are UMFST de oferit. În timpul studiilor, am avut acces la o mulțime de oportunități de dezvoltare: laboratoare moderne, cursuri interesante, stagii practice și profesori dedicați și bine pregătiți.

Pe lângă acestea, am participat la programe Erasmus de practică pe timpul verii, care m-au ajutat să dobândesc o experiență practică bogată și valoroasă.

Pentru generația noastră, începutul facultății a fost altfel decât ne-am imaginat, pandemia și cursurile online ne-au răpit multe dintre experiențele la care visam. Profesorii noștri au depus eforturi enorme pentru a ne transmite cunoștințele, însă lucrul practic din laborator nu putea fi învățat printr-un ecran. Ne-au lipsit nu doar aceste momente, ci și întâlnirile față în față cu profesorii și colegii, care dau viață adevărată anilor de studenție.

În plus, sistemul modular a fost pentru mine ceva neobișnuit și destul de provocator, dar m-a învățat să-mi împart timpul și atenția mai bine și să mă pregătesc serios pentru mai multe materii în același timp, ceea ce m-a ajutat să devin mai organizată și să-mi planific mai bine timpul.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii din Universitate, ce ai apreciat cel mai mult?

K.A.: Pe parcursul anilor de facultate au existat întotdeauna profesori care mi-au rămas aproape de suflet. Ei au fost cei care nu mi-au lăsat niciodată speranța să se stingă și m-au susținut mereu prin cuvinte și sprijin, mai ales în momentele dificile. Îndrumarea și înțelegerea lor m-au ajutat să trec peste obstacole, iar pentru asta le sunt profund recunoscătoare.

Rep.: Ce experiențe memorabile rămân din perioada studenției, momente trăite alături de colegi, sesiunile, stagiile de practică?

K.A.: Această întrebare trezește în mine multe amintiri dragi din perioada facultății. Studiile mele nu au însemnat doar cursuri și stagii practice, ci și o mulțime de momente speciale alături de colegi: conferințe, workshop-uri, zilele studenților, excursii și alte activități comune care au făcut acești ani cu adevărat memorabili. Chiar dacă examenele au fost uneori dificile, sprijinul reciproc și faptul că am învățat împreună, încurajându-ne și ajutându-ne unul pe altul, au fost cele care m-au susținut mereu. Experiențele din stagiile practice au fost o oportunitate unică de a învăța direct de la profesioniști și de a înțelege în profunzime ce înseamnă cu adevărat această profesie.

Privind înapoi la dificultățile și provocările cu care m-am confruntat în anii de facultate, acum înțeleg că acestea au fost oportunități de creștere și de dezvoltare personală. Sunt convinsă că, odată cu dificultățile, primim și puterea necesară pentru a duce la bun sfârșit misiunea noastră.

Rep.: Ai lucrat într-o farmacie în timp ce erai studentă? Cum a fost această experiență pentru tine?

K.A.: În timpul facultății nu am lucrat permanent într-o farmacie, însă în cadrul stagiilor de vară și al programului Erasmus am avut ocazia să mă familiarizez atât cu farmacia comunitară, cât și cu cea din cadrul spitalelor. Această experiență mi-a confirmat că cunoștințele teoretice acumulate la universitate – cum ar fi despre substanțele active, mecanismele de acțiune sau timpii de înjumătățire – sunt indispensabile pentru a deveni un specialist bun și pentru a înțelege efectele medicamentelor. Totuși, comunicarea cu pacienții sau aparținătorii lor necesită o abordare total diferită, un limbaj și o perspectivă distincte. E esențial să știm cum să adaptăm explicațiile astfel încât fiecare persoană să primească informațiile de care are nevoie într-un mod clar și ușor de înțeles. Este o competență care se dezvoltă treptat, cu multă răbdare, exercițiu și implicare.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă stă în spatele acestei realizări? Cum a fost viața ta de student având în vedere că ai ajuns la această performanță?

K.A.: Nu mi-am propus niciodată să fiu șefă de promoție. Ceea ce m-a motivat încă de la început a fost dorința de a învăța cât mai mult, de a acumula informații valoroase și de a putea lega între ele cunoștințele în mintea mea. Mi-am dorit să înțeleg cum funcționează corpul uman și cum reacționează în fața medicamentelor, care îi sunt, de fapt, substanțe străine. În spatele acestor rezultate se află nopți întregi de studiu, emoții, pagini pline de notițe colorate și, mai ales, sprijinul necondiționat al părinților și al prietenilor. Provocarea cea mai mare a fost să găsesc armonia între orele lungi de învățat și timpul petrecut alături de familie și prieteni, iar asta m-a învățat că succesul adevărat stă în găsirea echilibrului dintre efort și bucurie, dintre responsabilitate și clipele simple care dau sens vieții.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional acum, la terminarea facultății? În ce domeniu alegi să profesezi ca și farmacist? Vei continua studiile?

K.A.: Întotdeauna am simțit o atracție specială pentru farmacia clinică, poate pentru că îmbină știința cu apropierea de pacient și are un impact direct asupra îngrijirii acestuia. În timpul stagiilor mele de vară, desfășurate în spitale din Budapesta, am acumulat experiențe prețioase și am descoperit cât de important este rolul farmacistului în echipa medicală. În ultimul an de studiu am avut șansa să descopăr și latura fascinantă a industriei farmaceutice, iar în cadrul stagiului de jumătate de an am putut experimenta din plin viața de zi cu zi dintr-o farmacie comunitară. Cred că fiecare ramură a acestei profesii are frumusețea ei și nu exclud ca pe parcursul carierei mele să explorez mai multe direcții. Îmi doresc să continui studiile și să urmez programul de rezidențiat, deoarece am ales o profesie în care dezvoltarea profesională și menținerea cunoștințelor la zi nu sunt doar recomandate, ci absolut necesare.

Rep.: Percepția asupra farmacistului și a meseriei de farmacist, în special din partea pacienților, a suferit transformări în ultimii ani. Care crezi că este rolul farmacistului în comunitate și cum ar trebui el văzut?

K.A.: În opinia mea, schimbarea percepției asupra farmacistului este strâns legată de evoluția tehnologiei moderne și a lumii digitale. Accesul ușor la informații, reclamele constante și tendința de autodiagnosticare și automedicație au influențat modul în care este văzută atât profesia, cât și rolul farmacistului. Însă farmacia înseamnă mult mai mult decât a oferi pacientului medicamentul cerut. Farmacistul este cel care traduce știința în grijă, transformă informația în încredere și îl însoțește pe pacient în drumul spre vindecare. Iar medicamentul, la rândul lui, nu este doar o substanță chimică sau o formă farmaceutică – este un produs al încrederii, o punte între cunoaștere și sănătate, care își atinge scopul doar printr-o utilizare corectă și responsabilă.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un boboc la Farmacie ce sfat i-ai da?

K.A.: Le-aș sfătui să parcurgă această călătorie cu inima deschisă, să nu învețe doar din cărți, ci și de la oameni și din experiențe, să nu se teamă de greutăți, pentru că acestea îi vor face mai puternici și îi vor ajuta să devină nu doar buni profesioniști, ci și oameni adevărați.

A consemnat Arina TOTH