Lucrările la barajul de la Răstolița, blocate complet

Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr. 327 din 3 aprilie 2025 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 37,5263 ha, de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” – S.A., pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”.

La termenul din 23 iulie 2025, instanța clujeană a hotărât suspendarea până la judecarea fondului în dosarul în care Asociația Declic și Asociația Bankwatch au solicitat anularea Hotărârii de Guvern.

În hotărârea intermediară, instanța a decis următoarele: „Respinge excepţia lipsei de interes. Admite cererea de suspendare formulată de reclamantele Asociaţia Declic şi Asociaţia Bankwatch România – Filiala Cluj în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA şi, în consecinţă: Dispune suspendarea HG nr. 327/2025 până la soluționarea definitivă a acţiunii pe fond ce face obiectul dosarului nr. 552/33/2025″.

Cei nemulțumiți de hotărâre o pot ataca cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, urmând să fie judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Termenul pentru judecarea pe fond a cererii de anulare a fost stabilit pentru 10 octombrie a.c.

Vă reamintim că este al doilea dosar în care instanța clujeană decide legat de Amenajarea Hidrotehnică de la Răstolița. La final de iunie, Curtea de Apel Cluj-Napoca a hotărât suspendarea acordului de mediu până la judecarea, de asemenea, a fondului. Asociația Declic și Asociația Bankwatch au solicitat în acest dosar anularea acordului de mediu.

Menționăm, de asemenea, că recent ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită în județul Mureș a susținut că “Acolo căutăm o soluție împreună cu cei de la Ministerul Mediului, împreună cu toate autoritățile implicate, dar și cu colegii de la Hidroelectrica, pentru a pune în funcțiune cât mai rapid acel proiect de importanță strategică, pentru că noi astăzi suntem într-o situație în care subiectul legat de energie electrică e pe buzele tuturor românilor, dată fiind și liberalizarea și eliminarea schemei de plafonare-compensare de la 1 iulie și, din acest motiv, împreună cu colegii mei din Minister, cu cei doi colegi secretari de stat care sunt în această vizită de lucru, am stabilit termene foarte clare, sarcini foarte clare pentru toți colegii noștri din companiile la care statul român, prin Ministerul Energiei, este acționar unic sau majoritar. Și din acest punct de vedere urmărim toate proiectele importante care pot să ducă la creșterea capacităților de producție a energiei electrice din România și care automat pot să aducă un echilibru în piață și automat scăderea finală a prețurilor. Am spus-o încât de la început, deși pare anacronic, scopul final pe care îl am în activitatea de la Ministerul Energiei e de a găsi soluții prin care, pe termen mediu și lung, să putem scădea facturile românilor”, a arătat Ivan.

Întregul articol despre problema amenajării de la Răstolița o puțeți lectura dând click pe AICI