Platoul Cornești devine scena unei competiții de anduranță unică în România: Mureș 24H

În perioada 2–3 august, pădurea de pe Platoul Cornești din Târgu Mureș va fi gazda uneia dintre cele mai complexe și solicitante competiții sportive de anduranță din România: Mures 24H, un eveniment organizat cu minuțiozitate de Asociația Mures Runners, dedicat atât alergătorilor cât și cicliștilor pasionați de provocări extreme în aer liber.

Evenimentul, aflat la o nouă ediție, propune o formulă inedită care combină competiția sportivă de anduranță cu spiritul comunitar și respectul pentru natură. Timp de 24 de ore, concurenții vor străbate în mod repetat un traseu de 10,5 kilometri, cu o diferență de nivel de 255 de metri, amenajat cu atenție pentru a oferi atât provocări tehnice, cât și siguranță participanților. Alergători și cicliști, individual sau în echipe, vor încerca să parcurgă cât mai multe ture în timpul limită impus de regulament.

O competiție cu reguli stricte și standarde ridicate

Evenimentul este împărțit în mai multe probe: curse de 24 de ore și de 12 ore, atât la alergare, cât și la ciclism montan (MTB), precum și o cursă de noapte de 10,5 kilometri denumită sugestiv „Taste of Mures 24H”. Probele pot fi abordate individual sau în format de ștafetă, de către echipe mixte alcătuite din patru membri.

Regulamentul competiției este riguros și adaptat caracterului solicitant al probelor. Pentru a fi considerați „finisheri”, sportivii trebuie să parcurgă un număr minim de ture: 10 ture la alergare pentru cursa de 24 de ore, 5 ture pentru proba de 12 ore și 15 ture pentru MTB 24H. Fiecare tur trebuie încheiat într-un timp maxim prestabilit: 2 ore pentru MTB și 3 ore pentru alergare, altfel participantul este descalificat automat.

Traseul, în mare parte off-road, este amenajat cu semnalizare vizibilă atât pe timp de zi, cât și de noapte, iar zonele de viteză și coborâri sunt delimitate clar pentru alergători și bicicliști, pentru a preveni incidentele. Participanții sunt obligați să respecte cu strictețe traseul marcat și să poarte în permanență elemente reflectorizante și echipament corespunzător, inclusiv cipul de cronometrare, fără de care nu se validează turele efectuate.

Program intens și atmosferă de tabără sportivă

Competiția începe oficial sâmbătă, 02 august, la ora 09:00, cu startul simultan al probelor de alergare și MTB, continuând neîntrerupt timp de 24 de ore. Cu o zi înainte, participanții au posibilitatea să se instaleze în campusul de corturi din zona de start/finish și să își ridice kiturile de concurs. Seara de vineri aduce și un moment de relaxare și inspirație pentru participanți și public, prin proiecția documentarului „Apă și talpă”, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu protagoniștii filmului, personalități cunoscute din lumea sportului de anduranță din România, precum Tibi Ușeriu.

Pentru participanții la cursele nocturne, programul include o ședință tehnică obligatorie, iar startul pentru proba de 12 ore se dă sâmbătă la ora 21:00, urmat la ora 22:00 de alergarea de noapte pe o singură buclă de 10,5 km. Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 3 august, începând cu ora 10:15, și va răsplăti nu doar performanțele individuale și pe echipe, ci și determinarea, fair-play-ul și spiritul comunitar.

Premii consistente, dar mai presus de toate, recunoașterea efortului

Concurenții care finalizează competiția conform regulamentului vor fi recompensați cu medalii de finisher și kituri generoase ce includ tricouri tehnice, produse de nutriție sportivă, fotografii din timpul cursei, masaj de recuperare, acces la facilități precum dușuri, toaletă și o masă caldă.

Premiile în bani sunt consistente, fiind oferite primilor cinci clasați la fiecare dintre probele principale. De asemenea, se acordă premii speciale și pentru echipe, cu susținerea sponsorilor și partenerilor locali.

MTB 24H: Locul 1: 1500 lei; Locul 2: 1200 lei; Locul 3: 1000 lei; Locul 4: 800 lei; Locul 5: 600 lei.



Trail Run 24H: Locul 1: 1500 lei; Locul 2: 1200 lei; Locul 3: 1000 lei; Locul 4: 800 lei; Locul 5: 600 lei.



Trail Night Run 12H: Locul 1: 1000 lei; Locul 2: 800 lei; Locul 3: 600 lei; Locul 4: 500 lei.



Este important de menționat că un participant poate fi premiat o singură dată, pentru o singură probă, măsură menită să asigure echitate și șanse egale pentru toți concurenții.

Un impact care depășește linia de sosire

Pentru a afla mai multe despre aceste proiect sportiv de anvergură, am discutat cu unul dintre organizatori, Laura Cioca.

Pentru ea sportul nu este doar despre mișcare, ci despre conexiune, apartenență și implicare. Evenimentul Mures24H este doar o piesă dintr-un puzzle amplu de activități care vizează consolidarea unei comunități de alergători și cicliști pasionați de aer liber și natură, spune ea.

„Mures Runners este o asociație de iubitori ai sportului și ai naturii. Evenimentul Mures24H este doar unul dintre evenimentele pe care le derulăm, alături de concursul Mures Half Marathon, alergările săptămânale de la Platoul Cornești precum și celelalte proiecte comunitare, de împădurire sau curățenie în natură. Concursul Mures24H este gândit, în primul rând, pentru sportivii de anduranță dar, la această ediție organizăm și o cursă mai accesibilă: „Taste of Mures24H”. Această cursă este o ocazie perfectă pentru comunitatea locală să experimenteze o parte din senzațiile trăite de sportivii care parcurg distanțe mai lungi, inclusiv pe timpul nopții.

Cursa va avea loc sâmbătă, 2 august, de la ora 22:00, pe o distanță de 10km. Mures24H este un loc de inspirație pentru alergătorii și cicliștii pasionați de sport în aer liber. Mureșenii pot interacționa direct cu participanții și, pentru mulți, întâlnirea cu atleți profesioniști este o sursă de motivație suplimentară. De aceea, credem că ediția 2025 a Mures24H oferă comunității un spațiu unde mureșenii pasionați pot alerga alături de cei mai buni alergători din România dar și o sursă de motivație pentru cei care caută încă motive să iasă la alergat”, ne-a mărturisit Laura Cioca.

În viziunea echipei Mures Runners, mișcarea are un potențial extraordinar de a transforma nu doar indivizi, ci comunități întregi. Iar acest lucru începe cu pași mici, făcuți împreună, în mod constant și accesibil pentru toți.

„La fiecare dintre evenimentele pe care le organizăm, urmărim să dezvoltăm comunitatea de alergători și iubitori de natură. Încurajăm mișcarea pentru efectele sale asupra sănătății fizice și mentale, iar la nivel comunitar – pentru că împreună putem face mai mult bine. În ultimul an vedem un interes crescut din partea mureșenilor de toate vârstele pentru mișcare și avem alături din ce în ce mai multe persoane care aleargă pentru prima dată sau, pentru prima dată alături de noi. Suntem bucuroși să primim alături orice mureșean interesat de mișcare la alergările săptămânale (denumite Runday), în fiecare marți și joi, de la 6:00 PM, respectiv sâmbătă și duminică, de la 9:00AM. În general, alergătorii care au mai puțină experiență sunt ajutați să se integreze și să se bucure de mișcare împreună cu noi”, a adăugat reprezentanta Mureș Runners.

Poveștile care inspiră. Sportul ca lecție de viață și curaj

Mures24H nu se rezumă la competiție, ci își deschide porțile printr-un moment artistic și profund: proiecția documentarului „Apă și talpă”. Alegerea nu este întâmplătoare, este o declarație de intenție despre felul în care sportul poate deveni o sursă de inspirație autentică. Evenimentul Mures24H MTB & Trail Running debutează vineri, de la ora 21:00, la Amfiteatrul de la Platoul Cornești cu proiecția unui film special.

„Apă și talpă este un documentar despre cursa de 25 de zile și 1.400 de km, pe Via Transilvanica, de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Este un documentar despre ambiție, dragoste pentru sport și putere a minții, într-un spațiu special, pe cel mai frumos drum din România, Via Transilvanica. Fiecare dintre noi cautăm modele care să ne inspire, iar în ultima perioadă, avem în spațiul public puține modele care să inspire cu adevărat. De aceea, povestea protagoniștilor poate fi o sursă de inspirație pentru oricine, indiferent dacă își propune să alerge o cursă de distanță lungă, câțiva kilometri sau – să înceapă orice fel de activitate fizică. De asemenea, ne leagă o relație specială cu Asociația Tăsuleasa Social. Susținem proiectul Via Transilvanica atât din poziția de „părinți de drum” pentru o parte din segmentul care traversează județul Mureș cât și ca promotori pentru un drum pe care oricine ar trebui să îl parcurgă, cel puțin în parte și cel puțin o dată în viață. Pentru noi, Via Transilvanica este cea mai bună reclamă care poate să atragă turiștii către o Românie autentică. Mai mult, o parte din protagoniștii filmului vor participa și la concursul Mures24H, de aceea, va fi o mare bucurie să îi vedem și vineri și apoi să îi încurajăm sâmbătă, în timpul concursului”, a explicat Laura Cioca.

Pentru cei care nu pot sau nu doresc să participe activ la curse, Mures24H oferă o altă formă de implicare: voluntariatul. Este o ocazie de a simți energia evenimentului și de a contribui la buna desfășurare a unei inițiative care aduce comunitatea împreună. „Ne bucură foarte mult interesul comunității locale la această ediție. Avem multe companii partenere care au ales să susțină mișcarea și acest eveniment. De asemenea, simțim un interes mai mare pentru voluntariat. Invităm pe oricine dorește să ne fie alături să ne scrie pe pagina de Facebook a asociației – Mures Runners și cu siguranță vom găsi un loc unde ne poate ajuta”, a amintit organizatoarea.

Dincolo de timpi și clasamente se află victoria interioară a fiecărui participant

La final, ceea ce contează cu adevărat nu este cine ajunge primul, ci cine reușește să treacă dincolo de propriile limite. Laura Cioca subliniază că esența evenimentului nu stă în rezultatele oficiale, ci în transformările personale ale fiecărui alergător.

„Din punctul nostru de vedere, fiecare participant este un câștigător, indiferent dacă participă la cursa Taste of Mures24, cursa de 12 ore sau cea de 24 de ore. Fiecare participant reușește să își depășească o barieră, fie că este o barieră fizică sau mentală. Fiecare participant câștigă o experiență unică, un moment în care reușește să își atingă un obiectiv personal, să nu renunțe și să își forțeze limitele. Desigur, fiecare cursă va avea un câștigător pe podium dar noi îi vom aplauda și încuraja pe toți cei care vor încerca! Pentru că noi știm din experiență că o comunitate crește cu cei care încearcă!”, a încheiat reprezentanta Mures Runners, Laura Cioca.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Mures Runners