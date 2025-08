„Educația are puterea de a schimba vieți, iar noi putem fi parte din acea schimbare”. Urr Éva, șefă de promoție a programului Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Urr Éva – Andrea este soție, mamă și, totodată, șefă de promoție a programului Pedagogia învățământului primar și preșcolar al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș. Finalizând anii de studiu cu media 9,57, visul absolventei este de a deveni educatoare.

„După absolvirea liceului am urmat cursurile Universității „Sapientia” din Târgu Mureș, unde am obținut licența în specializarea Pedagogie, după care am continuat studiile de master la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, în domeniul Consiliere și Psihoterapie. Paralel cu programul de master am urmat și cursurile școlii postliceale, specializarea Asistent de farmacie. Am lucrat în domeniul farmaceutic, de unde am intrat în concediu de creștere al copilului. Am încercat să mă angajez în învățământ unde am și lucrat ca educatoare necalificată. Astfel, m-am înscris la UMFST Târgu Mureș”, a povestit Éva.

Dacă parcursul academic nu era deja destul de dificil, Éva a reușit să jongleze între viața sa personală, alături de soțul și fiicele sale de 12 ani, respectiv 7 ani. „Drumul spre aceste realizări a fost provocator, mai ales că am trebuit să echilibrez viața de familie cu studiile. Fiind căsătorită și mamă a două fete, a fost nevoie de multă organizare și răbdare. În acest proces, am avut norocul să întâlnesc profesoare dedicate și pasionate, iar cursurile au fost interesante și bine structurate, ceea ce m-a motivat și mai mult să continui. Sprijinul familiei și atmosfera pozitivă din cadrul facultății au fost esențiale pentru mine. Toate aceste experiențe m-au întărit și m-au ajutat să-mi păstrez entuziasmul și determinarea pe drumul meu profesional”, a declarat aceasta.

Misiunea unui educator e dificilă

Anii de studiu au învățat-o pe Éva despre complexitatea și, în același timp, frumusețea misiunii pe care o deține un educator – ghid, inspirație, susținător al dezvoltării copilului. „Am înțeles că, dincolo de noțiunile teoretice și metodele pedagogice, cheia învățământului primar și preșcolar stă în empatie, răbdare și autenticitate. Am învățat să privesc copilul ca pe o ființă unică, cu nevoi, ritmuri și potențial propriu. M-am format nu doar profesional, ci și uman. Totodată, am înțeles importanța colaborării cu familia și cu echipa educațională, dar și valoarea unei învățări continue”, a adăugat absolventa.

Copiii – zâmbete sincere și curiozitate molipsitoare

Printre cele mai frumoase amintiri ale absolventei se numără cele în care se regăsesc copiii: „Am rămas cu multe amintiri frumoase care îmi vor rămâne în suflet: emoțiile primelor practici pedagogice, bucuria întâlnirii cu copiii, zâmbetele sincere și curiozitatea lor molipsitoare. Îmi amintesc cu drag de momentele în care teoriile învățate la cursuri prindeau viață în sala de clasă, dar și de sprijinul profesorilor, care au fost mereu alături de mine în acest drum. Fiecare zi petrecută în grădinițe și școli a fost o lecție despre răbdare, creativitate și dăruire. Aceste amintiri nu sunt doar frumoase, ci și motivația mea pentru viitor”, a transmis aceasta.

Adiacent pasiunii sale, Éva citește, scrie povești, realizează planșe și materiale educative din fetru. „Îmi place să pregătesc povești vizuale pentru copii, folosind personaje și elemente din fetru, pe care le folosesc apoi în activități interactive”, a povestit ea.

„Îmi doresc ca viitorul meu să fie strâns legat de domeniul educației, pentru că simt că aici este locul meu. Vreau să rămân aproape de copii, să contribui la formarea lor și să creez un mediu cald, sigur și motivant pentru învățare. Intenționez să continui studiile, să mă dezvolt profesional și personal, să particip la cursuri, ateliere și formări care îmi vor îmbunătăți activitatea la clasă. Visez la o carieră în care să pot crește odată cu preșcolarii și să devin un cadru didactic dedicat, empatic și creativ”, a transmis aceasta.

„Ancorați în valori, vom reuși”

Colegilor săi, absolventa le dorește multă încredere în drumul pe care l-au ales. „Cred că, indiferent de provocările care vor apărea, dacă rămânem ancorați în valorile cu care am plecat la drum – empatie, răbdare, dorința de a educa și a învăța continuu – vom reuși să fim dascăli buni. Îi încurajez să nu renunțe niciodată la visurile lor și să aibă curajul de a inova, de a se adapta și de a pune suflet în tot ceea ce fac, pentru că educația are puterea de a schimba vieți – iar noi putem fi parte din acea schimbare”, a declarat absolventa.

În ceea ce îi privește pe cei care „vin din urmă”, Éva îi îndeamnă să aibă răbdare, suflet deschis și încredere. „Pedagogia nu este doar despre teorii și metode, ci mai ales despre oameni, emoții și formarea unor caractere. Să profite de fiecare oportunitate de practică, să pună întrebări, să observe, să creeze, să greșească și să învețe. Este un drum frumos, dar care cere dedicare și implicare sinceră. Dacă aleg să rămână în acest domeniu, să nu uite niciodată de ce au început și cât de important este rolul lor în viața copiilor”, a conchis aceasta.

