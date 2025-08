FOTOREPORTAJ: Momente speciale pentru absolvenții anului IV de la Medicină Militară, UMFST Târgu Mureș

Absolvenții anului IV din cadrul Secției de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureș a Institutului Medico Militar, promoția Regina Maria 150, au trăit ieri o zi încărcată de emoție, mândrie și responsabilitate. Au avansat în grad de ofițer, devenind parte a Armatei Române.

Ceremonia a avut loc în zona Cimitirului de onoare al eroilor români din Parcul Eroilor din Târgu Mureș, aflat în fața Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Mesaj din partea conducerii Institutului Medico -Militar

”Promoția Regina Maria 150 sunt studenții care acum patru ani au pășit în Institutul Medico- Militar timizi, stângaci și foarte emoționați. Astăzi, ei devin ofițeri ai Armatei Române. Dragi studenți, faptul că astăzi deveniți ofițeri este dovada împlinirii profesionale, dar și o dovadă a faptului că ați îndeplinit fiecare, în parte, criteriile necesare pentru promovare. Acest moment, încărcat de o profundă emoție și satisfacție, sunt convins că va rămâne înscris pentru totdeauna în sufletul vostru și vă veți raporta cu mândrie de aici înainte la acest lucru. Am urmărit evoluția voastră de la momentul în care ați pășit entuziaști în Institut și până în prezent. Ați păşit cu încredere pe un drum în uniformă militară, pregătiți să învățați, să acumulați noi cunoștințe și să vă perfecționați. Munca și efortul pe care voi l-ați depus și-au pus amprenta asupra voastră, marcând momentul maturizării. (…) Îmbinați seriozitatea și inteligența cu curajul și energia specifică tinereții pentru a deveni cei mai buni”, i-a îndemnat pe studenți Colonel medic Conf. Univ. Dr. Mihail Silviu Tudosie, Comandantul Institutului Medico-Militar București.

Un parcurs despre medicină, camaraderie și muncă de echipă

Cei patru ani parcurși până în prezent de studenții din anul IV au fost nu numai despre examene, studiu intens, ci și despre munca în echipă, ce se dorește să fie unită și atunci când, în final, vor ajunge medici și se vor afla în linia întâi, cu viața unui om în mâinile lor.

”Astăzi nu e doar despre uniforme și avansare. E despre tot ce am trăit până aici, nopți nedormite, gărzi, examene, gânduri de ”nu mai pot”, urmate de ”am ajuns prea departe ca să renunț acum” și mai ales despre oameni. Suntem aici datorită celor care ne-au împins de la spate când noi băteam pasul pe loc: cadrele care au fost exigente cu sens, colegii care ne-a salvat în sesiune și părinții care ne-au susținut când nu mai aveam încredere în noi. Vă mulțumim! (…)Am încheiat o etapă importantă din parcursul nostru, dar drumul continuă. Mai avem doi ani de studenție, apoi Rezidențiatul și, dincolo de toate acestea, responsabilitatea de a învăța continuu. Suntem aici pentru că n-am renunțat și vom merge mai departe, pentru că nu suntem singuri”, a precizat sublocotenent Maria Nistor, care a vorbit în numele studenților din anul IV.

Celor prezenți s-a adresat și șeful de promoție din acest an de la programul de studii Medicină Militară, sublocotenent Elena Țeranu, care nu doar că le-a transmis cadrelor didactice, părinților un mesaj de mulțumire pentru ceea ce au devenit până în prezent, ci i-a îndemnat pe colegii mai mici să le ceară ajutor atunci când vor avea nevoie, dar și ei, la rândul lor, în spiritul de camaraderie, să le fie ”far” călăuzitor colegilor mai mici decât ei: ”În urmă cu doi ani, promoția mea se afla tot aici, trecând prin aceleași emoții. Acum, noi suntem proaspăt absolvenți și ne vedem visul devenit realitate după șase ani de muncă și sacrificii. Drumul a fost dificil, dar am reușit să-l parcurgem împreună, cu susținere reciprocă, în fața unor stagii interminabile și examene care păreau de netrecut. Efortul nostru a fost completat de sfaturile mentorilor noștri, cadre militare și didactice, în față cărora ne înclinăm, noi, promoția 2025. Dragii mei colegi, de astăzi sublocotenenți, știu cât de mult ați muncit să ajungeți în acest moment. Mi-ar plăcea să vă spun că lucrurile de acum înainte vor fi mai ușoare, dar aș minți. Totuși, în Armată am găsit o familie, am întâlnit oameni care mi-au fost model, care m-au inspirat și m-au sprijinit în momentele grele. Îmi doresc să găsiți în noi, colegii voștri mai mari, un far care să vă lumineze calea atunci când vă simțiți pierduți, un punct de sprijin când simțiți că vă clătinați și vă invit de asemenea să oferiți ajutorul cuvenit colegilor mai mici decât voi”.

Momente de recunoaștere pentru studenți

Mesaje de felicitare pentru că au depășit ani grei de studiu și au făcut față multor schimbări în universitate le-a adresat studenților Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș: ”Ați parcurs toate schimbările și modificările reformatoare pe care universitatea le-a implementat și iată-vă aici, îndeplinind, în egală măsură, și criteriile militare și cele academice pentru a deveni ofițer. Pentru această capacitate de supraviețuire, vă felicit! De asemenea, este un moment de recunoaștere. Fiecare dintre noi, oricât de aspri am vrea să fim sau să părem, orice uniformă care inspiră respect am purta, avem nevoie, din când în când, de o recunoaștere, fie că este una individuală, fie că este una colectivă. A deveni ofițer al Armatei Române mi se pare o recunoaștere supremă, motiv pentru care aveți motive de mândrie, de bucurie. (…) Vă felicit în numele Universității și vă doresc succes mai departe! Și nu uitați niciodată două valori fundamentale: Armata de care aparțineți și Universitatea care v-a format”.

Dublă responsabilitate pentru a face cinste poporului român

Felicitări și îndemnul de a reprezenta cu onoare nobila profesie pe care și-au ales-o le-a adresat studenților și Dr. Ovidiu Butuc, subprefectul județului Mureș.

”Astăzi este o zi importantă pentru domniile voastre, o zi care marchează dubla responsabilitate pe care o aveți de acum înainte: aceea de medic, fidel principiului primum non nocere, și aceea de militar, de ofițeri ai Armatei Române, armată în care întreaga națiune și-a pus în crederea, si-a pus speranta. (…)Vă doresc succes! Am încredere deplină în domniile voastre. Știu că așa cum ați fost educați până acum, veți face cinste poporului român, veți face cinste acestei nobile profesiuni pe care v-ați ales-o Și așa cum spunea Preacucernicul Părinte în Evanghelia după Marcu-aveți credință în Dumnezeu și fiți curajoși”, a fost îndemnul subprefectului pentru studenți, dar și proaspeți absolvenți.

Promoția Regina Maria 150, ”modele ale acestei societăți”

În alocuțiunea sa, General Maior Claudiu Dobocan, comandantul Comandamentului Forțelor Române pentru Operații Speciale, și-a exprimat speranța că studenții promoției Regina Maria 150, deși fac parte din generația Z, vor ”sparge tiparele” acestei generații, prin muncă și sacrificiu: ”Voi sunteți o generație atipică, Regina Maria 150, pentru că sunteți în mijlocul generației Z. Generația Z dorește mult confort, avantaje multe, transpirație puțină, astfel încât nu pot decât să vă mulțumesc că ați ales drumul greu, lipsit de confort și cu multă transpirație. Nu uitați că voi sunteți, începând de astăzi, modelele acestei societăți. (…). Mult succes, fiți generația atipică și spargeți tiparele generației Z”.

În continuarea evenimentului, Colonel medic Conf. Univ. Dr. Mihail Silviu Tudosie a dat citire mesajului transmis de Șeful Statului Major al Apărării, General Gheorghiță Vlad, iar colonel medic Doina Baltaru a prezentat mesajul șefului Direcției Medicale din Ministerul Apărării Naționale, General-locotenent, medic Conf. Univ. Dr. Dragoș Marian Popescu.

Ceremonia s-a încheiat cu spectacolul muzical interpretat de Divizia 4 Infanterie ”Gemina” și defilarea detașamentului de ofițeri, constituită din studenți din anul 4 și anul 6 ai Secției de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureș a Institutului Medico Militar.

